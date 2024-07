L’America Latina guarda verso Pechino

La Cina e la sua via della seta hanno messo il mondo di fronte alla capacità di Pechino di espandersi senza usare la forza delle armi. In Italia non è molto nota, però c’è un partenariato che la Cina considera importante ed è quello tra Cina e America Latina.

Secondo Fausto Pinato, presidente del Fronte Parlamentare Brasile-Cina del Congresso Nazionale Brasiliano: “Il partenariato tra Cina e America Latina è un chiaro esempio di come la cooperazione internazionale possa generare importanti benefici per tutte le parti coinvolte”, dichiarazione fatta a Xinhua net.

La politica di avvicinamento tra Cina e America Latina è iniziata solo 10 anni fa. Sia la Cina che gli stati dell’America Latina sono paesi in via di sviluppo ed economie emergenti. Per la Cina l’America Latina è un partner importante per consolidare l’unità dei paesi in via di sviluppo e nel promuovere la cooperazione Sud-Sud. Nel giugno di quest’anno, la presidente del Perù Dina Boluarte ha effettuato la sua prima visita di Stato in Cina, portando con sé una delegazione di importanti membri del gabinetto e rappresentanti del settore economico.

Negli ultimi dieci anni, la Cina e l’America Latina hanno mantenuto stretti scambi di alto livello e comunicazioni strategiche, dando un impulso costante al partenariato cooperativo globale Cina-America Latina caratterizzato da uguaglianza, vantaggio reciproco e sviluppo comune. Si legge sempre nel testo di Xinua.

Dal 2023, Xi ha interagito con i capi di stato di Brasile, Venezuela, Cile, Argentina, Colombia, Perù e altri paesi dell’America Latina, sia in incontri faccia a faccia che tramite lettere, messaggi e colloqui telefonici. “Cooperazione” e “sviluppo” sono state le parole più usate in queste occasioni.

Negli ultimi anni, cinque paesi dell’America Latina, vale a dire Panama, Dominica, El Salvador, Nicaragua e Honduras, hanno stabilito o ripristinato rapporti diplomatici con la Cina.

Per Penildon Silva Filho, professore all’Università Federale di Bahia, le intense visite di capi di stato e alti funzionari dei paesi dell’America Latina in Cina hanno confermato ancora una volta la tendenza di “guardare verso est”. “Il rapporto della Cina con l’America Latina si inserisce in un quadro nuovo, in una situazione nuova, nella creazione di un mondo multipolare. L’Asia è oggi il grande motore economico del pianeta. In questo senso, quindi, è giustificato un rapporto maggiore tra i Paesi americani e Cina”, ha detto Silva Filho.

La Cina è il secondo partner commerciale dell’America Latina dal 2012. Lo scorso anno il volume degli scambi tra Cina e America Latina ha superato i 489 miliardi di dollari USA.

Negli ultimi anni, la cooperazione economica e commerciale tra Cina e America Latina si è ampliata passato dai settori tradizionali alla nuova energia, alla tecnologia digitale e al commercio elettronico transfrontaliero, tra gli altri.

La Cina ha firmato accordi di libero scambio con Perù, Cile, Costa Rica, Ecuador e Nicaragua. Finora il numero di partner di libero scambio della Cina in America Latina è secondo solo a quello dell’Asia. Nel 2024 la Cina ha tenuto il quinto round di negoziati sull’accordo di libero scambio Cina-Honduras e ha completato negoziati sostanziali sul potenziamento dell’accordo di libero scambio con il Perù.

La cooperazione finanziaria tra Cina e America Latina continua ad approfondirsi e l’internazionalizzazione del renminbi avanza costantemente in America Latina. La Cina ha firmato accordi bilaterali di swap di valuta con le banche centrali di Argentina e Cile. Le banche cinesi, tra cui la Bank of China e la Industrial and Commercial Bank of China, hanno aperto filiali in molti paesi dell’America Latina.

Xi ha sottolineato in molte occasioni che la Cina è disposta a collaborare con l’America Latina per promuovere la cooperazione sulla Belt and Road e rafforzare i legami bilaterali. Finora, 22 paesi dell’America Latina e dei Caraibi hanno firmato documenti di cooperazione sulla Belt and Road con la Cina.

Tra i progetti realizzati congiuntamente nell’ambito della Belt and Road Initiative, quello della linea di trasmissione ad altissima tensione della centrale idroelettrica di Belo Monte in Brasile, la ferrovia Belgrano Cargas in Argentina e l’autostrada Nord-Sud della Giamaica.

Luigi Medici

