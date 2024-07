ARGENTINA. Milei accusa Valdés (FMI) di cattive intenzioni verso Buenos Aires

I dati economici dell’Argentina, vuoi o non vuoi, riportano al mente ai Bond argentini, per molti ancora un incubo finanziario. Dopo la vittoria del governo di Javier Milei in Argentina, e dopo sei cali consecutivi, l’indice di attività economica del paese è salito a giugno, con una variazione del +2,3% mentre le proiezioni indicavano una contrazione del -2,4%.

Nel maggio 2024, il Monthly Economic Activity Estimator (EMAE) ha registrato a aumento del 2,3% nel confronto interannuale (a/a) e dell’1,3% rispetto ad aprile nel misurazione destagionalizzata (s.e.). In relazione allo stesso mese del 2023, sei settori di attività che compongono l’EMAE registrato aumenti nel mese di maggio, tra cui Agricoltura, bestiame, caccia e silvicoltura (+103,3% a/a) ed Elettricità, gas e acqua (+11,0% a/a).

Il settore Agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura (+103,3% a/a) è stato, a sua volta, quello maggiore impatto positivo sulla variazione interannuale dell’EMAE, seguito dallo sfruttamento di miniere e cave (+7,6% a/a). Da parte loro, nove settori di attività registrano cali nel confronto anno su anno, tra cui spiccano le Costruzioni (-22,1% a/a) e l’Industria manifatturiera (-14,2% a/a). Insieme al commercio all’ingrosso, al dettaglio e di riparazione.

Sempre in materia finanziaria e fiducia. Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha accusato il direttore del dipartimento dell’emisfero occidentale del Fondo monetario internazionale (FMI), Rodrigo Valdés, di avere intenzioni “manifestamente cattive” nei confronti dell’Argentina e di essere alleato con i latini Progressismo americano: “C’era complicità tra il capo della missione del FMI in Argentina e il governo precedente”.

E ancora ha affermato: “Rodrigo Valdés ha palesemente cattive intenzioni. Non vuole che l’Argentina abbia successo. Ha un’altra agenda. Noi abbiamo ottenuto ottimi risultati con tutti, ma loro hanno preferito appoggiare il disastro del (Sergio) Massa. Perché il Fondo monetario internazionale ha concesso tutto a Massa? Facciamo sempre risultati eccessivi e loro continuano a trovare difetti perché questa amministrazione era allineata con il Forum di San Paolo e il Gruppo di Puebla (di sinistra)”.

Il presidente argentino ha anche ricordato che Valdés è stato ministro delle Finanze del Cile dal 2015 al 2017, durante il secondo mandato di Michelle Bachelet (2006-2010 e 2014-2018), quando “ha causato il disastro che ha causato in Cile”.

Dall’altra parte c’è chi accusa lo stesso Milei di essere al soldo del Regno Unito. L’occasione vien dal da una notizia: “Leo Labs, ha una stazione radar nella Terra del Fuoco in Argentina, e fornirà servizi di tracciamento e monitoraggio dello spazio e di prevenzione delle collisioni al Ministero della Difesa argentino attraverso il progetto Space Command del Regno Unito (Progetto Tyche). Il Ministro della Difesa argentino ha ordinato la rimozione della stazione, poiché rappresentava un pericolo per la difesa nazionale, ma il governo argentino non ha fatto nulla al riguardo.

Luigi Medici

Segui i nostri aggiornamenti su Spigolature geopolitiche: https://t.me/agc_NW e sul nostro blog Le Spigolature di AGCNEWS: https://spigolatureagcnews.blogspot.com/