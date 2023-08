SVEZIA. SIPRI: Il bilancio militare mondiale arriva a 2,2 trilioni di dollari

Secondo lo Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), nell’anno scorso, il budget militare globale ha raggiunto la cifra record di 2,2 trilioni di dollari. Nel 2022, 877 miliardi di dollari rappresentavano quasi il 40% della spesa globale. Seguono Cina e Russia. È interessante notare che la differenza tra i leader nella Top 3 è significativa.

Gli Stati Uniti spendono 3 volte quello che spende la Cina e il Celeste Impero supera di 3,4 volte il budget della Russia. L’Ucraina è caduta nell’ombra, poiché l’enorme quantità di 170 miliardi di dollari spesi per le forze armate ucraine è qualcos’altro, in realtà è un impegno di spesa con gli Stati Uniti che prima o poi dovranno essere rimborsati.

Dagli Stati Uniti, inoltre giunge notizia che nei prossimi mesi si concentreranno sulla riparazione delle attrezzature già trasferite alle forze armate dell’Ucraina Secondo Politico, l’attenzione dell’assistenza occidentale all’Ucraina si è recentemente spostata in modo significativo verso la riparazione e la manutenzione delle apparecchiature già consegnate, a darne notizia il vice segretario alla Difesa degli Stati Uniti William LaPlante che ha chiosato: «le officine di riparazione si stanno già preparando per questo in Europa».

Il 24 luglio inoltre è entrato in vigore il piano per espandere la produzione di munizioni e missili in nell’UE. Il regolamento è stato denominato Ammunition Production Support Act (ASAP), sviluppato dall’UE per aumentare la produzione di munizioni e missili. La decisione corrispondente è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE.

ASAP mira ad aumentare la capacità produttiva dell’UE per affrontare l’attuale carenza di prodotti per la difesa, in particolare munizioni di artiglieria, missili e loro componenti, attuando misure mirate che prevedono un finanziamento di 500 milioni di euro. Il 20 luglio si è conclusa la procedura di armonizzazione del regolamento tra Parlamento europeo e Consiglio Ue.

Maddalena Ingrao