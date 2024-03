ISRAELHAMASWAR. Scontri accesi in Cisgiordania. Houthi: attaccheremo crisi dirige verso il Capo di Buona speranza

Secondo l’osservatorio Euro-mediterraneo: “gli israeliani stanno deliberatamente commettendo massacri contro i palestinesi in attesa di aiuti umanitari”, condannando il massacro commesso dall’esercito israeliano, prendendo di mira i cittadini che si erano radunati per ottenere rifornimenti umanitari vicino alla rotonda Kuwait, alla periferia di Gaza City.

Il Commissario europeo riferisce che Israele non ha fornito prove delle sue accuse contro l’UNRWA. Il commissario dell’Unione europea per la gestione delle crisi e gli aiuti umanitari, Janez Lenarčić, ha confermato che Israele non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue accuse contro l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA).

L’Australia ha annunciato la ripresa dei finanziamenti all’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (UNRWA), quasi due mesi dopo la sospensione dei finanziamenti.

La Casa Bianca in merito alle dichiarazioni Houthi sull’uso di missili ipersonici ha detto: “Non vi è alcuna indicazione che gli Houthi abbiano acquisito capacità di armi ipersoniche”. La Reuters, citando un rappresentante del governo canadese, riferisce che a gennaio Ottawa ha interrotto l’esportazione di armi offensive verso Israele.

Diversa la scelta del governo olandese, che sta cercando di aggirare la decisione della corte suprema olandese continuando a fornire pezzi di ricambio per gli aerei da caccia F-35 a Israele. In precedenza, un tribunale dell’Aja aveva stabilito che lo Stato olandese doveva interrompere l’esportazione e il transito di pezzi di ricambio dell’F-35 in Israele a causa del rischio di violazioni del diritto umanitario di guerra nella Striscia di Gaza. Di conseguenza, il ministero degli Esteri del Paese sta ora cercando modi alternativi per fornire pezzi di ricambio a Tel Aviv.

Dalla Siria giunge la notizia che è attiva una base militare congiunta siro-russa situata al confine con le alture di Golan.

Hamas è di nuovo tornata a parlate di accordo e tregua: “Abbiamo presentato ai mediatori una visione globale di un accordo di tregua e il governo sta valutando una risposta. Il movimento di resistenza islamica Hamas ha annunciato il 14 sera di “aver presentato ai mediatori una visione globale per un accordo di tregua basato sulla cessazione dell’aggressione contro Gaza e sulla fornitura di aiuti e aiuti, il ritorno degli sfollati ai loro luoghi di residenza e il ritiro delle forze nemiche dalla Striscia di Gaza”.

Il Movimento di Resistenza Islamica (Hamas) ha ritenuto l’Amministrazione del presidente americano Joe Biden responsabile dei continui massacri israeliani, invitando la comunità internazionale a intervenire urgentemente per fermare il genocidio contro la Striscia di Gaza.

Secondo Al-Hindi, esiste un accordo americano-israeliano per recuperare i prigionieri senza fermare l’aggressione. Il vice segretario generale del Movimento della Jihad islamica in Palestina, Muhammad al-Hindi, ha confermato che esiste un accordo americano-sionista per recuperare i prigionieri senza fermare l’aggressione; sottolineando che gli americani hanno dei calcoli su Rafah a causa delle tensioni interne tensione lì e le prossime elezioni.

Nella notte tra il 14 e il 15 marzo, la coalizione britannico-americana ha lanciato tre raid nel distretto di Abs in Yemen.

Abdel-Malek Al-Houthi, il leader Houthi nello Yemen, ha detto che i suoi uomini lavoreranno per impedire alle navi israeliane di attraversare l’Oceano Indiano fino al Capo di Buona Speranza, e non solo nel Mar Rosso. Nel suo discorso ha anche osservato che dall’inizio degli attacchi Houthi sono stati uccisi 34 membri del loro popolo.

Il 15 marzo il British Maritime Trade Center ha segnalato due attacchi missilistici Houthi nel Mar Rosso meridionale. In un caso la nave è stata danneggiata ma ha continuato a navigare, negli altri casi non ci sono state vittime. Allo stesso tempo, l’esercito americano ha dichiarato di aver distrutto nove missili Houthi e due UAV pronti al lancio.

