NIGERIA. Segnalato il primo caso di Ebola 

La Nigeria ha segnalato martedì scorso il suo primo caso di Ebola in più di un decennio, diventando ‌il quarto Paese africano e il più popoloso mai colpito da un’epidemia che i funzionari sanitari hanno descritto come la più rapida diffusione mai registrata.

La specie Ebola responsabile dell’epidemia uccide circa la metà delle persone infette e non dispone di cure o vaccini approvati. Da quando sono stati confermati i primi casi nella Repubblica Democratica del Congo a maggio, la malattia ha ucciso 4.646 persone. I funzionari sanitari temono che la disinformazione e la carenza di finanziamenti potrebbero alimentare un’ulteriore diffusione all’interno della regione e oltre confine, riporta Reuters.

Sono stati segnalati casi anche in Uganda e, più recentemente, in Kenya. “L’Ebola sta ora colpendo tre regioni dell’Africa. La situazione richiede un’azione urgente e una leadership politica ai massimi livelli”, ha detto mercoledì su X il direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, Jean Kaseya. Il caso nigeriano riguarda una donna ugandese arrivata nella capitale nigeriana Abuja via Addis Abeba il 5 ottobre, ha detto martedì ad Arise TV Odianosen Ehiakhamen del Centro nigeriano per il controllo delle malattie. Ha iniziato a sentirsi male due giorni dopo e l’11 ottobre ha cercato cure in un ospedale privato ad Abuja con sintomi simili alla malaria, ma le sue condizioni non sono migliorate, ha detto Ehiakhamen.

Dopo che i funzionari sanitari hanno appreso che aveva recentemente viaggiato in Uganda, uno dei paesi colpiti dall’attuale epidemia, il 19 ottobre le hanno fatto il test per l’Ebola. Il risultato positivo è stato confermato martedì.

“La mia preoccupazione, ora che questo si è diffuso dall’Africa orientale a quella occidentale, è che ora abbiamo un evento panafricano, a differenza di alcuni paesi a rischio”, ha affermato Ayoade Alakija, un medico nigeriano che co-presiede un comitato del G7 per gli investimenti nella salute globale. Alakija ha inoltre notato che erano trascorsi 12 giorni da quando la donna si era ammalata perché fosse sottoposta al test per l’Ebola, esponendo potenzialmente molte altre persone all’infezione. “Abuja è una delle ‌principali città dell’Africa… con collegamenti aerei e stradali giornalieri, multipli, in tutto il mondo. È una prospettiva molto diversa – ed è ciò che mi preoccupa – il tempo impiegato.”

Le autorità nigeriane hanno identificato 44 contatti, la maggior parte dei quali operatori sanitari. Tra loro c’è anche il marito della paziente, un cittadino svizzero che vive con lei ad Abuja. Le autorità stanno anche rintracciando i passeggeri che hanno viaggiato con lei dall’Uganda alla Nigeria, ma non credono che avesse sintomi durante il volo. Il ministro della Sanità Muhammad Ali Pate ha detto all’emittente pubblica NTA che la donna era in isolamento e stava ricevendo cure.

Il ministero della sanità dell’Uganda ha dichiarato che la donna si era recata in Congo, dove sono stati registrati più di 9.500 casi di Ebola in otto province. Non è stato immediatamente chiaro dove fosse stata in Congo e le autorità nigeriane non hanno confermato che avesse visitato il paese.

L’Uganda ha segnalato 20 casi tra maggio e giugno, per lo più importati dal Congo, ma l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato il paese libero da Ebola in agosto. All’inizio di questo mese, il Kenya ha segnalato il suo primo caso di Ebola, coinvolgendo un viaggiatore arrivato dal Congo attraverso l’Uganda. Da allora il Paese ha segnalato nove casi, tutti collegati allo stesso paziente.

La diffusione dell’Ebola in Kenya ha sollevato dubbi sull’efficacia dei sistemi di screening alle frontiere progettati per prevenire la trasmissione transfrontaliera. Pate, ministro della Sanità della Nigeria, ha affermato che il paese è riuscito a contenere l’ebola nel 2014 durante l’epidemia dell’Africa occidentale, la più grande epidemia mai registrata. Ha detto che la Nigeria aveva i sistemi in atto per rispondere al nuovo caso.

Maddalena Ingrao

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