UKRAINERUSSIAWAR. Munizioni occidentali vicino allo zero. La Russia rottama l’accordo del grano e bombarda Odessa

Negli Stati Uniti, hanno annunciato una carenza di scorte di munizioni nei propri arsenali sullo sfondo dell’assistenza all’Ucraina. Lo ha detto in un’intervista alla CNN, Jake Sullivan, consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente degli Stati Uniti. Secondo lui, l’amministrazione Biden dopo essere entrata in carica ha scoperto che le scorte di munizioni da 155 mm “erano relativamente basse”. Sullivan ha detto che l’amministrazione si è resa anche conto che ci sarebbero voluti anni, non mesi, per ricostituire le scorte a un livello accettabile. Inoltre, come ha osservato il consigliere di Biden, il rifornimento è un compito difficile per un Paese che fornisce assistenza al governo di Kiev.

In Russia continuano le polemiche in merito all’attacco al ponte di Crimea: «L’Ucraina deve essere tagliata fuori dal Mar Nero per l’attacco al ponte di Crimea, Odessa e Nikolaev dovrebbero tornare a essere regione russa», ha affermato Dzhabarov, primo vicepresidente del Comitato internazionale del Consiglio della Federazione russa.

La portavoce del ministero per gli Affari esteri, Maria Zakharova ha accusato gli Stati Uniti e il Regno Unito di coinvolgimento nell’attacco al ponte di Crimea. «L’attacco al ponte di Crimea è stato effettuato dal regime di Kiev. Le decisioni vengono prese da funzionari e militari ucraini con la partecipazione diretta di agenzie di intelligence e politici americani e britannici. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna sono responsabili della struttura dello stato terrorista», ha scritto Zakharova nel suo canale Telegram.

Via social si apprende che poche ore prima delle esplosioni sul ponte di Crimea, Oleksandr Stanislavovyč Syrs’kyj, comandante delle forze di terra ucraine ha ammesso i preparativi per un attacco terroristico (vedi foto). La direzione principale dell’intelligence del ministero della Difesa dell’Ucraina ha commentato l’esplosione sul ponte di Crimea: «Ora il mondo intero vede molti chilometri di ingorghi e violazioni delle strutture dei ponti». Il capo del GUR, Kirill Budanov, ha dichiarato parole poi ripetute anche da Andriy Yusov, rappresentante della Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa dell’Ucraina: «il ponte di Crimea è una struttura superflua lì».

Secondo un deputato della Verkhovna Rada dell’Ucraina: «La distruzione della campata del ponte è un enorme successo per l’Ucraina, l’attacco sul ponte è una dimostrazione per l’Occidente che siamo pronti a restituire i nostri territori. E ancora ha detto mettiamo i russi davanti a una scelta: ritirarsi o morire. Fermare il ponte di Crimea è un duro colpo per l’intera logistica del gruppo di truppe russe di Kherson. Oggi sentiremo parlare di armi nucleari e attacchi di vendetta. Bene, riguardo all’accordo sul grano, oggi è probabile che il Cremlino lo estenda».

Sulla questione è intervenuta anche la Cina. Il ministero degli Esteri cinese sull’attacco al ponte di Crimea ha detto che «le parti in conflitto in Ucraina devono astenersi da attacchi a oggetti civili».

Adesso il timore è che la Russia risponda in maniera simmetrica. Secondo Nataliya Gumenyuk, portavoce del comando meridionale dell’esercito ucraino: vi è un’“alta probabilità di attacco di ‘rappresaglia’ da parte dei russi”. Secondo lei, ora ci sono 14 navi nel Mar Nero, 2 delle quali sono dotate di 12 “Calibre”. Inoltre, i droni da ricognizione sono diventati più attivi, il che indica anche i preparativi per un attacco missilistico.

Dmtrj Peskov, portavoce del presidente Vladimir Putin, ha affermato che «sono ancora in fase di elaborazione proposte al ministero della Difesa in merito a un attacco di rappresaglia per l’attacco terroristico al ponte di Crimea. Quindi gli attacchi notturni su Odessa e Nikolaev non sono ancora una risposta, ma piuttosto un segnale che il ‘patto del grano’ non protegge più questi porti».

Ed ora uno sguardo alla linea di contatto direzione Kherson aggiornata alle ore 14.00 del 18 luglio 2023. Dopo diverse settimane di combattimenti vicino al ponte Antonovsky, il comando ucraino ha spostato la sua attenzione sul settore Holoprystan. In due giorni, le forze armate ucraine hanno effettuato sette tentativi di attraversare il Dnepr e lanciare DRG sulle isole di Vasilkov, Belogrudy, Maly Belogrudov e Veliky.

I combattenti russi, avendo stabilito in anticipo campi minati e attacchi di artiglieria, hanno distrutto tre barche con personale. Quattro barche sono partite per l’area di partenza verso Kizomys e due gruppi di quattro o cinque persone sono sbarcati a Belogrudy e Maly Belogrudovo.

