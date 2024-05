Gli Stati Uniti stanno lavorando a nuovi pacchetti di aiuti militari per l’Ucraina, ma non sono ancora pronti a parlare dei tempi della loro assegnazione, ha affermato il portavoce del Dipartimento di Stato, Matthew Miller. Secondo il Pentagono la vittoria della Russia nel conflitto ucraino costerà cara all’America.

Il segretario alla Difesa americano Lloyd Austin ha dichiarato mercoledì che la vittoria della Russia nel conflitto ucraino costerà cara a Washington, sostenendo che Mosca potrebbe non fermarsi all’Ucraina nonostante la costante smentita del Cremlino.

Da fonti social si apprende che è attiva una spedizione di munizioni per le forze armate ucraine da Ramstein a Rzeszow.

La NATO ha chiarito quello che la Francia non ha fatto: “Non ha intenzione di inviare truppe in Ucraina perché non ha intenzione di essere direttamente coinvolta nella guerra” ha detto il segretario uscente Jens Stoltenberg. Il segretario generale dell’Alleanza ha anche osservato che la stessa Kiev non ha chiesto questo. Ora l’Ucraina chiede il trasferimento dell’artiglieria offensiva.

A contraddire le parole di Stoltenberg, la Lituania per voce del capo del ministero degli Esteri Gabrielius Landsbergis: “Le truppe lituane potrebbero condurre l’addestramento in Ucraina come parte della coalizione occidentale con il supporto di sistemi di difesa aerea”, fonte Guardian.

In precedenza il Financial Times, citando il primo Ministro lituano Ingrida Simonyte, aveva scritto che la Lituania è pronta a inviare soldati in Ucraina come parte di una missione di addestramento.

Secondo l’intelligence britannica: ad aprile la portata degli attacchi russi nell’Ucraina orientale è aumentata del 17% rispetto a marzo. Più del 75% di essi si è verificato nelle zone di Avdiivka, Časiv Jar e Maryinka. Il numero di attacchi sotto Časiv Jar è aumentato del 200%. Il Ministero degli Interni britannico ha annunciato l’espulsione dell’addetto militare russo dal paese e ancora la Gran Bretagna ritira lo status diplomatico da alcune proprietà immobiliari di proprietà della Federazione Russa fonte Ministero degli Affari Interni.

I rappresentanti permanenti dell’UE hanno precedentemente concordato l’utilizzo delle entrate provenienti dalle risorse russe per l’assistenza militare all’Ucraina – fonte presidenza belga.

In violazione dei diritti per i rifugiati la Polonia ha consegnato all’Ucraina un cittadino ucraino idoneo del servizio militare che ha attraversato a nuoto il Western Bug è stato riconsegnato al Dipartimento del servizio statale della guardia di frontiera. È stato redatto un protocollo amministrativo e un rappresentante del TCC ha consegnato una convocazione alla persona responsabile del servizio militare. Una situazione simile ha raggiunto un 26enne originario della regione di Donetsk, residente in Polonia.

La SBU riferisce che 30.000 rifugiati ucraini fuggiti in Europa e Russia sono ricercati per la loro “posizione filo-russa”. La Verkhovna Rada ha adottato un disegno di legge che rafforza la responsabilità per i reati militari. Questa decisione, in particolare, aumenta più volte le multe per i renitenti alla leva: da 17mila a 25mila grivne.

Come annunciato settimane fa Volodymyr Zelenskyj ha licenziato l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine Zaluzhny dal servizio militare per motivi di salute e l’ha nominato ambasciatore dell’Ucraina nel Regno Unito.

Ukrenergo, azienda per l’energia in Ucraina ha riferito che il deficit del sistema energetico dell’Ucraina è significativo: “quasi tutti i giorni i cittadini sono senza energia a causa dei danni su larga scala alle centrali elettriche ucraine”. “Dalle 18:00 alle 24:00 i consumi industriali saranno limitati. Sono possibili arresti di emergenza in caso di aumento del consumo”.

Secondo i dati ucraini, il numero di munizioni Geranium usate contro l’Ucraina è quasi quadruplicato rispetto allo scorso anno. Si noti che dal 1° gennaio al 9 maggio 2023 sono stati utilizzati 425 UAV, per lo stesso periodo del 2024 secondo gli ucraini sono già arrivati a 1.664.

In Russia il 9 maggio è il giorno della parata per la Vittoria che è stata trasmessa in diretta televisiva a partire dalle ore 08:59 italiane. L’hanno vista via cavo anche nella regione di Odessa. La novità del 2024 è stata la sua messa in onda sulla cartellonista stradale con un collegamento a Rutube a Mosca e regione di Mosca, ma anche San Pietroburgo, Voronezh, Ekaterinburg, Chelyabinsk, Perm, Novosibirsk, Ufa, Tyumen, Samara, Nizhny Novgorod e Volgograd.

