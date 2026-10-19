LIBRI: “Orizzonti di parole”, premiati a Udine i vincitori del concorso letterario di Bookreporter Magazine

Cinque categorie, cinque premi e cinque menzioni d’onore della Giuria. Alla Biblioteca Civica Joppi di Udine la cerimonia dedicata alla narrativa breve. Annunciata la prossima edizione del concorso, in programma nel 2027.

Si è svolta sabato 17 ottobre, presso la Biblioteca Civica “Vincenzo Joppi” di Udine, la cerimonia di premiazione del concorso letterario “Orizzonti di parole”, l’iniziativa dedicata ai racconti brevi inediti promossa dall’Associazione Roma 3000 e da Bookreporter Magazine, con la collaborazione di associazioni e realtà impegnate nella valorizzazione della cultura, della letteratura e della comunicazione.

L’appuntamento ha rappresentato un’occasione di incontro tra autori, giurati, rappresentanti delle istituzioni e appassionati di letteratura, riuniti per celebrare la scrittura e la capacità del racconto breve di interpretare esperienze, emozioni e trasformazioni della società contemporanea.

A condurre e moderare la cerimonia è stato Alessandro Conte, direttore di Bookreporter Magazine e presidente dell’Associazione Roma 3000, che ha accompagnato la presentazione delle opere finaliste e la proclamazione dei vincitori.

Alla cerimonia hanno partecipato Margherita Susanna, consigliera del Comune di Udine; Antonella Fiaschi, presidente dell’Associazione Scrittori FVG; Silvia Cavalsassi, scrittrice, blogger e componente della Giuria; e Luca Quarin, scrittore e membro della Giuria.

I vincitori delle cinque categorie

La Giuria ha individuato i vincitori delle cinque sezioni del concorso, ciascuna dedicata a un particolare genere o ambito della narrativa contemporanea.

Inchieste: Emanuela Lievore con “Non odiare”

Emanuela Lievore con “Non odiare” Narrativa storica: Silvio Piergallini con “Bartali togliatti e il cinema di Garruffo”

Silvio Piergallini con “Bartali togliatti e il cinema di Garruffo” Realismo magico: Emanuele Tuminelli con “La signora del quarto piano”

Emanuele Tuminelli con “La signora del quarto piano” Romance contemporaneo: Silvio Piergallini con “Mirella, anna e la spider”

Silvio Piergallini con “Mirella, anna e la spider” Storie di emigrazione: Aida Rita Del Missier con “Foto di famiglia en el campo”

Le opere premiate hanno offerto uno spaccato della varietà di linguaggi e sensibilità che caratterizzano la narrativa breve, affrontando temi legati alla memoria, alle relazioni umane, alla storia, all’identità e all’immaginazione.

Le menzioni d’onore della Giuria

Accanto ai premi assegnati ai vincitori, la Giuria ha voluto attribuire cinque menzioni d’onore ad autori che si sono distinti per la qualità dei loro elaborati, l’originalità delle storie e la capacità espressiva.

Le menzioni d’onore sono state conferite a:

Gippo Bignozzi per il racconto “La mia Mamma”

per il racconto “La mia Mamma” Luca Lombardi per il racconto “Quando anche le lacrime si fermarono”

per il racconto “Quando anche le lacrime si fermarono” Giuseppe Curcurò per il racconto “Il giorno in cui il professor Valeri diventò un punto”

per il racconto “Il giorno in cui il professor Valeri diventò un punto” Emanuela Baldassarri per il racconto “Perfetta troppo…”

per il racconto “Perfetta troppo…” Anna Tarantello per il racconto “L’ultima festa”

I riconoscimenti testimoniano la volontà degli organizzatori di valorizzare anche quelle opere che, pur non avendo ottenuto il primo premio nelle rispettive categorie, hanno saputo conquistare l’attenzione della Giuria per la forza narrativa e la sensibilità letteraria.

La narrativa breve come spazio di espressione e confronto

“Orizzonti di parole” nasce con l’obiettivo di offrire agli autori uno spazio di visibilità e confronto, promuovendo il racconto breve come forma letteraria autonoma, capace di condensare in poche pagine storie, personaggi e riflessioni.

La scelta di articolare il concorso in cinque categorie ha consentito di accogliere esperienze narrative differenti, favorendo il confronto tra generi e stili di scrittura.

La cerimonia di Udine ha ribadito il valore della collaborazione tra editoria, associazionismo culturale e istituzioni locali, creando un momento di dialogo intorno alla letteratura e alla promozione di nuovi talenti.

Una rete di partner a sostegno della cultura

L’iniziativa è stata realizzata grazie alla collaborazione di Associazione Roma 3000, Bookreporter Magazine, Associazione Scrittori FVG, ERAPLE Friuli Venezia Giulia, Associazione Giornalisti 2.0 ed European Digital Communication Association, con Prima Notizia 24 in qualità di media partner.

“Orizzonti di parole” torna nel 2027

La cerimonia di premiazione si è conclusa con l’annuncio della prossima edizione di “Orizzonti di parole”, che si svolgerà nel 2027.

Il concorso proseguirà il proprio percorso di valorizzazione della narrativa breve, rinnovando l’invito agli autori a mettersi alla prova e a condividere le proprie storie con un pubblico più ampio.

Le modalità di partecipazione, le categorie e il calendario della nuova edizione saranno comunicati attraverso i canali ufficiali di Bookreporter Magazine e degli organizzatori.

L’appuntamento è dunque al 2027, con nuove storie, nuove voci e nuovi orizzonti da raccontare.

Redazione

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