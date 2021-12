DOMINO EVERGRANDE. I creditori sbattono la porta in faccia a Kaisa

Gli obbligazionisti offshore dello sviluppatore immobiliare cinese Kaisa hanno respinto un’offerta del gruppo per estendere la scadenza del suo debito ed evitare un disastroso default la prossima settimana. Un gruppo di investitori ha rifiutato l’appello dello sviluppatore cinese di scambiare 400 milioni di dollari di azioni in scadenza tra una settimana in una nuova obbligazione di 18 mesi.

Questa è una delle due battute d’arresto che il gruppo ha subito negli ultimi giorni, riporta AF. Il primo dicembre è emersa anche la notizia che Kaisa ha perso il controllo di Nam Tai Property Inc in una “rivolta” degli azionisti che hanno votato per espellere sei amministratori nominati da Kaisa e sostituirli con dirigenti nominati da IsZo Capital Management, secondo il South China Morning Post.

Nam Tai è una società immobiliare quotata a New York coinvolta nello sviluppo e nella gestione di parchi tecnologici con terreni a Shenzhen e Wuxi. Kaisa possiede una quota del 24% di Nam Tai, ma sta affrontando gli azionisti minori da maggio 2020, che hanno accusato Kaisa di «cattiva gestione fiduciaria e strategie di business che danneggiano l’interesse degli azionisti», riporta Scmp.

Kaisa ha detto che l’accordo che ha offerto agli obbligazionisti offshore potrebbe evitare una ristrutturazione più ampia. Tuttavia, gli investitori, che dicono di possedere più del 50% delle azioni, stanno invece offrendo una certa tolleranza di rimborso in cambio di discussioni sulle sue proposte di iniettare 2 miliardi di dollari di fondi freschi; Kaisa, che ha fallito e ristrutturato nel 2015, è stato finora poco ricettivo alle loro idee.

A settembre ha venduto 300 milioni di dollari in obbligazioni in dollari, sostenendo l’idea che sta vivendo una crisi di liquidità a breve termine, non un problema di solvibilità. Il vero test, tuttavia, sarà se accetterà l’offerta degli obbligazionisti o se andrà avanti con la sua minaccia di ristrutturare il suo intero debito di 12 miliardi di dollari.

Il rifiuto, che è stato riportato per la prima volta dal Financial Times, potrebbe approfondire la crisi di Kaisa, uno degli sviluppatori più indebitati della Cina. La società ha lanciato una vendita delle sue attività nel tentativo di soddisfare le passività che includono circa 3 miliardi di dollari di obbligazioni in dollari che scadranno nei prossimi 12 mesi.

All’inizio di novembre la società ha mancato i rimborsi sui prodotti di gestione patrimoniale, scatenando le proteste dei clienti. Kaisa è stato tra i peggiori sviluppatori cinesi in termini di vendite di case a novembre, secondo i dati recenti. Secondo il China Real Estate Information, i 35 maggiori sviluppatori del paese hanno registrato un calo delle vendite del 31% anno su anno a novembre. Kaisa, insieme a Evergrande, Sinic, Aoyuan e Zhongnan ha registrato i cali più ripidi di oltre il 50%.

Antonio Albanese