UNGHERIA. L’UE potrebbe sospendere i fondi per «gravi violazioni dello stato di diritto»

Ursula von der Leyen è stata sollecitata a sospendere i fondi Ue all’Ungheria per costringere Viktor Orbán ad affrontare le preoccupazioni sui tribunali politicizzati e la corruzione nel paese. Gli eurodeputati che lavorano nella commissione di controllo del bilancio del Parlamento europeo stanno chiedendo al presidente della Commissione europea di usare una nuova legge dell’Ue per congelare i pagamenti all’Ungheria per «gravi violazioni dello stato di diritto».

È l’ultima salva contro il primo Ministro ungherese, che il mese scorso ha affrontato critiche senza precedenti da parte dei leader dell’Ue per una legge che vieta la rappresentazione di persone gay nel materiale didattico. Molto prima che il parlamento ungherese approvasse la controversa legge Lgbt, gli stati membri dell’Ue e gli eurodeputati erano allarmati dalla spesa ungherese dei fondi dell’Ue, compreso un contratto per le luci stradali assegnato al genero di Orbán, così come un treno d’epoca per il villaggio natale di Orbán. I deputati basano il loro caso su un rapporto di tre accademici, che concludono che «gravi violazioni dello stato di diritto» significano che l’esecutivo Ue è legalmente giustificato a sospendere i pagamenti all’Ungheria per proteggere i contribuenti dell’Unione, riporta il britannico The Guardian.

«La mancanza di una gestione trasparente dei fondi dell’Ue, la mancanza di un efficace servizio di procura nazionale e la mancanza di garanzie di indipendenza giudiziaria dimostrano che l’Ungheria ha già violato in modo egregio i principi fondamentali dello stato di diritto», si legge nel rapporto redatto da tre professori di diritto e politica dell’Unione Europea.

Il rapporto evidenzia i laboratori in 43 scuole che sono costati 1 milione di euro ciascuno e sono stati parzialmente finanziati dal Fondo sociale europeo. Un’indagine della Commissione europea ha scoperto che ogni classe è stata addebitata separatamente per lo sviluppo dei libri di testo, anche se tutte hanno usato lo stesso libro. Bruxelles ha chiesto la restituzione dei fondi dopo aver concluso che le autorità ungheresi non hanno corretto diverse “irregolarità” di spesa.

I deputati europei non stanno suggerendo una particolare quantità di denaro da congelare, nel 2018 l’Ungheria ha ricevuto 6,3 miliardi di euro dall’Ue, equivalente a quasi il 5% della sua economia. Il governo ungherese ha chiesto altri 7,2 miliardi di euro dal fondo di recupero del coronavirus dell’Ue.

Spetterebbe alla Commissione decidere quali stanziamenti comunitari congelare. Qualsiasi tentativo di bloccare i pagamenti a un paese dell’Ue a causa di controlli ed equilibri democratici sarebbe un banco di prova per il regolamento di “condizionalità” dello stato di diritto comunitario. Il governo ungherese sta sfidando la legge alla Corte di giustizia europea, suscitando la preoccupazione che la Commissione possa essere riluttante ad agire.

