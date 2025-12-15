GIAPPONE. Koizumi sente Hegseth sulla sicurezza aerea anticinese

Il Ministro della Difesa giapponese Shinjiro Koizumi ha sollevato nel fine settimana la questione dell’impegno aereo di Tokyo con la Cina durante una telefonata con il Segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth sulla sicurezza regionale, secondo una dichiarazione del Giappone.

Hegseth e Koizumi hanno discusso delle attività militari cinesi e dell’importanza di addestramenti ed esercitazioni realistiche in tutto il Giappone, comprese le Isole del Sud-Ovest, nonché degli sforzi del Giappone per aumentare la spesa per la difesa e rafforzare le proprie capacità, ha affermato il Pentagono in una nota, riporta Anadolu.

Hanno “riaffermato l’importanza dell’alleanza tra Stati Uniti e Giappone e sottolineato il loro impegno a scoraggiare le aggressioni nella regione Asia-Pacifico”, si legge nella nota.

Koizumi e Hegseth hanno discusso “opinioni sincere sulla situazione di sicurezza sempre più grave nella regione indo-pacifica”, incluso l’incidente radar, si legge in una dichiarazione del Ministero della Difesa giapponese pubblicata sul social media statunitense X.

Tokyo ha affermato sabato che un aereo cinese J-15 della portaerei Liaoning ha agganciato il radar di due jet giapponesi F-15 in alto mare, a sud-est dell’isola principale di Okinawa.

La Cina, tuttavia, ha dichiarato in una conferenza stampa che le manovre sono state “professionali, sicure, misurate e indiscutibili”, aggiungendo che è “prassi comune” per gli aerei imbarcati accendere il radar durante l’addestramento.

Hegseth e Koizumi hanno espresso “seria preoccupazione per qualsiasi azione volta ad aumentare le tensioni regionali, poiché le azioni della Cina non contribuiscono alla pace e alla stabilità regionale, e hanno concordato di comunicare e collaborare strettamente tra loro”, si legge nella dichiarazione giapponese.

Hanno inoltre ribadito di continuare a “rafforzare ulteriormente le capacità dell’Alleanza di deterrenza e risposta, con urgenza e rapidità”, ha aggiunto.

Pechino, in risposta alla telefonata Hegseth-Koizumi, ha espresso la speranza che “la comunità internazionale sappia distinguere il bene dal male e non si lasci ingannare dalla parte giapponese. Gli alleati del Giappone, in particolare, devono comprendere chiaramente le intenzioni della parte giapponese ed evitare di esserne fuorviati”, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun durante una conferenza stampa a Pechino.

La Cina ha dichiarato che diversi piccoli velivoli delle Filippine sono stati “inseguiti, monitorati, allertati ed espulsi con decisione” dopo essere entrati “nello spazio aereo cinese di Huangyan Dao” senza “l’approvazione” di Pechino, ha dichiarato il portavoce del Comando del Teatro Meridionale, Tian Junli, secondo una dichiarazione del Ministero della Difesa. “Avvertiamo fermamente le Filippine di cessare immediatamente le violazioni e le provocazioni”, ha affermato Tian.

La Cina rivendica la sovranità sull’isola di Huangyan Dao, nota anche come Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc, un territorio rivendicato anche dalle Filippine. La secca è da tempo al centro delle controversie marittime tra Pechino e Manila.

Luigi Medici

