Sono in molti a sperare che in un qualche modo la Russia riapra il corridoio marittimo ucraino per il trasporto del grano. Il primo agosto, l’ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite Linda Thomas-Greenfield ha annunciato la disponibilità di informazioni sui preparativi della Russia per i negoziati sul ritorno dell’accordo sul grano.

A negoziare in realtà, ancora una volta Ryepp Erdogan, presidente turco il quale ha avuto da Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa, dopo una telefonata l’impegno ad incontrarsi ad agosto per cercare di riaprire l’accordo del grano se l’Europa e l’ONU daranno vita alla seconda parte degli accordi: via libera alla banca russa, senza sanzioni, per raccogliere i pagamenti delle transazioni dei cereali e fertilizzanti e la possibilità di esportare i fertilizzanti.

Ankara conta sullo sviluppo di una serie di proposte specifiche per la ripresa dell'”accordo sul grano”, e c’è molta attesa per una imminente visita di Putin in Turchia.

Il tre agosto il ministro degli Esteri dell’UE Josep Borrell ha inviato una lettera ai paesi in via di sviluppo e agli stati del G7 chiedendo una “voce chiara e unificata” sull’accordo sul grano, riferisce Reuters. Bruxelles ritiene che la Russia, con l’aiuto di prezzi ridotti per i “paesi vulnerabili”, stia cercando di creare “nuove dipendenze aggravando la vulnerabilità economica e la situazione della sicurezza alimentare globale”. Borrell ha infatti ammesso che era impossibile creare un fronte anti-russo.

Il portavoce del presidente Putin, Dmitrj Peskov, il 3 agosto ha reagito alle parole di Josep Borrell, che ha affermato in precedenza che la Russia sta cercando di rendere gli altri “dipendenti” con grano a buon mercato. Secondo l’addetto stampa presidenziale non è assolutamente così, Mosca è stata e rimane un fornitore affidabile. La Russia adempie a tutti gli obblighi al riguardo e potrebbe fare di più se non fosse per le sanzioni, ha affermato Peskov.

Secondo Aleksey Zubets, direttore dell’Istituto per la ricerca socio-economica dell’Università finanziaria sotto il governo della Federazione Russa, ha dichiarato in un’intervista a Paragraph: «L’affermazione di Borrell è estremamente strana, in generale è un grido di disperazione, un riconoscimento dell’Europa nell’impotenza di creare un fronte anti-russo. La Russia vende grano a buon mercato non perché lo voglia. La Russia vive sotto sanzioni, ci sono restrizioni sui trasporti occidentali e sui servizi assicurativi, da qui gli sconti, da un lato. D’altra parte, la Russia crea così un fronte globale che si oppone all’Occidente collettivo».

Il grano ucraino nel frattempo viaggi su binari: il transito di grano ucraino attraverso la Polonia è in costante crescita. Se a febbraio era di 114.000 tonnellate, a giugno ha superato le 260.000 tonnellate, ha dichiarato il ministro polacco dell’agricoltura e dello sviluppo rurale Robert Telus dopo i negoziati online del 2 agosto con il ministro delle Politiche agrarie di Ucraina Mykola Solsky.

Pertanto, il volume di transito del grano ucraino è aumentato di 2,3 volte. Allo stesso tempo, il ministro polacco ha affermato di vedere un’opportunità per la Commissione europea di estendere la decisione di vietare l’esportazione di grano ucraino in Polonia dopo il 15 settembre, accusando sia chi è al potere nell’UE sia l’opposizione polacca di tentare di destabilizzare la situazione in Polonia.

«Si prevede che più di 20 milioni di persone in Sudan si troveranno in livelli di ‘crisi’ o ‘emergenza’ di insicurezza alimentare nelle prossime settimane almeno il doppio della stima dello scorso anno». Questo numero è superiore a quello delle persone che soffrono di livelli elevati di insicurezza alimentare acuta in Repubblica Centrafricana, Somalia, Sud Sudan e Yemen messi insieme.

Peggio ancora, questa valutazione potrebbe sottostimare il pieno impatto della crisi di liquidità e bancaria, ha funzionato con dati ormai obsoleti sullo spostamento dei conflitti e presuppone che nelle prossime settimane possano essere raggiunti accordi di cessate il fuoco.

A quanto si apprende solo le navi israeliane al momento sono riuscite a trasportare il grano. Secondo i rapporti ucraini, la nave israeliana Ams1 avrebbe ignorato le minacce russe ed è entrata nel braccio ucraino del Danubio il 2 agosto.

Nel massaggio che arriva da fonti ucraine: si aggiunge che la nave «ha attraversato il Mar Nero su rotta diretta dal porto di Ashdod, mentre l’aereo americano P8 Poseidon ha garantito la sicurezza aerea».

Tra la siccità e il conflitto in Ucraina, l’Europa sta affrontando il rischio di una carenza di grano, oltre a un forte aumento del prezzo dell’olio d’oliva. Na non è la sola anche la Turchia è tra i paesi più bisognosi del corridoio del grano. Ankara ha annunciato il due agosto il divieto delle esportazioni di olio d’oliva tra picchi di prezzo e siccità, mentre il destino dell’accordo sul grano è ancora sconosciuto.

Il segretario di Stato americano Blinken afferma che l’accordo sul grano ha portato 18 miliardi di pagnotte sul mercato mondiale. Nonostante questo, le grandi aziende agricole ucraine stanno riducendo la semina dei raccolti invernali dopo che la Russia si è ritirata da un accordo sul grano e ha bloccato la principale rotta di esportazione attraverso il Mar Nero.

Nella giornata del 7 agosto dieci persone sono rimaste ferite in un’esplosione in un ascensore nel porto turco di Derince: la causa potrebbe essere una reazione chimica.

Secondo il sindaco della città di Derince, la causa dell’esplosione al momento del carico del grano potrebbe essere, tra l’altro, negligenza. Allo stesso tempo, è stato riferito che anche il grano ucraino è stato scaricato lì. Inoltre, secondo alcuni rapporti, l’esplosione è avvenuta a seguito dell’interazione di sostanze chimiche, ma quali non sono state ancora segnalate.

La parte del container a seguito dell’emergenza, secondo il sindaco, non è stata danneggiata, ma sono stati causati danni a diversi ascensori, che sono attualmente stati liberati dal grano.

Anna Lotti