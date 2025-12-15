AFRICA. Gli USA se ne vanno, gli Emirati riempiono il vuoto finanziario 

La nuova Strategia per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca ha presentato una valutazione molto sintetica delle priorità degli Stati Uniti nei rapporti con il continente: in sostanza, si impegnerà a raggiungere accordi su minerali ed energia essenziali.

Negli Emirati Arabi Uniti, durante l’Abu Dhabi Finance Week, è venuto fuori che l’Emirato si sta posizionando come centro della finanza globale: l’incessante promozione di Abu Dhabi come “capitale del capitale” è un chiaro indizio. Ma, soprattutto, questa strategia di marketing presenta l’Africa come un capitolo, piuttosto che come una nota a piè di pagina, riporta Semafor.

I numeri indicano un certo livello di impegno: gli Emirati Arabi Uniti sono uno dei maggiori investitori in Africa: hanno recentemente dichiarato che i loro investimenti totali hanno superato i 118 miliardi di dollari tra il 2020 e il 2024. Il mese scorso, hanno dichiarato che investiranno 1 miliardo di dollari per espandere le infrastrutture e i servizi di intelligenza artificiale in tutto il continente.

Il rapporto degli Emirati Arabi Uniti con l’Africa ha ovviamente una dimensione profondamente problematica. L’Emirato ha ripetutamente dovuto affrontare accuse da parte di gruppi per i diritti umani di aver fornito supporto militare e finanziario alle Forze di Supporto Rapido in Sudan, accusate di aver commesso genocidio nella guerra civile del Paese; Abu Dhabi ha negato tali accuse.

Alcune delle relazioni commerciali dell’Emirato in Africa hanno inoltre evidenziato le difficoltà degli investimenti nel continente, sollevando interrogativi su quanti dei grandi annunci di questa settimana si tradurranno in attività sul campo. Quest’anno si è parlato di un problematico progetto di data center da 1 miliardo di dollari in Kenya, guidato dall’azienda di intelligenza artificiale degli Emirati Arabi Uniti G42, che ha vacillato a causa della mancanza di un modello di business sostenibile. Lo stesso dicasi di un accordo sui crediti di carbonio in Liberia è rimasto bloccato.

Tuttavia, molti nella comunità imprenditoriale africana vedono vantaggi nel stringere legami più stretti con gli Emirati Arabi Uniti. In un momento in cui Europa e Stati Uniti stanno rendendo sempre più oneroso ottenere un visto, i leader aziendali affermano che è relativamente semplice visitare lo Stato del Golfo per assicurarsi accordi, finanziamenti e investimenti.

Tommaso Dal Passo

