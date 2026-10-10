UKRAINERUSSIAWAR. Russia a corto di connessione internet, Kiev sera acqua e energia. Montenegro arrestato produttore del canale Telegram Ryabar. Nulla di fatto dai colloqui USA – Ucraina a Miami

I negoziatori ucraini sono negli Stati Uniti per incontrare la controparte americana il 9 e 10 ottobre, ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ha inoltre esortato Washington a intensificare la pressione sulla Russia, commentando una recente dichiarazione di Marco Rubio: “Non si può, da un lato, negoziare la cooperazione economica con la Russia e, dall’altro, parlare di stallo diplomatico”, ha commentato Zelensky.

In precedenza, il Segretario di Stato USA aveva dichiarato che il conflitto in Ucraina aveva raggiunto una situazione di stallo e che ciò avrebbe potuto portare a un’escalation molto pericolosa. Trump, al contrario, ha recentemente sostenuto che il conflitto si sta avvicinando alla conclusione, anche se ciò non appare evidente nell’immediato.

A ricevere la delegazioni Steven Witkoff e Jared Kushner incontreranno a Miami, fonte Reuters citando alcune fonti. Secondo l’agenzia, i negoziatori intendono discutere nuove idee e proposte per risolvere il conflitto in Ucraina. Gli Stati Uniti e l’Ucraina discuteranno la possibilità di un cessate il fuoco parziale che preveda lo stop agli attacchi contro le infrastrutture energetiche e le spedizioni di grano, riferisce Axios citando alcune fonti.

“In Ucraina continuano i lavori di ripristino a causa dei gravi danni alle reti elettriche e alle infrastrutture di trasmissione dell’energia”, ha dichiarato Zelenskyy. “È stato presentato un rapporto sulle tempistiche di attuazione dei piani di resilienza. Qualsiasi ritardo nei lavori è assolutamente inaccettabile; il Ministero delle Infrastrutture e le Amministrazioni Militari Regionali ne portano la responsabilità personale”, ha affermato il Presidente, sottolineando che Kiev ha quasi completamente mancato di attuare i propri piani di resilienza. Ha inoltre segnalato il successo nel respingere i tentativi degli occupanti di infiltrarsi nell’area di Dobropillja.

In Russia continuano le difficoltà di connessione dovute agli attacchi ai data center. Il secondo colpito è stato quello di Yandex. Zelenskyy ha rivendicato l’attacco e anche quello contro una raffineria in Russia. “Un altro colpo è stato inferto a una raffineria di petrolio russa a Omsk – uno degli impianti principali – così come alla raffineria di Ukhta, situata a 1.900 chilometri dal confine di stato ucraino. L’obiettivo a Ukhta è stato colpito da droni An-196 RS, dotati di un’autonomia di circa 2.500 chilometri, mentre contro la raffineria di Omsk sono stati impiegati droni FP-6 (modello FP-1 modificato) il giorno precedente”, ha scritto il presidente.

I russi in risposta hanno attaccato due impianti energetici nella regione di Dnipropetrovs’k, DTEK. Secondo il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets “i russi hanno prelevato con la forza 25 civili inclusi dei bambini dalla parte occupata della regione di Charkiv verso una località sconosciuta”. La Russia definisce l’operazione un'”evacuazione”; tuttavia, secondo il Difensore civico Dmytro Lubinets, le persone sono state portate via contro la loro volontà, sotto coercizione e senza poter decidere autonomamente dove andare.

L’erogazione dell’acqua è stata interrotta in diversi quartieri di Kiev, riferisce l’agenzia UNIAN. Inoltre, secondo l’azienda municipale Kyivpastrans, il servizio di alcuni mezzi pubblici è stato temporaneamente sospeso nei distretti di Obolonskyi, Podilskyi e Sviatoshynskyi a Kiev a causa di interruzioni di corrente.

La Bielorussia considera l’attacco con droni nella regione di Bryansk un tentativo di coinvolgere la repubblica nel conflitto, ha dichiarato il Ministero degli Esteri bielorusso. In precedenza, una cittadina bielorussa è rimasta ferita nella regione di Brjansk a seguito di un attacco con droni contro un camion con targa bielorussa.

L’ambasciatore russo a Berlino, Sergey Nechayev: “Gli europei rifiutano lo slogan ‘Drang nach Osten’ e non credono più alle affermazioni su una minaccia russa”. Il direttore del Dipartimento per gli Affari Europei del Ministero degli Esteri russo, Vladislav Maslennikov ha rincalzato: “Il potenziamento delle capacità militari europee al confine con la Russia aumenta la probabilità di incidenti involontari”.

Vladimir Putin ha presieduto la Riunione della CSI dove ha incontrato anche Pezeskian. A margine della riunione ha dichiarato che: “Il Mar Caspio riveste un’importanza enorme per tutti noi, essendo una delle culle della civiltà eurasiatica. La Russia sta sviluppando un programma di studio del Mar Caspio che arriverà fino al 2030 ed è pronta a condividerne i risultati con tutti i paesi vicini. Ha ribadito la proposta russa di creare un “gemello digitale” del Mar Caspio — un progetto che potrebbe avvalersi dell’intelligenza artificiale — e ha esortato le sue controparti a partecipare alla realizzazione di questa iniziativa”.