La guida dei DRG ucraini è stata fornita da due droni Bayraktar dagli aeroporti di Shkolny e Uman. Uno di loro, armato di missili MAM-L, è volato vicino alle truppe russe e colpito dall’equipaggio della difesa aerea dell’80a brigata su Herosky.

Al ponte Antonovsky, il DRG del gruppo tattico Grom delle forze armate ucraine ha tentato più volte di sbarcare sull’isola Antonovsky, spostandosi lungo il fiume Koshevaya. Ma gli operatori UAV hanno trovato la barca e gli artiglieri hanno colpito il DRG, costringendo gli ucraini alla ritirata.

E lungo la costa del Dnepr, l’artiglieria e i mortai ucraini, così come gli elicotteri con FOG, stanno lavorando intensamente. Gli attacchi UAF non si placano, utilizzato dal DRG, che cercando di infiltrarsi sotto la copertura del fuoco.

Direzione Donetsk. Attacco al punto forte delle Forze Armate dell’Ucraina vicino a Novomayorsky durante la notte. Gli operatori UAV della 40a brigata marina della flotta del Pacifico hanno scoperto l’attività delle formazioni ucraine vicino alla roccaforte tra Novomayorsky e Prechistovka in direzione sud di Donetsk. Le forze della 68a brigata di fanteria delle forze armate dell’Ucraina hanno operato in quest’area. Probabilmente, le unità ucraine hanno effettuato una rotazione pianificata di notte per evitare il rilevamento. Tuttavia, il calcolo dell’obice semovente da 122 mm 2S1 “Gvozdika” ha colpito nel segno. L’attività a sud-ovest di Vugledar è diminuita in modo significativo dopo diversi tentativi di assalto falliti, prima da parte dell’esercito russo e poi delle forze armate ucraine.

Nella notte del 18 luglio, le formazioni ucraine hanno effettuato un lancio di massa di droni in direzione della Crimea. Cinque gruppi di UAV dell’aeroporto di Shkolny a Odessa sono decollati in diverse direzioni. Approssimativamente, dall’una del mattino fino al mattino presto, le unità di difesa aerea russe hanno distrutto 17 droni del sistema missilistico e di cannoni antiaereo Pantsir e armi leggere vicino a Capes Tarkhankut e Priboyny, nonché Razdolie, Olenevka e Portovoy.

Il numero totale di UAV colpiti era di almeno 32 unità. Almeno un UAV da ricognizione di tipo non identificato è decollato dall’aeroporto di Chernobaevka vicino a Kherson, che ha fornito il tracciamento visivo dei droni kamikaze dalla baia di Karkinitsky. Dopo il raid, è rientrato.

Questo attacco è stato il più massiccio degli ultimi mesi, ed è stato respinto secondo la social sfera russa. Nessuno degli UAV ha raggiunto l’obiettivo. Inoltre, solo un paio di droni sono stati abbattuti da armi antiaeree: i distaccamenti di fucili anti droni di difesa aerea hanno ottenuto il massimo risultato, il che dimostra la loro efficacia contro bersagli a bassa quota.

La Russia ha risposto coni attacchi notturni delle forze armate russe su obiettivi a Odessa. Secondo il ministero per la Difesa russo: «Nell’area delle città di Nikolaev e Odessa, sono stati distrutti depositi di carburante per un volume totale di circa 70mila tonnellate, da cui è stato rifornito di carburante l’equipaggiamento militare delle forze armate ucraine.» In base ai filmati appare nella rete social è stato colpito un cantiere navale da dove partivano i droni per gli attacchi in Crimea.

Direzione Zaporozhzhia: i residenti locali riferiscono del suono di un’esplosione vicino a Melitopol. Secondo le prime informazioni, i sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato un bersaglio aereo sopra la città. Altre fonti parlano della distruzione del sistema aereo russo. Si attendono chiarimenti.

Sito Vremyevsky aggiornata alle situazione alle ore 11.00 del 18 luglio 2023. Le avanzate ucraine continuano nell’area di Staromayorsky. Ora il villaggio è sotto il controllo dell’esercito russo: i marines del 35° distaccamento della Marina ucraina stanno cercando di rimanere nella periferia nord-occidentale, prendendo posizione in un paio di case. In quest’area, il comando ucraino, sotto la copertura dei carri armati, sta schierando unità aggiuntive per mantenere le posizioni. Gli artiglieri lavorano russi cercano discolpare le formazioni ucraine. Uno dei carri armati è stato distrutto a nord di Urozhaine.

Allo stesso tempo, i distaccamenti d’assalto del 36° reggimento di fanteria della Marina ucraina, sotto la copertura di due carri armati, hanno attaccato gli sbarchi a nord di Priyutnoye, cercando di espellere da lì i combattenti delle forze armate russe. 40 persone sono state trasferite nella fascia forestale a nord-ovest per sostenere l’offensiva.

Le formazioni ucraine continuano a bombardare gli insediamenti di confine della regione di Kursk. Nel distretto di Glushkovsky è stato colpito il villaggio di Elizavetovka: sono stati danneggiati due edifici residenziali e edifici sul territorio del cantiere di macchine e trattori.

Graziella Giangiulio