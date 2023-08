ANTARTICO. Il ghiaccio marino invernale ai minimi storici

Il ghiaccio marino invernale nell’Antartico è ai minimi storici e gli scienziati stanno lavorando per capire perché un’area di ghiaccio delle dimensioni della Groenlandia sia scomparsa. Gli scienziati del British Antarctic Survey sono stati attivi nei media offrendo commenti su questo evento estremo.

Il ghiaccio marino è acqua oceanica ghiacciata che si forma e si scioglie interamente nell’oceano e ha un modello naturale di crescita e riduzione che è stato monitorato dai satelliti per 44 anni. Questi dati forniscono agli scienziati un quadro dettagliato dell’area coperta dal ghiaccio marino che circonda il continente antartico, nota come “estensione” del ghiaccio marino.

In questo periodo, l’estensione media del ghiaccio marino antartico è stata piuttosto stabile, fino al 2016, quando ha iniziato a diminuire. Dal 2016, sono stati registrati diversi minimi estivi, con le estati antartiche 2021/22 e 2022/23 che hanno stabilito nuovi minimi di ghiaccio marino.

All’inizio dell’agosto 2023, quando l’inverno antartico è ormai agli sgoccioli, la deviazione da tutti i record precedenti si è intensificata. Ad agosto 2023, l’estensione del ghiaccio marino è inferiore di quasi 2,4 milioni di km2 rispetto alla media 1979-2022 – un’area mancante grande circa dieci volte il Regno Unito.

Cosa sta causando l’anomalia del ghiaccio marino del 2023? Secondo il Bas «I modelli climatici ci hanno sempre fatto credere che il ghiaccio marino antartico si sarebbe ridotto a causa del riscaldamento indotto dall’uomo. Tuttavia, l’attuale variazione dell’estensione del ghiaccio marino è drammatica e ha portato gli scienziati a chiedersi quali meccanismi possano spiegarla. Tuttavia, il ghiaccio marino antartico è molto complicato da modellare con precisione perché è influenzato da molti processi naturali della Terra».

«I modelli di vento, le tempeste, le correnti oceaniche e le temperature dell’aria e dell’oceano influenzano la quantità di ghiaccio che circonda il mare antartico e spesso spingono e tirano in direzioni diverse. Ciò significa che può essere difficile collegare il comportamento del ghiaccio marino antartico in un anno particolare, o nell’arco di diversi anni, a un solo fattore (…) Prima del 2015, le tendenze contrastanti nella crescita del ghiaccio marino in diverse regioni del vasto continente si sono per lo più controbilanciate a vicenda. L’aspetto notevole del 2023 è che queste differenze regionali sono in gran parte assenti», proseguono gli scienziati del British Antarctic Survey.

I modelli atmosferici naturali che influenzano il ghiaccio marino includono l’Oscillazione El Niño-Sud, la forza della corrente a getto dell’emisfero meridionale e i sistemi regionali di bassa pressione. Per esempio, il ghiaccio marino in Antartide ha raggiunto minimi storici nell’estate antartica 2022/23, a causa di una circolazione atmosferica molto anomala, che secondo gli scienziati potrebbe essere naturale e associata alla tripla La Niña degli ultimi anni. Nel frattempo, il cambiamento climatico può portare gli estremi degli eventi naturali a livelli maggiori ad ogni ciclo, rendendo ancora più difficile per gli scienziati giudicare quanto gli estremi attuali siano dovuti al riscaldamento globale indotto dall’uomo.

Perché il ghiaccio marino è importante? Indipendentemente dalla misura in cui l’attuale anomalia del ghiaccio marino antartico sia dovuta al riscaldamento indotto dall’uomo, questo evento estremo richiede un’attenzione scientifica urgente.

«Dato che si tratta di un sistema complesso, non possiamo dire con certezza se gli ultimi 40 anni (il periodo per il quale disponiamo di osservazioni satellitari) riflettano con precisione il comportamento “naturale” del ghiaccio marino antartico». Se sette giorni possono essere un tempo lungo in politica, sette anni sono un tempo breve quando si tratta di clima. È troppo presto per dire con certezza se la recente e drammatica riduzione dell’estensione del ghiaccio marino antartico sia semplicemente un blip nel record o, come ora sembra più probabile, il primo segno di una riduzione più duratura indotta dal cambiamento climatico.

Il ghiaccio marino svolge un importante ruolo di stabilizzazione nell’Antartico. Copre una vasta area del mare scuro con una superficie bianca e brillante che riflette l’energia del sole nello spazio – noto come effetto Albedo – contribuendo a ridurre le temperature ai poli. Le ricerche suggeriscono anche che il ghiaccio marino antartico protegge le piattaforme glaciali dalle mareggiate oceaniche.

Antonio Albanese