Un alto diplomatico filippino ha detto alla CNN che gli Houthi non sembrano avere intenzione di rilasciare l’equipaggio della nave da trasporto Galaxy Leader sequestrata a novembre fino alla fine della guerra a Gaza, e gli Houthi stessi affermano che gli ostaggi “sono nelle mani di Hamas.” Si tratta di 17 filippini, tre ucraini, due bulgari, due messicani.

Il portavoce ufficiale delle forze armate yemenite, generale di brigata Yahya Saree: “Le forze armate yemenite rivendicano attacco contro la nave israeliana (Pacific 01) nel Mar Rosso con una serie di missili navali”. Secondo la comunicazione di Saree le forze armate yemenite avrebbero preso di mira un cacciatorpediniere americano con una serie di droni, “raggiungendo con successo i loro obiettivi”. Secondo il portavoce “gli Houthi hanno iniziato ad ampliare la portata delle operazioni contro le navi israeliane o ad esse associate per includere l’Oceano Indiano attraverso il Capo di Buona Speranza”

Riassumendo le forze armate yemenite rivendicano attacco a una nave israeliana e un cacciatorpediniere americano nel Mar Rosso con una serie di missili navali e droni, e tre operazioni sono state effettuate contro tre navi israeliane e americane nell’Oceano Indiano con una serie di missili navali e droni.

Durante la mattinata scambi di proiettili tra Israele e Hezbollah in Libano sud e nord di Israele. Sirene attivate a Malkia, a Shtula, nel nord di Israele.

Israele ha risposto con attacchi contro i villaggi e le città del Libano meridionale. Nella social sfera palestinese si legge: “Israele ha continuato i bombardamenti aerei e di artiglieria su diversi villaggi e città nel sud del Libano”.

Tensioni a Gerusalemme. Le forze israeliane prendono d’assalto la porta della sala di preghiera Al-Qibli ad Al-Aqsa e si posizionano al suo interno. Prima di mezzanotte del 14 marzo, le forze israeliane hanno preso d’assalto le vicinanze della sala di preghiera di Al-Qibli nella moschea di Al-Aqsa, in coincidenza con l’isolamento dei giovani al suo interno, e si sono posizionati lì. Impedita la preghiera a migliaia di fedeli che non sono riusciti ad arrivare alla mosche Al-Aqsa il primo venerdì del Ramadan. Misure rafforzate per timori di incidenti. Nonostante le ingenti misure di sicurezza 80mila fedeli festeggiano il primo venerdì di Ramadan ad Al-Aqsa.

Le Brigate Al-Quds rivendicano attacco contro militari israeliani a est della regione centrale con una raffica di colpi di mortaio.

Nel 160° giorno dell’inizio dell’operazione Israeliana: morti alla rotonda Kuwait, a sud di Gaza. Aerei da guerra israeliana hanno bombardato varie aree della Striscia di Gaza nel 161° giorno di guerra, lasciando decine di morti e centinaia di feriti. Le IDF riferiscono “un tunnel del terrore sotto un campo di pepe: la squadra di combattimento della 7a Brigata ha distrutto un tunnel del terrore e composti di combattimento nell’area di Hamad a Khan Yunis”.

Scontri registrati in Cisgiordania dove è sempre più difficile contenere l’odio reciproco. Ennesimo round di arresti nella Cisgiordania anche il 15 di marzo in diverse aree. I coloni hanno assaltato le proprietà dei palestinesi in Cisgiordania da dove sono scaturiti incendi area di Kafr Ni’ma, a ovest della città di Ramallah, arresti e assalti con pesanti colpi di arma da fuoco. Assalto israeliano a Nabi Saleh vicino a Ramallah.

Le Brigate Al-Qassam rispondono all’assalto delle forze israeliane al campo di Al-Fara’a a Tubas. Le Brigate Martire Izz al-Din al-Qassam, l’ala militare del Movimento di Resistenza Islamica Hamas, in Cisgiordania, hanno annunciato combattenti nel campo di Faraa a Tubas affermando di aver affrontato le forze e i veicoli israeliani che hanno preso d’assalto il campo venerdì mattina.

