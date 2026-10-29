UKRAINERUSSIAWAR. Tra il 4 novembre e il 10 al via ai colloqui tra Russia – Usa – Ucraina ad Abu Dhabi. Zelensky: non bombarderemo le petroliere russe verso USA

C’è una data o meglio due date papabili per l’avvio dei negoziati ta Russia, Stati Uniti e Ucraina a Abu Dhabi. Il premier polacco Tusk ha parlato del 4 novembre, mentre il presidente ucraino Zelensky ha parlato del 10 novembre. Trump ha semplicemente dichiarato di aspettarsi un incontro a breve con Putin e Zelensky, segnalando progressi nei negoziati.

“Gli europei non saranno invitati al tavolo dei negoziati riguardanti l’Ucraina”, ha dichiarato Yuri Ushakov, assistente del Presidente della Federazione Russa. Ha inoltre precisato che la data dei negoziati trilaterali ad Abu Dhabi verrà annunciata a breve.

L’Unione europea comunque intende inviare una delegazione ai colloqui trilaterali sull’Ucraina ad Abu Dhabi. Secondo Euronews, la delegazione potrebbe essere guidata da Björn Seibert, capo di gabinetto e stretto collaboratore della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. L’emittente osserva che l’UE immagina un formato in cui i rappresentanti di Europa, Ucraina, Stati Uniti e Russia partecipino ai colloqui simultaneamente. La partecipazione dell’Europa a questo incontro non era inizialmente prevista; tuttavia, citando funzionari delle istituzioni europee, Euronews ha riferito che l’UE intende assicurarsi un posto nei prossimi negoziati, al fine di influenzare i termini di un eventuale accordo di pace.

Il presidente finlandese Alexander Stubb e il primo ministro norvegese Jonas Gahr Støre hanno riferito a Vladimir Putin che Volodymyr Zelenskyy desidera tenere colloqui diretti; lo ha dichiarato a una agenzia di stampa russa Yuri Ushakov, assistente del presidente russo. Durante una telefonata con Stubb e Støre, Putin ha ribadito che, se Zelenskyy desidera negoziati diretti, dovrebbe recarsi a Mosca; le condizioni necessarie e la sua sicurezza sarebbero garantite, ha sottolineato Ushakov.

Mosca si sta preparando per i negoziati: “La Russia si trova attualmente nella fase preparatoria per i negoziati riguardanti l’Ucraina”, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Sergej Rjabkov. “La Russia auspica che un dialogo intenso con l’amministrazione statunitense possa contribuire ad affrontare le cause profonde del conflitto ucraino”, ha osservato. La Russia è seriamente intenzionata a tenere un incontro tra gruppi di lavoro tecnici. Secondo Zelensky, verranno discussi la de-escalation nel settore energetico e in ambito marittimo, lo scambio di prigionieri, la fine della guerra e le modalità per un eventuale incontro tra i leader.

Pe Kiev la strada comunque è in salta, gli aiuti all’Ucraina provenienti da alleati non appartenenti all’UE sono destinati a ridursi di quasi cinque volte entro il 2027. Citando una previsione della Commissione Europea, il Financial Times riporta che i finanziamenti da parte di paesi esterni al blocco europeo scenderanno a soli 4 miliardi di euro, rispetto ai 19 miliardi di euro previsti per il 2026. La Commissione Europea sta esplorando modalità alternative per sostenere Kiev — tra cui l’emissione di titoli di debito — e sta contemporaneamente spingendo per mobilitare fondi da Regno Unito, Giappone, Canada e altre nazioni. Il Regno Unito stanzierà ulteriori 13 miliardi di dollari a sostegno dell’Ucraina, ha annunciato il ministro delle Finanze britannico John Healey

Il più grande quotidiano norvegese ha invitato la prima ministra danese a «stare zitta», in seguito alle sue critiche riguardo alla telefonata del primo ministro norvegese a Putin. La testata Aftenposten ha pubblicato un articolo intitolato «Stai zitta, Mette!». In precedenza, la prima ministra danese Frederiksen aveva sostenuto che la telefonata non fosse stata concordata con le altre nazioni europee.

