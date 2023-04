UKRAINERUSSIAWAR. Ucraina prepara controffensiva: Kherson, Zaporizhzhia, riva sinistra Dniepr. Cina: nessun vincitore in una guerra nucleare

Xi Jinping ha avuto una conversazione telefonica con Volodimyr Zelensky, riporta la tv cinese. A quanto pare la Cina cercherà un cessate il fuoco anticipato in Ucraina. Il presidente cinese ha detto a Volodymyr Zelensky che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, ha riferito la China Central Television.

Sulla conversazione tra Zelensky e Xi Jinping il ministero degli Esteri russo ha fatto uscire una nota: «Rileviamo la disponibilità della Cina a compiere sforzi per stabilire il processo negoziale. Allo stesso tempo, Kiev dimostra il suo rifiuto di qualsiasi valida iniziativa volta a una soluzione. Le autorità ucraine e i loro curatori occidentali hanno già dimostrato la loro incapacità di portare avanti iniziative di pace», ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Dagli Stati Uniti giunge la notizia che quest’anno Washington produrrà 80 testate nucleari, secondo la National Nuclear Security Administration statunitense.

Al fronte le forze armate russe hanno iniziato a utilizzare i carri armati “T-14 Armata” per sparare sulle posizioni ucraine, ma questi carri armati non hanno ancora partecipato alle operazioni di assalto diretto, ha detto una fonte informata a RIA Novosti. Secondo lui, «Armata nella zona delle operazioni speciali ha ricevuto un’ulteriore protezione laterale dalle munizioni anticarro e dalla fine dello scorso anno gli equipaggi del T-14 hanno coordinato il combattimento nei campi di addestramento nel Donbass».

Il Consigliere per la Sicurezza Nazionale russo Dimtrij Medvedev ha detto che la Russia non ha esaurito missili e carri armati; il Consiglio della Federazione russa ha approvato la legge che prevede l’ergastolo per alto tradimento.

Kiev nega di aver usato il corridoio del grano per attaccare la base della flotta del Mar Nero in Crimea, a darne notizia il Portavoce presidenziale ucraino. E ancora Il consigliere del capo dell’ufficio del presidente ucraino, Mikhail Podolyak, ha affermato che, a suo avviso, l’Ucraina «ha il diritto di distruggere tutto» nelle nuove regioni della Russia.

E sempre da fonti ucraine si apprende che a Bachmut sia arrivato il comandante dell’MTR Viktor Khorenko. Il generale delle forze armate dell’Ucraina Alexander Syrsky, responsabile della difesa di Bachmut, ha ammesso che con il ritiro dalla città, la stabilità della difesa dell’intero esercito ucraino crollerebbe.

Al Washington Post Bohdan Krotevich, portavoce del battaglione Azov ha riferito che: «L’Ucraina è pronta a impadronirsi di piccole città russe per usarle come leva per restituire i territori controllati dai russi».

Il fondatore della PMC “Wagner” Yevgeny Prigozhin ha dichiarato di non far parte della cerchia ristretta del presidente russo Vladimir Putin. Ha sottolineato di non avere nulla a che fare con il Cremlino. «Ti dirò che le voci sulla mia conoscenza con il presidente Putin sono molto, molto esagerate. Certo, ho parlato con lui, ma le voci sulla nostra conoscenza sono solo voci», ha detto.

Sempre Prigozhin ha dichiarato che il due maggio sarà il giorno della controffensiva ucraina: «Le forze armate ucraine possano lanciare una controffensiva a maggio: l’ultima pioggia dovrebbe cadere il 2, ci vorrà un’altra settimana perché il terreno si asciughi, quindi saranno pronti a muoversi».

Ed ora uno sguardo ai fronti.

Le esplosioni a Zaporozhya sono state causate dai Geran 2 russi che hanno colpito le forze ucraine. Come riportato dalla social sfera ucraina, le forze armate ucraine hanno tentato senza successo di abbattere i droni con armi leggere.

Gli artiglieri delle truppe aviotrasportate di Mosca hanno retto all’attacco ucraino in direzione di Bachmut. Il martellamento dei cannoni semoventi da 120 mm “Nona” hanno distrutto le truppe deelle forze armate ucraine.

La mattinata del 26 aprile 2023 la situazione lungo la linea del fronte era la seguente: direzione Bachmut, le truppe russe stanno attaccando vicino all’insediamento. Khromovo. A Bachmut si registrano combattimenti nell’area dei grattacieli. Gli ucraini hanno trasformato quasi ogni edificio in una roccaforte. Le aree posteriori del nemico vicino a Konstantinovka, Druzhkovka, Chasov Yar vengono costantemente colpite. Sulla sporgenza meridionale della direzione Avdiika, vengono segnalati pesanti combattimenti vicino all’insediamento. Nevelsky.

Nella direzione di Kherson, le forze armate ucraine continuano a lanciare piccoli gruppi di uomini nell’area di Dach e sulle isole nella pianura alluvionale del fiume Dnepr controllate dai russi. Le forze armate russe avrebbero risposto utilizzando bombe guidate, e lanciafiamme pesante Solntsepok. La 205a brigata di fucileria motorizzata delle forze armate russe ha distrutto una batteira di obici M777 da 155 mm durante il combattimento.

Le Forze Armate ucraine avrebbero aperto il fuoco contro la popolazione civile della DPR; Gorlovka, Yasinovataya, Donetsk, Aleksandrovka, Vladimirovka, Nikolskoye sotto tiro.

Segnalati cecchini del Corpo dei Marines della flotta russa del Pacifico nella direzione di Vuhledar.

