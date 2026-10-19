PARAGUAY. Grave crisi finanziaria all’orizzonte

L’Associazione delle Banche del Paraguay, che raggruppa 14 istituti di credito privati, ha chiesto domenica 18 ottobre alla Banca Centrale del Paraguay di fornire chiarimenti sulla solvibilità degli istituti che hanno beneficiato di agevolazioni nell’ambito di processi di fusione. La richiesta giunge pochi giorni dopo che alcuni senatori, sia della maggioranza che dell’opposizione, hanno sollecitato il presidente Santiago Peña a rimuovere i vertici dell’istituto centrale.

“Chiediamo alla Banca Centrale di riferire in merito alla solvibilità di tutti gli enti che hanno ottenuto agevolazioni durante processi di fusione. In questo modo si potranno fugare i dubbi e, qualora un ente non risultasse in regola, sarà possibile intervenire tempestivamente”, ha dichiarato l’associazione in un comunicato ripreso dai media locali, aggiungendo che la solidità degli istituti di credito non può basarsi su un “trattamento differenziato”, riporta MercoPress.

La richiesta segue un rapporto presentato dalla Banca Centrale al Senato – su esplicita richiesta di quest’ultimo – riguardante l’operato di diversi istituti privati, tra cui Ueno Bank, che secondo i media locali ha raccolto ingenti depositi dal pubblico nel giro di pochi anni. L’associazione giudica tale rapporto “incompleto” e sottolinea il persistere di preoccupazioni circa l’esposizione creditizia di una banca privata – non specificata – verso società appartenenti al medesimo gruppo.

Mercoledì scorso, senatori di vari schieramenti hanno esortato il presidente Santiago Peña a destituire il consiglio di amministrazione della Banca Centrale, e in particolare il suo presidente, Carlos Carvallo. Pochi giorni prima, il capo dello Stato aveva espresso pubblicamente il proprio sostegno all’istituto, invitando alla calma a fronte delle indiscrezioni circolate su Ueno Bank. Né la Banca Centrale né l’istituto di credito hanno rilasciato commenti in merito alla dichiarazione dell’associazione.

Nel 2024, Peña aveva definito “campagna mediatica” e “menzogne” le notizie relative all’acquisto, da parte dell’Istituto di Previdenza Sociale (Instituto de Previsión Social), di obbligazioni di Ueno Bank per un valore di 250 miliardi di guaraní. All’epoca, il vertice della banca, Juan Manuel Gustale, aveva precisato che Peña era azionista di Ueno Holding, non della banca stessa; nell’aprile 2025, il presidente ha dichiarato di aver ceduto tali partecipazioni.

Maddalena Ingrao

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