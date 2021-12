INQUINAMENTO. I nuovi habitat oceanici creati dai rifiuti

La plastica dispersa in mare viene colonizzata da molte specie marine dando vita a quella che su Nature Communications viene definita la Great Pacific Garbage Patch. Gli scienziati riferiscono che le piante e gli animali costieri si sostengono e addirittura si riproducono sul Great Pacific Garbage Patch, un accumulo di spazzatura bloccato nelle correnti oceaniche che è circa due volte più grande del Texas.

Gli scienziati hanno documentato più di 40 specie costiere sui rifiuti di plastica, tra cui cozze, cirripedi e anfipodi simili a gamberi. La plastica, che non si disintegra in acqua sta sostituendo il legname ad esempio, nel trasportare queste specie nel mare.

I ricercatori sono rimasti scioccati nello scoprire che i detriti di plastica ora permettono a piante e animali di prendere la residenza in mezzo al nulla e che l’oceano aperto fornisce abbastanza cibo per sostenerli: «È quasi come se fosse emersa una nuova isola (…) il nuovo habitat rappresenta un cambiamento di paradigma di ciò che pensavamo fosse possibile» riporta Nbc News.

La scoperta solleva domande su come queste comunità funzionino, come si sviluppino e quali implicazioni hanno per il movimento delle specie invasive. I risultati fanno eco alle scoperte che hanno costretto gli scienziati a riconsiderare come alcune forme di vita sopravvivano in mare aperto. Il terremoto e lo tsunami del 2011 in Giappone hanno scosso il paese e hanno inviato molta plastica nel Pacifico. Circa 18 mesi dopo, i detriti hanno cominciato ad apparire sulle coste del Nord America, punteggiando le Hawaii, l’Oregon e lo stato di Washington con detriti trasportati dalle correnti oceaniche.

Ciò che gli scienziati hanno trovato nei detriti ha aperto nuovi scenari. Gli ecosistemi costieri sono più produttivi; sono più ricchi di cibo e nutrienti rispetto all’oceano aperto ma, molti organismi costieri erano vivi su quei detriti. Quasi 300 specie sono sbarcate sulle coste del nord-ovest del Pacifico, secondo un articolo del 2017 pubblicato su Science.

La Great Pacific Garbage Patch ha attirato l’attenzione per la prima volta nel 1997, dopo che il velista Charles Moore ha navigato attraverso le acque oceaniche remote e ha documentato spazzolini da denti, bottiglie di plastica e reti da pesca che galleggiavano. La chiazza è il risultato di correnti oceaniche che turbinano in un vortice e lasciano la spazzatura catturata nel loro centro. Si tratta di uno dei diversi vortici oceanici che raccolgono la plastica.

Uno studio pubblicato nel 2018 ha stimato che la Great Pacific Garbage Patch contiene almeno 79.000 tonnellate metriche di plastica, compresi oggetti come reti da pesca, bottiglie di plastica e microplastiche. Anche i rifiuti dello tsunami giapponese si sono raccolti nella chiazza.

Più generazioni di specie costiere sono state trovate nei detriti. Alcune stavano producendo larve o giovani.

Gli scienziati hanno scoperto che un mix di specie costiere e di oceano aperto si sono unite sulla plastica, creando qualcosa di completamente nuovo: una fusione di due diverse comunità. I ricercatori non sanno come queste specie interagiranno o cosa significherà. Sospettano che potrebbe causare cambiamenti nella rete alimentare. Ci vorranno anni per rispondere ad altre domande. Le specie costiere potrebbero evolversi per essere più adatte al loro nuovo habitat sulle zattere di plastica nell’oceano aperto?

La proliferazione della plastica sulla terraferma insieme a tempeste costiere più frequenti e intense a causa del cambiamento climatico potrebbe inviare più rifiuti nell’oceano, creando ulteriori habitat. Le isole di plastica potrebbero anche diventare stazioni temporanee che ospitano specie invasive, solo per mandarle fuori quando le correnti si spostano e le mandano via galleggiando verso isole o litorali diversi.

Maddalena Ingroia