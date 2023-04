CINA. Aumenta l’export verso il Sud globale

Il 25 aprile, il governo cinese ha emesso un piano per stabilizzare il suo settore commerciale, sollecitando il sostegno alle esportazioni di auto e visti più rapidi per gli uomini d’affari esteri, poiché la debole domanda globale minaccia le sue prospettive di esportazione.

La decisione è arrivata dopo che i funzionari cinesi hanno ripetutamente avvertito di una situazione grave e complicata per il commercio estero poiché gli esportatori hanno segnalato una mancanza di ordini, riporta AF.

La pressione si sta accumulando sui responsabili politici cinesi per sostenere un settore che è fondamentale per la crescita economica e offre lavoro a circa 180 milioni di persone.

Con le spedizioni in uscita di veicoli elettrici che hanno stimolato un’impennata inaspettata delle esportazioni a marzo, il Consiglio di Stato ha affermato che le banche cinesi e le loro filiali all’estero sono state incoraggiate a offrire sostegno finanziario, per aiutare le case automobilistiche ad espandersi all’estero.

La seconda economia più grande del mondo aumenterà anche il rilascio di visti per gli uomini d’affari all’estero, aumentando al contempo i voli in entrata e in uscita, afferma la dichiarazione.

Il Consiglio di Stato ha anche chiesto alle ambasciate e ai consolati cinesi di intensificare il sostegno alle piccole imprese commerciali e ha esortato le principali province orientate all’esportazione a svolgere un ruolo chiave nella stabilizzazione del settore.

«Il ministero del commercio insieme ai dipartimenti competenti dovrebbe seguire da vicino il funzionamento del commercio estero, analizzare i cambiamenti della situazione» e «adeguare e migliorare le politiche pertinenti» nel tentativo di «aiutare le aziende a stabilizzare gli ordini ed esplorare i mercati», ha affermato.

La Cina risponderà adeguatamente anche alle irragionevoli restrizioni al commercio estero e rafforzerà la formazione e l’orientamento ai governi locali e alle imprese interessate, ha aggiunto la dichiarazione.

Le istituzioni finanziarie, ha affermato, sono incoraggiate ad espandere la portata del regolamento in yuan nelle transazioni commerciali transfrontaliere per soddisfare meglio la domanda delle imprese per coprire i rischi valutari.

Nel complesso, i paesi dell’Asia centrale hanno aumentato le importazioni dalla Cina a marzo del 55% rispetto al mese dell’anno precedente, battendo il balzo del 35% nelle spedizioni cinesi verso il sud-est asiatico riportato in precedenza, riporta AT.

Le ex repubbliche sovietiche, la Turchia e l’Iran hanno tutte contribuito a un aumento quasi record delle esportazioni cinesi nella regione, al centro della Belt and Road Initiative di Pechino.

Diversi fattori hanno contribuito al boom delle esportazioni, che ha coinvolto tutti i paesi della regione. La Cina sta investendo molto in energia, risorse minerarie e trasporti ferroviari in tutto il continente asiatico, compresa una nuova linea ferroviaria tra Cina, Kirghizistan e Uzbekistan la cui costruzione dovrebbe iniziare il prossimo anno.

Il progetto ferroviario, che collegherà la Cina ai mercati europei, è stato pianificato dal 1997 ma ha ottenuto l’approvazione solo nel 2022, dopo che la Russia ha sostenuto l’impresa. Il bisogno della Russia del sostegno cinese nella guerra in Ucraina ha superato le rivalità strategiche tra Mosca e Pechino

Le importazioni dell’Iran dalla Cina sono scese a soli 800 milioni di dollari al mese nel periodo 2019-2022 da un picco del 2014 di 2,8 miliardi di dollari al mese. Ma le spedizioni cinesi destagionalizzate verso l’Iran sono più che raddoppiate a 1,7 miliardi di dollari a marzo 2023.

Cronicamente a corto di liquidità, l’Iran dipende dai crediti commerciali della Cina, di gran lunga il suo principale partner commerciale. L’aumento di marzo riflette evidentemente più finanziamenti cinesi, ed è arrivato dopo che l’Iran ha accettato la mediazione cinese nel ripristinare le relazioni diplomatiche con il suo acerrimo rivale regionale, l’Arabia Saudita. Una deduzione ragionevole è che l’Iran veniva ricompensato per l’atteggiamento positivo.

Le esportazioni cinesi verso la Russia hanno continuato a crescere notevolmente, insieme alle esportazioni verso la Turchia, che funge da intermediario per il commercio cinese con la Russia. La Cina ha evitato la violazione diretta delle sanzioni americane alla Russia, ma la Turchia e le ex repubbliche sovietiche hanno rivenduto merci sanzionate a Mosca. Il forte aumento delle esportazioni cinesi verso il Kazakistan riflette probabilmente questa intermediazione.

L’abilità di esportazione della Cina non è del tutto priva di tensioni. A marzo, la Turchia ha imposto una tariffa del 40% sulle importazioni di veicoli elettrici cinesi, sperando di proteggere un produttore locale: la casa automobilistica turca Togg.

La capacità della Cina di fornire infrastrutture fisiche e digitali, nonché beni di consumo a prezzi accessibili, e la sua capacità di finanziare il commercio e gli investimenti con il surplus delle partite correnti, spiegano il suo potere economico e la sua influenza politica nella regione.

C’è un’altra conseguenza geopolitica delle capacità di esportazione della Cina nell’Asia centrale e sud-orientale: le esportazioni cinesi verso il Sud del mondo e i paesi Brics a marzo hanno raggiunto un tasso annuale destagionalizzato di 1,6 trilioni di dollari all’anno.

Si tratta di quasi quattro volte le esportazioni cinesi verso gli Stati Uniti e più del totale combinato delle esportazioni cinesi verso Stati Uniti, Europa e Giappone, che a marzo hanno raggiunto un tasso annuale destagionalizzato di 1,38 trilioni di dollari. È un punto geopolitico di non ritorno, il momento in cui la dipendenza economica della Cina dagli Stati Uniti in particolare e dai mercati sviluppati in generale è scivolata dietro la sua posizione economica nel mondo in via di sviluppo.

Antonio Albanese