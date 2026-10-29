BRASILE. Per l’FMI, il PIL brasiliano supererà quello italiano e russo nel 2027

Secondo il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e il suo rapporto World Economic Outlook, pubblicato questo mese, il Brasile dovrebbe tornare all’ottavo posto nella classifica mondiale del PIL entro il 2027, superando Russia e Italia.

Il FMI sottolinea che il PIL del Brasile – che misura il valore dei beni e dei servizi prodotti nel Paese – dovrebbe raggiungere i 2,80 trilioni di dollari il prossimo anno. Per l’anno in corso, si prevede che il Brasile chiuderà al decimo posto. Occorre ricordare che un trilione indica un numero seguito da 12 zeri, cioè milioni di miliardi, riporta MercoPress.

Sempre per il 2027, gli Stati Uniti dovrebbero rimanere la prima economia mondiale, seguiti da Cina, Germania, India e Regno Unito. Ecco la classifica del FMI per il prossimo anno:

1. Stati Uniti: 34,44 trilioni di dollari

2. Cina: 22,94 trilioni di dollari

3. Germania: 5,66 trilioni di dollari

4. India: 4,52 trilioni di dollari

5. Regno Unito: 4,49 trilioni di dollari

6. Giappone: 4,47 trilioni di dollari

7. Francia: 3,65 trilioni di dollari

8. Brasile: 2,80 trilioni di dollari

9. Italia: 2,77 trilioni di dollari

10. Russia: 2,68 trilioni di dollari

11. Canada: 2,63 trilioni di dollari

Secondo le proiezioni del FMI, il Brasile dovrebbe mantenere tale posizione fino al 2031, anno conclusivo delle previsioni. Il piazzamento più alto mai raggiunto dal Brasile nella classifica mondiale del PIL è stato il settimo posto, occupato nel 1995 e nel periodo compreso tra il 2010 e il 2014.

Una stella in ascesa, quindi. Uno degli aspetti più rilevanti delle previsioni del FMI riguarda l’India, che dovrebbe passare dal sesto al quarto posto, superando il Regno Unito e il Giappone. Entro il 2031, si stima che l’India salirà al terzo posto, superando la Germania. Si prevede che gli Stati Uniti e la Cina manterranno, in quest’ordine, le prime due posizioni fino al 2031.

Maddalena Ingrao

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