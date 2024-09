PETROLIO. Cala la redditività e la domanda globale di greggio

Le raffinerie petrolifere in Asia, Europa e Stati Uniti stanno affrontando un pesante calo della redditività pluriennale, segnando una flessione per un settore che aveva goduto di rendimenti in aumento dopo la pandemia e sottolineando l’entità dell’attuale rallentamento della domanda globale.

La debolezza è un ulteriore segno di una debole domanda da parte dei consumatori e dell’industria, soprattutto in Cina, a causa del rallentamento della crescita economica e della crescente penetrazione dei veicoli elettrici. Nuove raffinerie in arrivo in Africa, Medio Oriente e Asia hanno poi aumentato la pressione al ribasso, riporta AT.

Società come TotalEnergies e società commerciali come Glencore hanno registrato profitti eccezionali nel 2022 e nel 2023; hanno incassato le carenze di fornitura causate dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, dalle interruzioni della navigazione nel Mar Rosso da parte degli Houthi e da una grande ripresa della domanda dopo la Pandemia.

I profitti della raffinazione di Singapore, sito indicatore per l’Asia, sono scesi a 1,63 dollari al barile il 17 settembre, un minimo stagionale rispetto allo stesso periodo del 2020. I margini del diesel in Asia sono crollati al minimo di tre anni lo stesso giorno.

La debole economia cinese è una delle ragioni principali. La crescita della produzione industriale nel principale importatore di petrolio al mondo è scesa al minimo di cinque mesi ad agosto, mentre la produzione delle raffinerie di petrolio è scesa per il quinto mese poiché la debole domanda di carburante e i deboli margini di esportazione hanno frenato la produzione.

Negli Stati Uniti, paese di consumo principale, dove la domanda è stata inferiore alle aspettative, lo spread 3-2-1, una misura chiave della redditività complessiva, è sceso sotto i 15 dollari al barile a fine agosto per la prima volta dall’inizio del 2021. Per spread 3-2-1 si intende la resa tipica delle raffinerie: due barili di benzina e uno di gasolio ogni tre barili di petrolio.

I margini della benzina della Gulf Coast, esclusi gli obblighi di miscelazione di carburante rinnovabile, erano in media di 4,65 dollari al barile al 13 settembre, in calo rispetto ai 15,78 dollari di un anno fa e i margini del gasolio erano di poco superiori a 11 dollari, rispetto agli oltre 40 dollari dell’anno scorso, secondo i dati dell’Oil Price Information Service.

L’eccesso di offerta nel mercato globale del gasolio dovuto alla debole domanda è una delle principali ragioni della debolezza dei margini. L’Agenzia Internazionale per l’Energia prevede che la domanda di gasolio e gasolio quest’anno raggiungerà una media di 28,3 milioni di barili al giorno, in contrazione dello 0,9% rispetto al 2023, mentre la domanda di benzina, carburante per aerei, GPL e olio combustibile crescerà nello stesso periodo.

Alla fine di agosto, i margini europei del gasolio sono scesi a circa 13 dollari al barile, il minimo da dicembre 2021, secondo i dati LSEG. Ad agosto erano in media 16,6 dollari al barile, meno della metà dei 38,3 dollari di media di agosto 2023.

Le prospettive immediate rimangono deboli, sebbene la domanda stagionale potrebbe fornire supporto.

Anche i margini di profitto della benzina sono sotto pressione in Europa, nonostante una domanda più robusta. Hanno raggiunto una media di 12,1 dollari al barile ad agosto, crollando del 61% rispetto ai livelli di 31 dollari di agosto 2023, secondo i dati LSEG.

Eni ha affermato che la raffineria italiana stava “implementando misure per mitigare la riduzione dei margini di raffinazione”; la spagnola Cepsa ha affermato che stavano monitorando i loro margini di profitto ma non avevano preso una decisione sul rallentamento della loro lavorazione.

L’avvio di una serie di nuove raffinerie ha aggravato la pressione sui margini, con le raffinerie più vecchie, in particolare in Europa, che ne hanno risentito.

All’inizio di questo mese, Petroineos ha confermato che avrebbe chiuso la sua raffineria di Grangemouth in Scozia, con chiusure previste anche in Germania. Quest’anno, la nuova capacità in aumento include l’impianto nigeriano Dangote da 650.000 bpd, il messicano Dos Bocas da 340.000 bpd, il kuwaitiano Al Zour da 615.000 bpd e il kuwaitiano Duqm da 230.000 bpd.

Lucia Giannini

