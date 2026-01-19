STATI UNITI. Il candidato di Trump al SOUTHCOM tentenna sul post Maduro

Pochi giorni dopo l’operazione che ha preso Nicolas Maduro, il candidato del presidente Donald Trump al comando delle forze statunitensi in America Latina ha eluso le pressioni dei senatori affinché approvassero un piano incentrato sull’aspetto militare per contrastare la crescente influenza della Cina nella regione.

Il generale Francis Donovan, nominato a capo del Comando Sud degli Stati Uniti, Southcom, si è ripetutamente rifiutato di dire se Washington dovesse fare affidamento principalmente sulla proiezione di forze per contrastare la crescente presenza di Pechino, riporta SCMP.

L’evasività ha caratterizzato gran parte della sua audizione di conferma davanti alla Commissione per i Servizi Armati del Senato, dove i legislatori hanno chiesto chiarimenti su come il Southcom avrebbe operato nel nuovo contesto strategico creato dal raid di Maduro.

La nomina di Donovan arriva in un momento di forte tensione strategica nella regione, con l’operazione Maduro che ha dato impulso agli alleati politici di Trump, destabilizzando le capitali regionali e lasciando una consistente presenza militare statunitense nei Caraibi. Il crescente impegno economico, tecnologico e di difesa di Cina e Russia in Sud America ha spinto i senatori a inquadrare l’udienza come un test su come il Southcom intendesse destreggiarsi tra un panorama di sicurezza trasformato e l’intensificarsi della competizione tra grandi potenze.

In risposta alle domande su Pechino e Mosca, Donovan ha riconosciuto la necessità di bilanciare gli strumenti di influenza, affermando che gli Stati Uniti devono “fare maggiore affidamento sugli aspetti soft del potere, integrati, quando necessario, da un potere militare duro per contrastare tali minacce”.

Già membro delle forze speciali del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, Donovan ha prestato servizio in operazioni clandestine e di combattimento ad alta intensità, ha comandato forze di marina e congiunte in Medio Oriente e, più recentemente, ha ricoperto il ruolo di vicecomandante dello US Special Operations Command.

Ci si aspettava ampiamente, negli ambienti della difesa di Washington, che Donovan riflettesse una preferenza per le competenze cinetiche all’interno di un comando storicamente caratterizzato dalla cooperazione in materia di sicurezza e dal coordinamento interagenzia.

Se confermato, sostituirà l’ammiraglio Alvin Holsey, che si è dimesso bruscamente lo scorso anno dopo appena 12 mesi di incarico, una partenza che ha ridisegnato le aspettative attorno al Southcom e ha conferito alla nomina di Donovan un peso politico che va oltre il consueto avvicendamento del personale.

Holsey aveva promosso un approccio diplomatico e interagenzia nei confronti della Cina che privilegiava la deterrenza integrata, la condivisione di informazioni di intelligence con i governi regionali e il coordinamento con le agenzie civili per denunciare le attività di Pechino.

La sua enfasi sugli strumenti di soft power e sugli strumenti interagenzia rifletteva una lunga tradizione del Southcom di coinvolgimento piuttosto che di confronto. L’uscita di Holsey è seguita a disaccordi con l’amministrazione in merito a letali attacchi marittimi contro presunte navi dedite al narcotraffico, una disputa che ha evidenziato un divario crescente tra il suo stile e la preferenza della Casa Bianca per misure più incisive.

All’interno del Pentagono, l’episodio è stato interpretato come prova del fatto che Trump desiderava una leadership più assertiva al Southcom, con l’amministrazione che ha incaricato Donovan di rafforzare tale cambiamento in un più ampio schema di promozione degli ufficiali delle operazioni speciali e di promuovere un approccio più duro nei confronti dei rivali quasi pari nelle Americhe.

Tuttavia, nulla di tutto ciò è emerso dalla testimonianza di Donovan, che ha invece consigliato cautela e procedure. Donovan ha affermato di non avere accesso alle informazioni di intelligence necessarie per valutare le risorse del Southcom per una missione incentrata sulla Cina, di non essere sicuro di quanto a lungo si prevedesse che il rafforzamento navale nei Caraibi persistesse e di non poter valutare lo stato del coordinamento interagenzia senza prima assumerne il comando.

Il Generale Joshua Rudd, che si presentava accanto a Donovan come candidato di Trump alla guida del Cyber ​​Command degli Stati Uniti, ha adottato la stessa posizione.

A dicembre, la Casa Bianca ha pubblicato una nuova strategia per la sicurezza nazionale che designava l’emisfero occidentale come zona di sicurezza centrale per gli Stati Uniti e si impegnava a impedire a potenze esterne di controllare le infrastrutture critiche nella regione.

Nel gergo militare statunitense, l’emisfero occidentale si riferisce alle Americhe come a una zona cuscinetto geopolitica direttamente legata alla difesa nazionale, riflettendo concetti radicati nella Dottrina Monroe del XIX secolo, che metteva in guardia le potenze europee dall’ingerenza nelle nazioni americane appena indipendenti.

La nuova strategia impegna Washington a negare ai “concorrenti non emisferici” la possibilità di schierare forze o acquisire infrastrutture critiche nella regione, ponendola al centro della sicurezza nazionale statunitense piuttosto che come un teatro di sola diplomazia.

Lucia Giannini

