VATICANO. L’argine contro la nuova Babele: la continuità tra ideologie del 900 e realtà odierna

La voce del cardinale Pietro Parolin ha squarciato il silenzio dell’Aula Magna dell’Università Gregoriana, riportando al centro del dibattito l’eredità inquietante del secolo breve. Il segretario di Stato vaticano ha aperto il convegno internazionale dedicato ai sistemi totalitari, “La Santa Sede di fronte ai sistemi totalitari nel XX secolo. Nuovi sguardi e prospettive di ricerca”, con una prolusione che unisce la precisione dello storico alla tensione del pastore. Costui ha saputo leggere le pieghe del Novecento per gettare luce sulle insidie del presente, indicando una linea di continuità tra le ideologie del passato e le tentazioni del mondo contemporaneo.

I regimi che hanno insanguinato la storia sono crollati sotto il peso degli eventi. La radice che li generò, tuttavia, affonda ancora nel cuore dell’uomo con una vitalità oltremodo insidiosa. Il porporato ha individuato la scintilla primordiale nel desiderio prometeico di gestire il pensiero e le abitudini delle masse. Donde la necessità di un presidio culturale capace di opporsi alle nuove forme di dominio. La Magnifica humanitas di Leone XIV offre la mappa per orientarsi in questo frangente, ricordando che la libertà politica abbisogna di un rapporto leale con i fatti e di un orientamento costante al bene collettivo.

L’analisi del cardinale ha ripercorso l’azione della Santa Sede dinanzi alle utopie terrene che promettevano salvezze impossibili. Pio XI tentò la via della concertazione, stipulando accordi in Unione Sovietica e in Germania, percorrendo una strada irta di ostacoli. Le encicliche del 1937 smascherarono il materialismo ateo che dissacrava la dignità della persona; Pio XII, con la Summi Pontificatus, scovò la radice del conflitto mondiale nel distacco dalla dottrina cristiana. La diplomazia caritativa attivata da Pacelli si distinse per un impegno profuso in soccorso dei perseguitati, accompagnato da una visione programmatica per la ricostruzione.

La stagione successiva vide l’opera congiunta di Giovanni XXIII e Paolo VI. L’Östpolitik vaticana, tessuta con pazienza dal cardinale Agostino Casaroli, si pose l’obiettivo prioritario di garantire spazi di respiro per la Chiesa del silenzio. Il dilemma tra resistere e trattare trovò soluzione nella consapevolezza che la diplomazia autentica sa attendere il momento propizio per lenire le sofferenze. La scelta, sebbene oggetto di complesse valutazioni, contribuì in modo determinante alla distensione internazionale.

Giovanni Paolo II focalizzò le proprie energie sulla mobilitazione delle coscienze, puntando al rafforzamento dell’identità culturale dei popoli europei. Il suo sogno di una rinascita cristiana del continente rappresentava la meta più alta, un traguardo che la storia ha lasciato in sospeso. Parolin ha narrato queste vicende con una voce ferma, restituendo a ciascun Pontefice il merito della propria visione. La sua grandezza risiede nella capacità di leggere il passato senza pregiudizi ideologici, traendo dalla complessità degli eventi un monito per l’oggi.

Le nuove tecnologie, i dati e gli algoritmi rappresentano un potere che sfugge alle regole democratiche, imponendo modelli di comportamento e di pensiero. Il segretario di Stato ha indicato la necessità di un diritto capace di governare la tecnica, affinché la persona umana rimanga il centro di ogni progresso. La difesa della libertà esige una vigilanza costante, poiché la promessa di un paradiso in terra continua a sedurre le folle. Il tardo pomeriggio romano accendeva le vetrate della Gregoriana, mentre il cardinale lasciava l’aula stringendo le mani dei presenti. La lezione di quel giorno avrebbe continuato a pulsare nella coscienza di chi aveva ascoltato, custodendo la promessa di una libertà fondata sulla verità.

RVSCB

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