Una tornata di negoziati alternativi con il Myanmar ospitata dall’India ha prodotto accordi informali per ridurre la violenza da “tutte le parti”, frenare la criminalità transnazionale e accelerare gli aiuti umanitari al paese devastato dal conflitto, secondo una fonte direttamente coinvolta, aumentare la pressione sull’Associazione delle nazioni del sud-est asiatico affinché adegui la propria diplomazia.

L’India ha organizzato questa settimana a Nuova Delhi un “incontro Track 1.5” sul Myanmar, in seguito a un incontro simile a Bangkok il mese scorso. Oltre a funzionari indiani, esperti di think tank e rappresentanti di medio livello del regime militare del Myanmar, hanno preso parte altri cinque paesi dell’Asean: Cambogia, Laos, Tailandia e Vietnam, con l’Indonesia presente come presidente di turno dell’organizzazione.

Hanno partecipato anche Cina e Bangladesh. Il Giappone, che aveva partecipato al precedente incontro in Thailandia, questa volta non ha partecipato a causa di “un preavviso estremamente breve”, riporta Nikkei.

All’incontro di Delhi, l’India ha concordato con il Myanmar di inviare una delegazione a Naypyitaw per aiutare a spingere per una “piena ripresa del dialogo” tra il regime militare e i governi regionali, secondo fonti. Significativamente, i paesi partecipanti hanno convenuto che questo processo Track 1.5 dovrebbe essere “complementare” agli sforzi dell’Asean per cercare di risolvere la crisi, ha detto una fonte.

I partecipanti hanno anche convenuto che i futuri dialoghi dovrebbero “portare avanti le prospettive dei paesi vicini”. Questo era un riferimento alla crescente frustrazione in India e Bangladesh per la lentezza del processo dell’Asean e la sensazione, come ha affermato un funzionario indiano, che “l’Asean non stia prendendo in considerazione le preoccupazioni dei vicini immediati del Myanmar”.

Mentre il processo Track 1.5 rimane “informale”, le decisioni sembrano averlo cementato come una parte fondamentale dei negoziati regionali che coinvolgono il Myanmar.

Nonostante gli accordi al dialogo di Delhi, i colloqui Track 1.5 hanno gettato ulteriori dubbi sulla diplomazia di pace dell’ASEAN pochi giorni prima che i leader del blocco si riuniscano per un vertice in Indonesia, previsto per il 6-11 maggio. Collettivamente, l’Asean aveva accettato di escludere il regime militare del Myanmar dai suoi incontri di alto livello fino a quando non avesse soddisfatto le condizioni stabilite in un consenso in cinque punti concordato con Min Aung Hlaing nell’aprile 2021.

Dal golpe militare, il regime non è riuscito a reprimere una massiccia opposizione e ha perso il controllo su gran parte del paese al di fuori delle principali città e paesi. Quasi 2 milioni di persone sono ora sfollate all’interno del paese, circa 30.000 sono state uccise da tutte le parti e decine di migliaia di case sono state rase al suolo.

