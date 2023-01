KAZAKISTAN. Il Corridoio di Mezzo è la Nuova Via antisanzioni russe

La società nucleare statale del Kazakistan ha consegnato un lotto di uranio al Canada attraverso il Corridoio di Mezzo, una via di trasporto sempre più richiesta dagli esportatori che cercano di aggirare la Russia, colpita dalle sanzioni. Kazatomprom «annuncia di aver completato una consegna fisica di uranio naturale utilizzando la Trans-Caspian International Transport Route (Titr)», ha riferito la società a dicembre.

Il Titr è il nome ufficiale di un percorso dalla Cina all’Europa che prevede l’attraversamento del Mar Caspio, il carico di merci su treni e camion in Azerbaigian e il loro invio in Georgia e Turchia. Non è la prima volta che Kazatomprom utilizza il Corridoio di Mezzo, riporta Eurasianet.

Dal 2018, Astana «ha utilizzato con successo il Titr come percorso alternativo per la consegna del materiale di Kazatomprom ai clienti occidentali, contribuendo a mitigare il rischio di indisponibilità, per qualsiasi motivo, del percorso primario attraverso San Pietroburgoı, ha spiegato la società. Ma le sanzioni internazionali contro Mosca sono una motivazione primaria per rivolgersi ora al Corridoio di Mezzo: «Kazatomprom continua a monitorare il crescente elenco di sanzioni contro la Russia e il potenziale impatto che potrebbero avere sul trasporto di prodotti attraverso il territorio russo (…) Ad oggi, non ci sono restrizioni sulle attività dell’azienda relative alla fornitura dei suoi prodotti ai clienti di tutto il mondo».

Una parte della partita di uranio è stata fornita dalla stessa Kazatomprom e una parte proviene da Inkai, una joint venture tra la società e l’azienda nucleare canadese Cameco, che detiene una partecipazione del 40% in Inkai. Il carico ha impiegato mesi per raggiungere un porto canadese non specificato, passando per il porto georgiano di Poti.

Il traffico merci lungo il Corridoio di Mezzo è aumentato in modo esponenziale in seguito all’imposizione di severe sanzioni contro la Russia per l’invasione dell’Ucraina, che hanno reso le aziende restie alla più breve rotta settentrionale verso i porti dell’Unione Europea.

Nei primi nove mesi del 2022, il volume delle merci transitate lungo il Corridoio di Mezzo è quasi triplicato rispetto allo stesso periodo del 2021. Secondo l’associazione Titr, il Kazakistan ha aumentato di otto volte le proprie esportazioni lungo questo percorso.

Ma il percorso è afflitto da colli di bottiglia, limitati dalla capacità limitata di infrastrutture chiave come ferrovie, porti marittimi, hub di trasbordo e strade. Il problema non riguarda solo il Kazakistan, ma anche altri Paesi lungo il Corridoio di Mezzo. I limiti delle infrastrutture dell’Azerbaigian e della Georgia sono il principale “collo di bottiglia” della rotta. La mancanza di luoghi in cui caricare e scaricare le navi da carico e la congestione lungo le tratte ferroviarie causano ritardi cronici. Anche il Kazakistan ha in programma di iniziare a esportare quest’anno attraverso il Corridoio di Mezzo una piccola quantità di petrolio, la maggior parte del quale viene spedita all’estero attraverso la Russia.

Anna Lotti