In merito all’arresto in Montenegro del creatore/gestore del canale Telegram Rybar, Mikhail Zvinchuk, di sua moglie e membri dello staff nel paese per girare un documentario, nma sotto sanzione, Dmitry Medvedev ha dichiarato: “La Russia potrebbe dover rifornire il proprio bacino di scambio con idioti europei e americani per poter riportare a casa i nostri cittadini”. “È un errore, ovviamente, che i nostri cittadini viaggino nei paesi europei, anche con buone intenzioni e obiettivi importanti. È stata di fatto dichiarata la caccia a tutti — sottolineo: *tutti* — i russi”, ha scritto. Medvedev ha sottolineato che “chiunque può essere arrestato, specialmente se dice la verità sui paesi occidentali, sull’UE e sul regime neonazista di stampo banderista”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle ore 15:30 del 9 ottobre. Le forze armate russe hanno proseguito gli attacchi contro le infrastrutture energetiche e industriali dell’Ucraina. Secondo la controparte, l’8 ottobre è stato colpito un impianto energetico a Kiev, causando diffuse interruzioni di corrente. Il servizio di tutte e tre le linee della metropolitana, dei tram, dei filobus e della funicolare è stato sospeso, provocando ingorghi e code alle fermate dei mezzi pubblici. È stato organizzato un servizio di autobus sostitutivi per la linea del tram veloce di Borshchahivka.

Interruzioni nell’erogazione dell’acqua hanno interessato i distretti di Svyatoshyns’kyi Ln, Solom’yans’kyi, Shevchenkivsʹkyi , Holosiivskyi e Pechers’kyi. È stata segnalata la disattivazione delle stazioni di pompaggio delle acque reflue e la temporanea sospensione della ricezione degli scarichi, inclusi quelli provenienti dall’area di Borshchahivka. Operazioni di ripristino degli impianti di pompaggio in corso.

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha avvertito di una grave minaccia per le infrastrutture cittadine e ha consigliato ai residenti che ne hanno la possibilità di prendere in considerazione l’idea di lasciare temporaneamente la capitale. La controparte ha annunciato ulteriori restrizioni alla fornitura di elettricità per la popolazione, l’industria e le attività commerciali per la giornata del 9 ottobre.

Nella regione di Mosca, un uomo di 57 anni è rimasto ucciso e un’altra persona ferita durante un attacco con droni (UAV) avvenuto l’8 ottobre nel microdistretto di Klimovsk, all’interno del distretto urbano di Podolsk.

Nella regione di Chernihivs’ka, attacchi aerei e con droni “Geran” russi contro strutture di assemblaggio e stoccaggio di UAV vicino a Kovchyn, nonché contro postazioni del Distaccamento di frontiera del Servizio statale di guardia di frontiera dell’Ucraina (SBGS) e della 1 fanteria motorizzata delle forze armate ucraine (AFU) nei pressi di Sutoky e Semenivka.

In direzione di Sumy, proseguono i combattimenti a nord della città. Fonti OSINT russe riportano di un avanzamento nel distretto di Šostka, si attendono conferme da parte ucriana. L’aviazione, l’artiglieria e gli equipaggi di droni russi hanno effettuato attacchi nelle aree di Sumy, Boyaro-Lezhachi, Stets’kivka, Osoivka e Tur’ya.

Nella regione di Kursk, un drone nemico ha colpito un’abitazione privata nel villaggio di Ilek (distretto di Belovsky), uccidendo un uomo di 53 anni.

Nella regione di Belgorod, l’8 ottobre sono proseguiti gli attacchi contro veicoli civili e centri abitati. Un morto e sei feriti a causa dell’esplosione di droni.

In direzione di Charkiv, i combattimenti proseguono nei settori di Lyptsi, Vovčans’k e Velykyi Burluk.

In direzione di Lyman, continuano gli scontri per le aree boschive e gli insediamenti situati lungo gli accessi alla città.

In direzione di Kupjans’k, persistono gli scontri per il controllo delle posizioni e delle linee di rifornimento lungo il fiume Oskil. Le unità russe stanno proseguendo le operazioni offensive sugli accessi orientali e settentrionali a Kupjans’k.

Sono in corso operazioni offensive delle unità russe nel settore di Družkivka. Fonti militari segnalano combattimenti sugli accessi all’area urbana e nei pressi di Dobropillja.

Nel settore di Zaporižžja, nella rete social russa si parla di offensiva in corso simultaneamente su più tratti del fronte. Nelle ultime 24 ore sono stati sventati 13 tentativi di contrattacco delle AFU. Nel settore settentrionale, unità provenienti dal Territorio della Transbajkalia sono avanzate a ovest di Zorivka, mentre unità della Buriazia stanno aprendo una breccia nelle difese nemiche a nord-ovest di Zorivka. Unità provenienti da Sachalin hanno riferito la presa di capisaldi fortificati a ovest di Novosoloshyne.

Nel settore di Cherson, persiste un’intensa attività di artiglieria e droni su entrambe le sponde del Dnepr. A Oleshky e in altri centri abitati della prima linea sulla riva sinistra, gli attacchi dei droni FPV e la posa di mine a distanza sulle strade continuano a ostacolare la circolazione dei civili e l’arrivo dei rifornimenti.

Graziella Giangiulio

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