POLONIA. Tusk cambia subito i vertici dei media statali: basta controllo

Il nuovo governo polacco filoeuropeista ha dichiarato il 20 dicembre di aver cambiato i direttori della televisione statale, della radio e dell’agenzia di stampa gestita dal governo mentre intraprendeva il percorso di liberazione dei media di proprietà pubblica dal controllo politico della precedente amministrazione conservatrice.

Il gabinetto del primo ministro Donald Tusk, insediatosi la scorsa settimana, ha ritenuto prioritario ripristinare l’obiettività e la libertà di espressione nei media statali, che il governo precedente, sotto il partito Legge e Giustizia, utilizzava come strumenti di propaganda aggressiva, attaccando Tusk e l’opposizione e diffondendo le sue opinioni euroscettiche, riporta AP.

I primi passi del nuovo governo verso il ritorno alla libertà dei media sono stati accolti con delle proteste del PiS, il partito Legge e Giustizia. Il leader del partito Jarosław Kaczyński e molti parlamentari hanno occupato gli edifici che ospitano gli uffici della televisione statale TVP nella speranza che i loro sostenitori uscissero per manifestare in gran numero.

Anche se ciò non è accaduto, alcuni funzionari di Legge e Giustizia non avevano ancora lasciato le strutture della TVP. Ma non c’era la presenza della polizia né segni di violenza.

Il 19 dicembre, i legislatori polacchi hanno adottato una risoluzione presentata dal governo di Tusk che chiede il ripristino di “ordine giuridico, obiettività ed equità” di TVP, Radio polacca e dell’agenzia di stampa PAP.

A seguito della risoluzione, il nuovo ministro della Cultura polacco, Bartłomiej Sienkiewicz, ha sostituito i vertici e i consigli di sorveglianza dei media statali, che hanno scelto una nuova gestione.

Mercoledì è venuto nella sede dell’emittente il nuovo capo del consiglio di sorveglianza della TVP, l’avvocato Piotr Zemła.

Come primo segnale di cambiamento, il canale di tutte le notizie TVP INFO, uno dei principali strumenti di propaganda del precedente governo, ha cessato di trasmettere in onda e su Internet mercoledì mattina.

All’inizio di questa settimana, la precedente squadra di governo ha indetto una manifestazione presso l’edificio della televisione di stato per protestare contro qualsiasi cambiamento pianificato, ma si sono presentate solo poche centinaia di persone.

Il presidente Andrzej Duda, alleato del precedente governo, ha avvertito che non accetterà iniziative che ritiene contrarie alla legge. Tuttavia, i suoi critici lo accusano da tempo di violare la Costituzione polacca e altre leggi mentre cercava di sostenere le politiche del partito Legge e Giustizia.

Il governo è entrato in carica la scorsa settimana e ha iniziato a invertire le politiche della precedente amministrazione che molti in Polonia hanno trovato divisive.

I partiti che compongono il nuovo governo hanno ottenuto collettivamente la maggioranza dei voti nelle elezioni del 15 ottobre. Hanno promesso di governare insieme sotto la guida di Tusk, che è stato primo ministro nel 2007-2014 e capo del Consiglio europeo nel 2014-2019.

Anna Lotti