Secondo quanto dichiarato dal ministro dei Trasporti bulgaro Stoyanov, la nave portacontainer CONTSHIP JET, battente bandiera liberiana, è stata attaccata da tre imbarcazioni di superficie senza equipaggio (USV) a 16 miglia nautiche da Capo Kaliakra, nelle acque bulgare. L’attacco è avvenuto mentre la nave era in rotta da Haifa, in Israele, verso Costanza, in Romania. Secondo le informazioni disponibili, a bordo è scoppiato un incendio e il lato di dritta ha riportato danni significativi, ma l’imbarcazione rimane a galla.

Il presidente ucraino Zelensky ha ipotizzato, per la prima volta, la possibilità di fornire garanzie di sicurezza alla Russia, possibilità nell’ambito di un futuro accordo di pace, che modificherebbero in modo significativo la posizione di Kiev sullo sfondo di un riavvicinamento tra Mosca e Washington, Financial Times. E ancora sebbene l’accesso all’intelligence e a Starlink sia stato successivamente ripristinato, Kiev resta preoccupata per la possibilità di una totale interruzione del sostegno da parte degli Stati Uniti. Anche lo scambio di informazioni di intelligence tra l’Ucraina e gli Stati Uniti è ripreso.

L’Ucraina ha lanciato il suo primo satellite, Obria Nano, destinato alla propria rete di comunicazioni. Attualmente il satellite è in fase di test e opera nell’ambito di un programma prestabilito.

Sempre Zelenskyy ha detto alla stampa che tenere elezioni durante un conflitto è impossibile. Secondo le sue stime, sarebbero necessari almeno sei mesi per preparare un processo elettorale sicuro. Zelensky ha fatto notare che, nel 2026, l’Ucraina ha ricevuto dagli Stati Uniti una media di 12 missili Patriot al mese; una quantità insufficiente, se si considera che l’Ucraina ne ha utilizzati 35 in un solo mese. Il sistema Starshield è stato impiegato per la difesa dell’Ucraina e per contrastare i droni “Geran” (di tipo Shahed), ma ha smesso di funzionare, dato che SpaceX ne controlla l’attivazione e la disattivazione.

Infine il premier crainoha detto: “L’Ucraina non attaccherà le navi che trasportano diesel russo verso gli Stati Uniti”. “Per quanto riguarda le navi partite dalla Russia alla volta dell’America: nessuno le tocca, proprio perché queste imbarcazioni hanno legami con gli Stati Uniti”, ha chiosato Zelensky.

Vladimir Putin dichiara irreversibile la formazione di un mondo multipolare. Il Presidente della Russia ha inaugurato la sessione plenaria del Forum economico e umanitario “Russia-Africa” ​​a Mosca. Secondo il capo di Stato, l’epoca in cui i destini di interi continenti venivano determinati da un ristretto blocco di Paesi sta giungendo a una fine irreversibile.

Putin ha sottolineato che, negli ultimi cinque anni, le nazioni BRICS hanno generato oltre il 40% del PIL globale, mentre la quota dei Paesi del G7 è scesa al di sotto del 30%. Il leader russo ha inoltre auspicato una riforma del FMI e della Banca Mondiale, affinché possano rispondere meglio alle esigenze delle economie in via di sviluppo, e ha osservato che l’interscambio commerciale tra la Russia e gli Stati africani potrebbe presto superare i 50 miliardi di dollari. “Un mondo più equo, in cui le voci della maggioranza vengono ascoltate, sta prendendo il posto del mondo unipolare”, ha rimarcato il Presidente russo.

Secondo Bloomberg, le esportazioni settimanali di petrolio della Russia hanno generato un introito record di 2,76 miliardi di dollari. Nella settimana conclusasi il 25 ottobre, il valore delle esportazioni di petrolio russo ha raggiunto i 2,76 miliardi di dollari, il dato più alto registrato dall’inizio della guerra, secondo quanto riportato dalla testata. Sebbene i prezzi del greggio di tipo Urals siano diminuiti, tale calo è stato compensato da volumi di spedizione più elevati e da un aumento dei prezzi – per l’ottava settimana consecutiva – della miscela ESPO.

