NAGORNO KARABAKH. Per il mantenimento della pace in la Russia cambia comandante

La situazione azero-armena non è del tutto tranquilla nonostante le parole che arrivano di rassicurazione sia da parte armena che azera.

Di fatto gli azeri hanno istituito un posto di blocco nel corridoio di Lachin. Ogni giorno che passa, diventa sempre più necessaria una più ampia rappresentanza internazionale nel corridoio di Lachin e nell’Artsakh (Nagorno-Karabakh) con un ampio mandato.

Nel corridoio di Berdzor (Lachin), passa di tutto e mettere in questa area un posto di blocco significa affamare letteralmente la popolazione del Nagorno-Karabakh. L’installazione di un nuovo checkpoint nel corridoio, dunque, è un altro passo illegale di Baku, volto ad aggravare la situazione nella regione e la crisi umanitaria in Artsakh. Anche questa è un’altra violazione del comunicato tripartito del 9 novembre 2020. I diritti e la sicurezza del popolo dell’Artsakh dovrebbero essere oggetto di negoziati tra Stepanakert e Baku. Lo ha affermato il 27 aprile il primo ministro dell’Armenia in una riunione di governo.

Che la situazione è tesa e grave lo ha capito Mosca che deciso di mandare in Nagorno Karabakh uno dei suoi esperti negoziatori. Il generale Alexander Lentsov che è diventato il nuovo comandante del contingente russo di mantenimento della pace nella non riconosciuta Repubblica dell’Artsakh o Nagorno Karabakh se si è di parte azerbaijana.

Prima di questa nomina, il generale Lentsov è stato consigliere del ministro della Difesa della Russia e fino al 2020 è stato vice comandante in capo delle forze di terra. Ha partecipato a operazioni di combattimento in Afghanistan: partendo da comandante di compagnia, si è fatto strada fino a diventare comandante di battaglione del 234° reggimento paracadutisti. Era in Jugoslavia come comandante di un’unità di caschi blu russi in Bosnia.

Inoltre, ha preso parte a entrambe le guerre cecene, nonché alle ostilità in Ossezia meridionale nel 2008 e in Ucraina nel 2014-2015. E nel 2016 ha prestato servizio come vice comandante del gruppo di truppe (forze) delle forze armate RF per gli uffici del comandante in Siria. Nonostante la sua significativa esperienza di combattimento, il generale Lentsov è un eccellente negoziatore, in grado di spingere il suo punto di vista. Negli ultimi anni è stato impegnato in attività organizzative, abbandonando l’addestramento al combattimento e l’ambizione di salire la scala della carriera, nonostante potesse diventare almeno il comandante delle truppe aviotrasportate, date le sue capacità e capacità.

Ora, da parte dei generali russi in Nagorno-Karabakh, ci sono sia il negoziatore Lentsov che l’ex comandante del V gruppo delle truppe russe nella zona operativa ucraina, il generale Muradov. Quest’ultimo è stato caratterizzato da un lato estremamente positivo durante il suo mandato come comandante dell’RMK nell’Artsakh non riconosciuto per la sua tenacia e determinazione. Forse, avendo ora puntato sul tandem di Muradov e Lentsov, la leadership russa conta sui cambiamenti nel conflitto armeno-azerbaigiano.

