ECUADOR. Allarme rosso per blackout. Esercito mobilitato 

È stato dichiarato un allarme rosso in diverse parti dell’Ecuador colpite da una siccità senza precedenti che ha causato, tra le altre cose, massicce interruzioni di corrente in un paese già colpito da incendi boschivi dilaganti.

“Dopo aver esaminato le informazioni tecniche e scientifiche, la plenaria del Comitato nazionale per le operazioni di emergenza, COE, ha deciso di dichiarare un allarme rosso in diverse province in base a tre componenti: deficit idrico, diffusione degli incendi boschivi e sovranità alimentare”, ha annunciato il ministro dell’Ambiente Inés Manzano, che presiede anche il COE, riporta MercoPress.

Durante l’incontro, sono state esaminate le previsioni stagionali del deficit idrico, l’impatto degli incendi boschivi e le condizioni idrologiche del Sistema interconnesso nazionale, dopodiché il COE ha esortato i governi locali a garantire la fornitura di acqua potabile.

“Il governo del presidente Daniel Noboa affronta questa crisi idrica con determinazione, senso di opportunità e soluzioni concrete per mitigare gli impatti di questa minaccia climatica regionale”, hanno affermato anche le autorità in una dichiarazione.

L’Ecuador sta affrontando la peggiore siccità degli ultimi 61 anni, che ha causato una minore disponibilità di acqua, influenzando i flussi dei fiumi e i bacini delle centrali idroelettriche. Questa situazione ha aggravato la crisi energetica, portando a interruzioni di corrente questa settimana che si ripeteranno tra il 23 e il 26 settembre. Inoltre, sono stati segnalati 1.337 incendi boschivi in ​​21 delle 24 province del paese.

Questa settimana 77.000 soldati sono state dispiegate durante i blackout notturni per proteggere i punti strategici data la crescente violenza nel paese. Il Servizio nazionale di trasmissione dell’energia dell’Ecuador ha effettuato interruzioni programmate sulla rete elettrica del paese, che hanno causato blackout parziali e settoriali in otto ore tra le 22:00 di mercoledì e le 6:00 di giovedì, ora locale. Queste interruzioni sono state programmate per area e hanno avuto una durata compresa tra due e cinque ore. Aree strategiche come ospedali e servizi di sicurezza sono state escluse.

Secondo la Camera delle industrie e della produzione dell’Ecuador, questi tagli di corrente combinati comporteranno perdite di circa 20 milioni di dollari. A differenza dei precedenti blackout, questa volta sono stati effettuati durante la notte, poiché il governo ritiene che ciò implichi un impatto minore. Si tratta del terzo periodo di blackout in Ecuador in meno di un anno, dopo uno a fine 2023 e un altro ad aprile di quest’anno.

Luigi Medici