Trentasette petroliere hanno imbarcato 26,93 milioni di barili di petrolio russo, un incremento rispetto ai 21,87 milioni di barili trasportati da 31 navi la settimana precedente. I volumi medi giornalieri di spedizione sono aumentati di 730.000 barili, raggiungendo quota 3,85 milioni: il livello più alto registrato nell’ultimo mese.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte. La First Lady statunitense Melania Trump ha annunciato che il cessate il fuoco attualmente in vigore tra russi e ucraini — dal 27 ottobre al 1° novembre a Oleshky, nella regione di Kherson — si è estesa oltre i confini della città. La durata della tregua è stata confermata anche da Yana Lantratova, funzionaria russa che si occupa di diritti umani terminerà alle 22:59 ora di Mosca del 1 novembre.

Durante la notte a Lipeck, alcuni attacchi missilistici hanno provocato un incendio nei pressi del complesso metallurgico Novolipetsk. Tra gli obiettivi figurerebbe anche un aerodromo. Secondo alcune segnalazioni, le forze ucraine avrebbe impiegato missili del tipo Flamingo.

A Kiev, il 27 ottobre sono proseguiti gli interventi per far fronte alle conseguenze degli attacchi missilistici russi. Secondo fonti ucraine, sono state danneggiate infrastrutture connesse al “Ponte Sud” sul fiume Dnepr, incluse alcune strutture della metropolitana. La circolazione è stata limitata, i treni della metropolitana sono stati deviati e sono stati organizzati collegamenti ferroviari urbani supplementari attraverso i ponti Darnytskyi e “Nord”.

Nella regione di Brjansk, il 27 ottobre, due feriti e due abitazioni private danneggiate a sito di n attacco condotto con sistemi lanciarazzi multipli (MLRS).

Nella regione di Kursk, tre civili sono rimasti feriti in seguito ad attacchi ucraini.

In direzione di Sumy, le forze russe riportano che, nelle ultime 24 ore, le unità d’assalto sono avanzate fino a 600 metri in dieci settori all’interno del distretto di Sumy. Nel distretto di Šostka, le forze russe continuano ad avanzare verso Koren’ok, mentre nel distretto di Krasnopillya sono in corso scontri a fuoco con armi leggere.

Nella regione di Belgorod, un civile è rimasto ucciso e altri cinque sono rimasti feriti. Distrutti mezzi da lavoro e abitazioni private suo state danneggiate d’attacco di droni.

In direzione di Charkiv, iniziativa russa nei pressi di Alisivka, nel settore di Liptsi. Nei settori di Vovčans’k e Velykyi Burluk, proseguono combattimenti vicino a Prykolotne; nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno guadagnato terreno fino a 700 metri in quattro diversi settori.

In direzione di Kupjans’k, i combattimenti continuano nelle aree di accesso a Kup’yans’k-Vuzlovyi e nei pressi di Kurylivka.

In direzione Lyman, alcuni gruppi d’assalto russi sono impegnati in combattimenti nelle zone di avvicinamento a Lyman. La situazione rimane sostanzialmente invariata da diversi giorni.

In direzione di Kramators’k, proseguono gli scontri nelle aree di accesso all’agglomerato urbano di Slov”jans’k-Kramators’k. Le unità russe stanno conducendo operazioni offensive in direzione di Malynivka. Droni russi di tipo tattico stanno colpendo le forze nemiche nei quartieri centrali di Kramators’k.

Nel settore di Dobropillja, i combattimenti proseguono nei pressi di Bilozers’ke, Shylivka, Sviatohorivka e Novofedorivka; il Ministero della Difesa russo ha riferito di attacchi contro unità delle forze armate ucraine (FAU) in questi insediamenti.

Le unità russe continuano l’offensiva nella parte orientale della regione di Zaporižžja. A nord di Komar, le forze russe segnalano la “distruzione di tre gruppi delle AFU” che avevano tentato di infiltrarsi nelle posizioni russe. Le unità d’assalto russe stanno avanzando a ovest di Shevchenkivs’ke, Holubkove e Svitla Dolyna; il tratto stradale tra Voskresenka e Tersyanka si trova ora sotto il controllo di fuoco russo. A ovest di Zelena Dibrova, la testa di ponte russa sulla riva occidentale del fiume Verkhnya Tersa è in fase di espansione, con combattimenti in corso vicino a Barvinivka e Voskresenka. Gli operatori di droni del raggruppamento hanno continuato a colpire il personale ucraina e le apparecchiature per il controllo dei droni, ostacolando al contempo il rifornimento di munizioni.

In direzione di Zaporižžja, i combattimenti persistono nel settore di Orichiv.

Graziella Giangiulio

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