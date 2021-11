PANDEMIA. Messico e Israele produrranno la pillola anti-Covid19

Aziende farmaceutiche di Israele e Messico hanno annunciato che un vaccino orale contro il Covid-19 sarà commercializzato a breve in tutta l’America Latina. La società messicana Genomma Lab e la società farmaceutica israeliana Oramed hanno annunciato la formazione di un’alleanza strategica, al 50 per cento, per sviluppare i test per commercializzare il farmaco a livello regionale.

Il vaccino Oravax, riporta MercoPress, è composto da tre proteine specifiche che assomigliano a componenti del virus, comprese alcune proteine che sono meno suscettibili di mutazione, quindi si ritiene che possa essere potenzialmente più efficace nella protezione contro le varianti attuali e future del coronavirus.

La commercializzazione di Oravax inizierebbe in Messico e poi si espanderebbe al resto dell’America Latina, hanno spiegato le aziende farmaceutiche. Genomma Lab è un’azienda messicana leader nell’industria farmaceutica e della cura personale; e Oramed, con uffici negli Stati Uniti e in Israele, è un pioniere nelle soluzioni di somministrazione orale di farmaci che di solito sono somministrati per iniezione.

«Milioni di persone in America Latina potrebbero beneficiare del vaccino orale per prevenire il covid-19, in un modo più veloce e facile, poiché non richiede una catena del freddo o centri di vaccinazione. È una pillola che può essere presa a casa con un bicchiere d’acqua», ha detto Nadav Kidron, a.d. di Oramed e presidente di Oravax, una filiale di Oramed.

Rodrigo Herrera, presidente del consiglio di amministrazione di Genomma Lab, ha aggiunto: «Un vaccino sotto forma di pillola ci permetterebbe di raggiungere le comunità più isolate e vulnerabili in modo rapido ed efficace». Ha aggiunto che «i nostri governi hanno fatto un grande sforzo, ma la difficoltà di ottenere i vaccini e successivamente di distribuirli è stato un problema».

Genomma Lab contribuirà all’alleanza strategica con risorse per sviluppare studi clinici e ottenere l’approvazione di emergenza che permette la commercializzazione del vaccino orale covid-19 in Messico e l’eventuale distribuzione dei vaccini in tutta l’America Latina.

Se approvato dalle autorità, Oravax potrebbe essere somministrato indipendentemente o come richiamo alle persone vaccinate.

Inoltre, il metodo di somministrazione orale può comportare una maggiore sicurezza riducendo i possibili effetti collaterali: «Questo vaccino orale ci permette di immaginare un futuro senza pandemie, un ritorno alle nostre vite normali una volta per tutte», ha detto Nadav Kidron.

Oramed e Genomma Lab hanno annunciato la loro intenzione di entrare in uno scambio azionario per un importo equivalente a 20 milioni di dollari. Il prezzo dello scambio azionario sarà calcolato sulla base del prezzo medio di chiusura delle rispettive azioni negli ultimi 15 giorni di negoziazione.

Israele è stato uno dei paesi con i progressi più rapidi nella vaccinazione contro il coronavirus. Alla fine di luglio è stato annunciato il vaccino in pillole. Oramed è stato approvato dall’ospedale Ichilov di Tel Aviv.

Maddalena Ingrao