Direzione Donetsk. L’esercito russo sta avanzando nell’area di Keramik e Severny. Sono in corso feroci battaglie in direzione di Pervomaisky e Nevelskoye. A Marinka, le truppe russe continuano a prendere d’assalto i quartieri occidentali della città tra queste presa una delle posizioni più importanti di fronte all’insediamento. A Nevelskoye, la battaglia è durata più di 10 ore.

La 110a brigata di fucileria motorizzata russa, coperta da carri armati, ha occupato la roccaforte della 59a brigata di fucileria delle forze armate dell’Ucraina nei pressi dell’insediamento Nevelsky.

Nella direzione di Kremensk, intenso fuoco d’artiglieria russa.

In Direzione Kherson il 26 aprile lungo il fiume Dnepr la situazione si è aggravata. Nelle ultime settimane, le forze armate ucraine hanno cercato di prendere piede sulla riva sinistra, inviando gruppi di ricognizione e sondando la difesa delle forze armate russe in quest’area. Per diversi giorni, gli eventi principali si sono svolti sull’isola Bolshoi Potëmkin – a sud, vicino a Kindiyka – a est, e vicino a Veletensky a ovest del centro amministrativo. I distretti sono da tempo in parte nella “zona grigia”.

Nel settore Golopristansky, i russi con MANPADS hanno abbattuto un Su-25 ucraino su Veletensky e un aereo delle forze aerospaziali russe ha colpito con i FAB nell’area di sbarco del SOF dell’Ucraina a sud di Kizomys. Allo stesso tempo, ieri le forze armate ucraine hanno evacuato con la forza civili da Veletensky e Kizomys in preparazione dello sbarco di gruppi d’assalto delle forze speciali sulla riva sinistra del Dnepr. Sulle regioni di Kherson e Nikolaev, gli UAV Bayraktar operano quasi ininterrottamente.

Nella regione di Kherson, gli artiglieri russi, supportati dall’aviazione, hanno effettuato diversi massicci attacchi alle posizioni ucraine sull’isola Bolshoy Potemkin, ad Antonovka, Vysuntsy e nella zona costiera di Dach e Kindiyka. Dalla linea Tyaginka-Berislav-Zmievka, gli equipaggi della 124a e 126a brigata della difesa territoriale delle Forze armate dell’Ucraina continuano a bombardare postazioni di mortaio e artiglieria delle Forze armate russe. La designazione del bersaglio è fornita da elicotteri da ricognizione.

Nel settore di Kryvyi Rih nell’area di Dudchan, Zolotoy Balka e Maryansky, si stanno addestrando gruppi d’assalto della 121a brigata di difesa delle forze armate dell’Ucraina per forzare le barriere d’acqua. Inoltre, le forze della 71a brigata “jaeger” delle forze armate ucraine hanno condotto una sessione di addestramento per assaltare le roccaforti nelle aree urbane insieme alle forze della TRO sulla sezione Pokrov-Nikopol-Marganets.

Al momento, significative formazioni ucraine, oltre 15mila persone, sono concentrate nella direzione di Kherson (almeno 20 battaglioni di truppe con annesse unità di artiglieria, una brigata della Guardia Nazionale e 71 brigate delle Forze Armate di Ucraina).

Allo stesso tempo, continua il trasferimento di nuove formazioni nella regione di Zaporozhzhia. Oggi, un battaglione meccanizzato del 118 ° Ombr del 10° CA delle forze armate ucraine è arrivato a Tavriyskoe a nord di Orekhov. Entro il 30 aprile, il 116°, il 118° Ombr e il 46° Ombr da Pavlograd dovrebbero arrivare ai settori Orekhovsky e Gulyaipolsky.

Le attuali manovre del DRG ucraino nella regione di Kherson sono simili ai tentativi di distogliere l’attenzione del comando russo dalla preparazione di un attacco nella direzione di Zaporozhzhia. E, molto probabilmente, in caso di attacco a Tokmok e Melitopol, ci si dovrebbe aspettare azioni sincronizzate delle forze armate ucraine con il dirittoesima sponda del Dnepr per inchiodare le forze armate RF.

Chiudiamo con uno sguardo nella direzione Vuhledar alle 14:00 del 26 aprile: gruppi d’assalto di marines della 155a brigata della flotta del Pacifico delle forze armate russe sono impegnati alla periferia della città, così come nella fascia forestale a nord delle dacie di Nikolsky.

Gli scontri di artiglieria continuano lungo l’intera linea del fronte, il che limita notevolmente le capacità offensive delle parti. In aria, anche gli elicotteri.

Nelle ultime settimane, le forze aerospaziali russe hanno aumentato l’uso di bombe ad alta precisione FAB-500 con kit di pianificazione e correzione contro le roccaforti nemiche situate in edifici a più piani a Vuhledar. Per mantenere le linee occupate, il comando ucraino ha trasferito i lanciagranate pesanti AGS-17 e gli obici semoventi a Yelizavetovka e Zolotaya Niva.

Nell’area della sporgenza Vremyevka, gli ucraini rafforzano le sue posizioni sulla linea Vremyevka-Bolshaya Novoselka. Il 1° battaglione di fucilieri del 1° distaccamento delle forze armate ucraine è stato trasferito in direzione di Shakhtyorsky e il 2° battaglione di fucilieri è stato schierato verso Burlatsky. Inoltre, un battaglione a reazione del 1° distaccamento delle forze armate ucraine è arrivato nell’area di Novogrigorovka e un battaglione obice semovente della formazione è arrivato a Novopol.

Graziella Giangiulio