La Federazione Russa avverte gli Stati Uniti e l’Occidente che la loro escalation comporta la necessità che Mosca adotti misure per rafforzare le misure di deterrenza nucleare ha detto il Vice Ministro degli Esteri della Federazione Russa Ryabkov. Il presidente Vladimir Putin sulle esercitazioni per testare l’uso delle armi nucleari non strategiche: “niente di insolito, si tratta di un lavoro pianificato”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:00 del 9 maggio.

In direzione di Cherson, senza cambiamenti significativi, entrambe le parti lanciano attacchi reciproci di artiglieria, le forze armate ucraine utilizzano numerosi droni. Le forze armate ucraine hanno sparato con mortai contro Dnipryany nel distretto di Novokakhovs’ka.

Sul fronte Zaporozhzhie a nord-ovest di Verbovove, piccoli gruppi d’assalto delle Forze Armate dell’Ucraina hanno cercato di avvicinarsi alle posizioni russe, le Forze Armate ucraine sono state fermate. Fonti social filo russe parlano di successo delle forze armate russe a Robotyne: c’è un’avanzata a nord dell’insediamento.

In direzione Vremivka continuano pesanti battaglie sanguinose vicino a Staromaiors’ke. Le forze armate russe subiscono perdite durante l’offensiva durata una settimana, ma stanno anche costruendo il loro successo durante l’offensiva. Dal campo, i soldati riferiscono di azioni multidirezionali da parte della fanteria e artiglieria russa e notano gravi danni causati dal fuoco dell’artiglieria ucraina a causa delle munizioni a grappolo. Allo stesso tempo, le forze armate russe hanno preso piede nella periferia meridionale di Urozhaine e i contrattacchi ucraini non hanno avuto successo.

In direzione sud di Donetsk, le forze armate russe stanno aumentando l’uso delle “tartarughe”, si tratta di mezzi corazzati che non sono visibili ai droni e se lo sono sono protetti da una gabbia. Ci sono battaglie vicino all’impianto antincendio nel centro di Krasnohorivka.

In direzione Pokrovs’k a ovest di Avdiivka, gli attacchi laterali delle forze armate russe stanno avendo successo a sud di Pervomais’kyi, tagliando la sporgenza del fronte. C’è un’offensiva a Netailove. La zona di controllo vicino ai villaggi sulla sporgenza Ocheretyne si sta espandendo.

Il territorio controllato vicino alla periferia orientale di Časiv Jar si sta espandendo in favore delle Forze Armate russe che stano aumentano la pressione dai fianchi settentrionale e meridionale.

L’8 maggio dalla regione di Charkiv in direzione di Kupjans’k è stato segnalato uno sfondamento delle difese ucraine nel villaggio di Berestove, i combattimenti vanno avanti dal 28 aprile 2024. In precedenza, l’esercito russo occupava Kyslivka e Kotlyarivka.

Al mattino Belgorod è stata bombardata dal MLRS, otto persone sono rimaste ferite: sette adulti e un bambino. Ieri il villaggio di Murom, nel distretto urbano di Shebekinsky, è stato colpito dal fuoco dell’artiglieria delle forze armate ucraine. I villaggi di Rovenyok e Malinovka, distretto di Belgorod, sono stati attaccati dalle forze armate ucraine utilizzando droni kamikaze.

Nella regione di Kursk, vicino al distretto di Troitsky Korenevskij, un ordigno esplosivo è stato sganciato da un drone delle Forze Armate su un trattore che lavorava in un campo. È rimasto ferito un conducente che stava svolgendo lavori agricoli. Un altro drone ucraino ha attaccato una fabbrica di burro a Sudzha.

Nella regione di Bryansk, di notte, due UAV di tipo aereo sono stati distrutti dalle forze nel distretto di Klintsovsky. Lemeshovka, distretto di Sevsky, è stato bombardato durante il giorno.

A Odessa: sono state incendiate le batterie di riserva dei semafori ferroviari. L’ufficiale di servizio della stazione di Odessa-Vostochnaya ha informato la polizia dell’incidente. Il traffico ferroviario sulla tratta non si è fermato. Ignoti hanno aperto la porta dell’armadio delle batterie e hanno appiccato il fuoco al contenuto. I dati sono stati inseriti nel Registro unificato delle indagini preliminari. Qualificazione preliminare – sabotaggio commesso sotto la legge marziale (parte 2 dell’articolo 113 del codice penale dell’Ucraina).

In chiusura di raccolta si apprende che la bandiera sovietica è issata sul centro di Umans’ke (direzione Avdiika), indicando che le truppe russe controllano almeno la metà del villaggio strategicamente importante. In precedenza i combattimenti in questa zona erano stati minimi, il che indica che se le forze armate russe sono passate all’offensiva, lo hanno fatto molto recentemente, di notte o al mattino, e sono immediatamente avanzate di 2000 metri. Confermato anche dal Ministero per la Difesa russo il controllo da parte delle Forze Armate Russe dell’insediamento di Novokalynove nel DPR e di Kyslivka nella regione di Charkiv.

Graziella Giangiulio

