MAR CINESE MERIDIONALE. Ecco le reazioni di Pechino al passaggio della nave USA 

Secondo fonti cinesi nelle prime ore del 20 ottobre la nave da combattimento costiero USS Charleston è transitata nelle acque prospicenti la barriera corallina di Xianbin, che è conosciuta a livello internazionale come Sabina Shoal o Escoda Shoal. Situato all’interno della Zona Economica Esclusiva (ZEE) delle Filippine (da cui dista 75 miglia nautiche) e parte delle Isole Spratly orientali, l’atollo è oggetto di contesa internazionale tra le stesse Filippine e la Cina. Ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) essendo un bassofondo emergente a bassa marea che non si trova nelle acque territoriali di uno Stato costiero non genera un mare territoriale, ma, trovandosi nella ZEE delle Filippine, Manila in base alla stessa convenzione godrebbe di alcuni diritti e giurisdizioni esclusivi.

La questione, e più in generale quella delle Isole Spratly, come si può leggere sulla scheda dedicata all’area dal Global Conflict Monitor del Council on Foreign Relations (CFR, un importante centro studi statunitense), ha visto nel 2016 la Corte Penale Internazionale de L’Aia, dinnanzi alla quale le Filippine avevano citato la Cina ai sensi del dell’UNCLOS, riconoscere le ragioni di Manila su quasi tutti i punti. Pechino però, come riferito dalla scheda, nonostante fosse tra i firmatari del tratto che istituisce il tribunale, “si rifiuta di riconoscerne l’autorità”.

La piattaforma di notizie cinese Kankan News, commentando quello che per Pechino è una violazione delle acque territoriali da parte della nave della Marina statunitense, riferisce che il Comando del Teatro Meridionale dell’Esercito Popolare di Liberazione (PLA), e in modo particolare la Marina del Comando del Teatro Meridionale del PLA, ha comunicato che sono state mobilitate delle unità per “rintracciare e monitorare la nave, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti”.

Il comunicato rilasciato il 20 ottobre dal Comando della Flotta del Mar Cinese Meridionale affermava, inoltre, che “la Cina vanta una sovranità indiscutibile sulle Isole Spratly e sulle acque adiacenti”, e che “l’azione statunitense viola i diritti e gli interessi sovrani della Cina, minaccia la sicurezza marittima ed è dannosa per la pace e la stabilità regionale” invitando pertanto gli Stati Uniti a cessare qualsiasi attività nell’area.

Dall’altra parte, come riferito dall’agenzia di stampa Reuters, il portavoce della Settima Flotta della Marina degli Stati Uniti, Matthew Comer, ha dichiarato che “la USS Charleston ha condotto operazioni di routine in acque internazionali nel rispetto del diritto internazionale” affermando che “tutte le nazioni godono della libertà di navigazione e di altri usi leciti del mare in quest’area” e che “gli Stati Uniti continueranno a volare, navigare e operare ovunque il diritto internazionale lo consenta a sostegno della pace, della stabilità e della sicurezza regionali”. Inoltre, l’agenzia stampa statunitense riporta le dichiarazioni di un portavoce militare filippino secondo cui la USS Charleston non avrebbe sconfinato nelle acque territoriali cinesi, sottolineando soprattutto che nessun Pese ha il diritto né l’autorità di “richiedere un’autorizzazione preventiva per il «transito legale attraverso acque internazionali»”.

Tornando al punto di vista di Pechino, Kankan News aggiunge che, in base ad alcuni commentatori intervistati dal Global Times, la voce internazionale del Quotidiano del Popolo (Renmin Ribao), dal tenore del comunicato rilasciato dal Comando della Flotta del Mar Cinese Meridionale trasparisse come che quella attuata dalle forze cinesi fosse una risposta di una risposta di routine. Questo, secondo il portale di notizie, non farebbe altro che mostrare una volta di più “alla comunità internazionale che la Cina non ha margini di compromesso o di arretramento sulle questioni di sovranità territoriale e diritti marittimi”

Kankan news riporta, inoltre, l’opinione di un esperto di affari militari, Wang Qiang secondo cui “la presenza della nave da combattimento litoranea presso la barriera corallina di Xianbin non è un evento isolato o casuale” ma rappresenterebbe “aggiustamento nel dispiegamento strategico degli Stati Uniti”. L’esperto cinese, dopo aver sottolineato come l’area dell’Indo-Pacifico resta la maggiore priorità di Washington(nonostante la guerra in Medio Oriente abbia distratto su quello scenario parte delle forze statunitensi), ha affermato che l’analisi dei movimenti americani suggerirebbe che le forze statunitensi agiscano “come un polpo invisibile che estende un piccolo tentacolo: una piccola nave in superficie, ma dietro di essa si cela una complessa considerazione strategica e tattica”.

Wan Qiang, stando a quanto riferito dal portale di notizie cinese, ha poi aggiunto che partendo dalla prospettiva del “polpo invisibile” la repubblica Popolare dovrebbe adottare un approccio più efficiente ed allo stesso tempo economicamente vantaggioso. Dal suo puto di vista, infatti, Pechino, da un lato dovrebbe pianificare “una guerra ad alta intensità” e prepararsi “adeguatamente ad affrontare conflitti militari intensi”, dall’altro dovrebbe rafforzare le proprie “capacità di ricognizione e sorveglianza avanzate, sfruttando al meglio piattaforme aeree con e senza pilota, in combinazione con radar costieri e apparecchiature di rilevamento navali, per ottenere una conoscenza approfondita dell’intera situazione nel Mar Cinese Meridionale”. In merito a ciò, un altro articolo di Kankan News riferisce che l’esperto militare cinese avrebbe dichiarato che per “affrontare bersagli così «piccoli e veloci », il primo requisito è una sorveglianza proattiva e sistematica per monitorarne costantemente i movimenti” e che vengano dispiegate nelle zone chiave “forze di intervento mobili e flessibili” allo scopo “monitorarli tempestivamente e, se necessario, respingerli con decisione”.

Secondo Wan Qiang, la strategia cinese dovrebbe essere quella di sviluppare “equipaggiamento senza pilota come droni, imbarcazioni di superficie senza pilota e veicoli sottomarini senza pilota” sfruttando il proprio vantaggio territoriale per “dispiegarli a lungo termine nelle zone costiere avanzate” in modo da consumare le risorse dei propri avversari. Inoltre, secondo l’esperto militare cinese, Pechino dovrebbe puntare a rendere il Mar Cinese Meridionale un’area chiave per i “futuri conflitti militari e posizionare anticipatamente rifornimenti bellici fondamentali” sottolineando come in caso di provocazioni pertinenti l’Esercito Popolare di Liberazione avrebbe “tutte le possibilità di vincere”.

Giuseppe Cusano Lanzetta

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