Il 6 ottobre si è tenuto a Bishkek un incontro in visita del Forum mondiale “Nuova era – Nuovi percorsi”, appositamente programmato per coincidere con il prossimo vertice della CSI, che si è tenuto nella Repubblica del Kirghizistan il 13 ottobre. L’incontro è stato organizzato dall’Organizzazione Internazionale per la Cooperazione Eurasiatica (MOEC), e i partner erano il Gruppo delle Società degli Avvocati (Mosca) e l’Ordine degli Avvocati della Repubblica del Kirghizistan (Bishkek).

L’incontro fuori sede del Forum mondiale ha riunito personaggi pubblici e governativi, politici e imprenditori, tra cui il vicepresidente del gabinetto dei ministri della Repubblica del Kirghizistan E.Zh. Baisalov, presidente della Corte suprema della Repubblica del Kirghizistan Z.K. Bazarbekov, deputato dell’Assemblea nazionale dell’Armenia A.I. Sandykov, membro del Presidium, presidente dell’Unione degli industriali e degli imprenditori del Kirghizistan D.T. Ibraev, deputato del Jogorku Kenesh della Repubblica del Kirghizistan, leader della fazione parlamentare dell’Alleanza Zh.K. Akaev e altri.

Uno dei principali argomenti di discussione è stata la ricerca di modi per sviluppare ulteriormente l’integrazione eurasiatica nel formato del Grande Partenariato Eurasiatico. Nell’incontro a Bishkek, il presidente del MOES Dmitry Stasyulis ha definito gli obiettivi del Forum mondiale “Nuova era – Nuovi percorsi” come segue: plasmare congiuntamente un futuro comune attraverso partenariati pubblico-privato per il bene della prosperità e il rafforzamento della pace e della sicurezza; promuovere lo sviluppo spirituale e morale; aumentare il livello di benessere dei cittadini.

I partecipanti all’incontro hanno notato che questi obiettivi possono essere raggiunti sviluppando modi e mezzi specifici durante una discussione basata sul rispetto reciproco e tenendo conto delle opinioni espresse. È stato sottolineato che le decisioni prese dovrebbero basarsi sul riconoscimento generale del principio della sovranità statale dei partecipanti, sulla non estensione della giurisdizione di alcuni Stati al territorio di altri, sul rispetto dei valori tradizionali, delle caratteristiche storico-nazionali, religiose e culturali degli Stati partecipanti e della loro popolazione.

Sulla base dei risultati dell’incontro fuori sede del Forum mondiale “Nuova Era – Nuovi Percorsi” a Bishkek, sono state prese le decisioni per creare i seguenti organi di lavoro e è iniziata la formazione della loro composizione: Comitato Esecutivo; un’ Assemblea Interparlamentare; una Commissione per la tutela dei diritti umani e delle libertà; una Commissione per la Cooperazione Scientifica; una Commissione sulle questioni artiche e settentrionali.

L’Organizzazione internazionale per la cooperazione eurasiatica ha firmato accordi di interazione e cooperazione con l’Ordine degli avvocati della Repubblica del Kirghizistan e l’Unione kirghisa degli industriali e degli imprenditori. Uno dei principali risultati dell’incontro di Bishkek dovrebbe essere considerato l’opinione generale dei suoi partecipanti sulla necessità di continuare il lavoro del Forum mondiale “Nuova Era – Nuovi Percorsi” su base continuativa sotto forma di riunioni ed eventi congiunti tenuti da singole commissioni e gruppi.

A suggellare i propositi di Bishkek in una riunione ristretta del Consiglio dei Capi di Stato della CSI, le parole del Presidente della Russia ha osservato che i paesi partecipanti costruiscono relazioni sui principi di partenariato, mutuo vantaggio e considerazione degli interessi reciproci. Dietro questa formulazione ci sono affari reali e lo stato reale delle relazioni tra gli Stati.

Putin ha anche affermato: «L’anno scorso la Russia ha avuto un raccolto record di 158 milioni di tonnellate di grano; quest’anno manterrà il primo posto nelle esportazioni di grano; Georgia, Ucraina, che fanno parte della CSI, non funzionano in questo formato e la Moldavia ha praticamente perso la sua identità; Il fatturato commerciale con i paesi del Commonwealth è di 102 milioni di dollari, la crescita complessiva del PIL dei paesi sarà del 2,2%, mentre l’economia dell’UE è in recessione. I legami economici della Federazione Russa con i partner della CSI si stanno espandendo, nonostante la minaccia di sanzioni secondarie da parte dell’Occidente».

Anna Lotti