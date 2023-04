CINA. Cresce l’export dopo 5 mesi

Le esportazioni cinesi sono aumentate del 23% rispetto al mese precedente, interrompendo una serie di cali durata cinque mesi, come ha riferito il 13 aprile l’Amministrazione doganale cinese. Le spedizioni verso i vicini dell’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico, Asean, hanno guidato la crescita con un aumento del 34% rispetto all’anno precedente, raggiungendo un nuovo record mensile di 54 miliardi di dollari destagionalizzati.

La leadership cinese nelle infrastrutture digitali è un importante motore del boom delle esportazioni nell’Asia in via di sviluppo, riporta AT.

Le esportazioni verso l’India sono aumentate di pari passo con quelle verso il Sud-Est asiatico, a testimonianza della crescente presenza della Cina nelle catene di approvvigionamento asiatiche. Spesso citata come alternativa “friend-shoring” alla Cina, le fabbriche indiane dipendono da componenti e beni strumentali cinesi e le sue società di telecomunicazioni utilizzano in larga misura apparecchiature cinesi.

Gli sforzi americani per spostare la produzione dalla Cina inducono i Paesi a “friend-shoring” a importare input produttivi dalla Cina. Ad eccezione del Vietnam, che è sceso da un guadagno eccezionalmente grande a febbraio, tutte le principali economie del Sud-Est asiatico hanno registrato un aumento delle importazioni dalla Cina nel mese di marzo. Tra queste spicca la Malesia, il cui presidente Anwar Ibrahim ha recentemente visitato Pechino.

Al di fuori dell’Asia, le esportazioni verso il Brasile hanno registrato una crescita del 17% su base annua a marzo. Le spedizioni cinesi verso il più grande Paese dell’America Latina sono raddoppiate negli ultimi tre anni, in linea con le esportazioni verso l’Asia.

Il 13 aprile scorso, Lula ha visitato lo stabilimento di ricerca e sviluppo di Huawei a Shanghai. Il Brasile è una destinazione importante per le infrastrutture digitali cinesi. In un discorso del 2021 per celebrare il 20° anniversario dell’azienda in Brasile, l’allora presidente di Huawei Howard Liang ha dichiarato: «Huawei ha collaborato con gli operatori di telecomunicazioni per collegare più di due terzi della popolazione brasiliana», aggiungendo: «Siamo attivamente coinvolti negli sforzi del Brasile per costruire un cloud di e-government. Lavoriamo anche con clienti del settore finanziario, energetico, manifatturiero e di altri settori per aiutarli a diventare digitali più velocemente».

Le esportazioni della Cina verso i Paesi asiatici in via di sviluppo superano del 40% quelle verso gli Stati Uniti.

Lucia Giannini