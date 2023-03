MYANMAR. La Giunta prepara una farsa elettorale

Il 28 marzo il regime militare del Myanmar ha cancellato con un tratto di penna la Lega nazionale per la democrazia, Lnd, vincitrice delle elezioni nazionali del novembre 2020.

La Commissione elettorale dell’Unione, controllata dal Consiglio di amministrazione dello Stato, ha annunciato che, in seguito alla pubblicazione della legge modificata sulla registrazione dei partiti politici a fine gennaio, i partiti politici esistenti avevano 60 giorni di tempo per registrarsi nuovamente.

Quaranta partiti si sono rifiutati di farlo. Altri cinquanta partiti esistenti, tra cui l’Union Solidarity and Development Party, Usdp sostenuto dai militari, si sono registrati per le prossime elezioni. Altri 13 nuovi partiti politici hanno richiesto la registrazione.

La Giunta non ha ancora annunciato una data per le elezioni, dopo aver rinnovato lo Stato di emergenza il 1° febbraio. L’annuncio potrebbe chiarire chi parteciperà e chi no. È probabile che la leadership militare non abbia ancora deciso quando e come tenere le elezioni. È stato annunciato un nuovo sistema di rappresentanza proporzionale, ma è improbabile che la commissione elettorale gestita dai militari abbia la capacità burocratica di condurre qualcosa che assomigli a un’elezione credibile.

Sciogliere la Lega e altri 39 partiti, alcuni dei quali, come la Lega Nazionale Shan per la Democrazia trasforma la già screditata pianificazione elettorale in una pantomima.

Il colpo di Stato ha scatenato una diffusa resistenza armata ai militari, ha trasformato ampie zone del Myanmar in zone di conflitto e di disastro umanitario e non mostra alcun segno di diminuzione; semmai, i conflitti armati e le sofferenze dei civili sono aumentati mentre il colpo di Stato entra nel suo terzo anno.

Queste non sono condizioni favorevoli alla preparazione delle elezioni, come ha sottolineato il leader della Giunta, il generale Min Aung Hlaing, in un discorso alla parata annuale della Giornata delle Forze Armate il 27 marzo scorso.

Dopo il colpo di Stato, la Lega ha subito violenze e centinaia di membri del partito sono stati arrestati e imprigionati con accuse di corruzione. La leader Aung San Suu Kyi è stata condannata a 33 anni per una serie di reati fittizi.

Le proprietà dei membri del partito sono state sequestrate e distrutte e le forze di sicurezza hanno preso di mira i membri del partito per ucciderli.

Dei 50 partiti che hanno richiesto una nuova registrazione, l’Union Solidarity and Development Association è quello più strettamente allineato con i militari. Molti di loro sono partiti minori che concorreranno solo a livello statale e regionale, non a livello nazionale.

Il Partito di Unità Nazionale, sorto dalle ceneri dello sconfitto Partito del Programma Socialista Birmano per contendere le elezioni del 1990, perse a favore della Lega, si ricandida dopo una serie di sconfitte che hanno comportato pochi voti e meno seggi parlamentari nel 2010, 2015 e 2020.

Partiti etnici significativi come il Pa-O National Organization Party, il Kachin State People’s Partye il Mon Unity Party si sono registrati, ma il loro coinvolgimento nelle future elezioni probabilmente risentirà della diminuzione del sostegno della comunità, mentre si allargano le divisioni tra la sudditanza dei vecchi leader e la rabbia dei giovani che resistono al dominio militare.

A sorpresa, si è registrato anche l’Arakan National Party, il partito politico più popolare dello Stato di Rakhine, probabilmente ancora provato dalla cancellazione di molti dei suoi collegi elettorali da parte della Lega e dei militari nel 2020 a causa di un diffuso conflitto armato.

Tuttavia, la registrazione non implica automaticamente l’ammissione alle elezioni. La decisione finale sarà probabilmente presa dalla leadership dell’Esercito dell’Arakan, che ha esteso l’amministrazione dell’Autorità popolare dell’Arakan a gran parte del Rakhine e ha la capacità di ostacolare qualsiasi preparazione alle elezioni.

Meno sorprendente è stata la decisione del Partito del Fronte Arakan di Aye Maung, un ultranazionalista rakhine che sembra aver scelto di placare la Giunta dopo essere stato rilasciato dal carcere in seguito al colpo di Stato.

Come a presagire l’assemblea dei Quisling che concorreranno alle elezioni, Ko Ko Gyi del Partito del Popolo (PP) ha partecipato all’evento della Giornata delle Forze Armate di lunedì a Naypyidaw: il suo partito si è registrato in anticipo rispetto al periodo di 60 giorni.

Non è riuscito a conquistare un seggio nel 2020 e il suo PP ha raccolto pochi consensi. È stato uno dei tanti sconfitti di alto profilo di quelle elezioni che hanno ceduto al lato oscuro del sentimento anti-Suu Kyi e sono entrati nell’orbita dei militari. Anche il Partito dei Pionieri del Popolo (PPP) di Thet Thet Khaing si è registrato, ma sembra impegnato a servire il SAC come Ministro del Benessere Sociale, del Soccorso e del Reinsediamento.

Il Governo di Unità Nazionale, sorto in parte da membri della Lega e che fonda la sua legittimità nel Comitato di Rappresentanza del Pyidaungsu Hluttaw, è ancora alle prese con le divisioni interne privo di una leadership collettiva. La guerra civile infuria.

Lucia Giannini