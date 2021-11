ALIMENTAZIONE. Presto sulle tavole il pollo vegano

La Nestlé ha investito in una startup vegana che sta cercando di imitare il pollo nel modo più realistico possibile, compresa la pelle e le ossa finte.

La più grande azienda alimentare del mondo preme per l’espansione nei sostituti della carne a base vegetale.

Come riporta Bloomberg Quint, Nestlé ha finanziato con 4 milioni di dollari Sundial Foods, società di Albany, California, per finanziare la produzione iniziale, dato che la società prevede di introdurre le ali di pollo vegane nella Bay Area nella primavera 2022 e di espandersi in tutta la California il prossimo anno.

Il gigante alimentare svizzero ha investito molto nelle proteine alternative, dato che un numero crescente di consumatori rinuncia ai prodotti animali viste le preoccupazioni ambientali e sanitarie. Dopo un inizio tardivo nel mercato vegano, l’amministratore delegato Nestlé, Mark Schneider mira ora ad avere un sostituto a base vegetale per ogni proteina animale. Nestlé sta testando le acque per le nuove tecnologie, compresa la carne coltivata con la startup israeliana Future Meat Technologies.

Sundial è stata creata nel 2019 dopo che i co-fondatori Schwabach, che è vegano, e Siwen Deng si sono incontrati al programma Alternative Meats dell’Università della California Berkeley, dove hanno esplorato questioni come come affrontare la secchezza nelle alternative di carne a base vegetale.

Hanno trascorso un anno presso la sede di Nestlé’s R&D Accelerator nel 2020 e hanno fatto un test insieme nei negozi di alimentari svizzeri alla fine dell’anno scorso.

I prodotti di Sundial, che sono a base di ceci, usano otto ingredienti. I suoi sostituti delle ali di pollo contano 27 grammi di proteine per 100 grammi, più o meno come il prodotto originale. La pelle è fatta di un film proteico-lipidico che aiuta anche a bloccare l’umidità, e le ossa sono ricavate da steli di bambù.

Va segnalato che recentemente il mercato delle proteine alternative ha mostrato alcuni segni di rallentamento.

Tommaso Dal Passo