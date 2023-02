USA. Nonostante tutto, l’export verso la Cina registra livelli da record

Il commercio tra gli Stati Uniti e la Cina ha stabilito un record lo scorso anno, lo dimostrano i dati ufficiali pubblicati martedì scorso, nonostante le tensioni bilaterali siano elevate.

Le importazioni e le esportazioni di merci tra i paesi hanno raggiunto i 690,6 miliardi di dollari, mostra un rapporto del Bureau of Economic Analysis degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno importato più giocattoli e altri prodotti di consumo, mentre la Cina ha aumentato le importazioni di semi di soia e altri alimenti. Le cifre robuste sono in contrasto con le affermazioni secondo cui le due maggiori economie mondiali sono sulla buona strada per separarsi, riporta Nikkei.

Le relazioni tra i paesi hanno toccato nuovi minimi negli ultimi giorni dopo che un pallone metereologico cinese ha attraversato gli Stati Uniti. Pechino nega che fosse per spionaggio, ma gli Usa affermano il contrario.

Ad oggi, le due maggiori economie del mondo sono in guerra commerciale dal 2018. I nuovi dati mostrano che le importazioni statunitensi dalla Cina sono aumentate a 536,8 miliardi di dollari l’anno scorso, poiché gli acquirenti americani hanno speso di più in beni di fabbricazione cinese, inclusi giocattoli e telefoni cellulari. Nello stesso periodo, le esportazioni statunitensi verso la Cina sono aumentate a 153,8 miliardi di dollari.

Anche se parte dell’aumento del commercio tra i due paesi è il risultato dell’aumento del costo della vita, le cifre indicano anche quanto gli Stati Uniti e la Cina siano ancora dipendenti l’uno dall’altro anche dopo questi anni di conflitti commerciali tra di loro.

I dati vengono letti come una chiara indicazione delle difficoltà di un effettivo disaccoppiamento tra le due economie.

«Anche se governi, aziende e consumatori volessero separarsi, l’economia rende difficile consegnare prodotti in un mondo disaccoppiato a un prezzo che aziende e consumatori sono disposti a pagare», riporta la britannica Bbc.

Nel 2018, l’amministrazione Trump ha iniziato a intensificare le misure commerciali contro Pechino. Dopo decenni di aumento delle importazioni cinesi, Trump ha iniziato a imporre tariffe su un totale di beni cinesi per un valore di oltre 300 miliardi di dollari. La Cina ha reagito imponendo prelievi all’importazione su circa 100 miliardi di dollari di merci americane.

La maggior parte di queste misure rimane in vigore più di due anni dopo che Joe Biden è diventato presidente. Questo mese, il segretario di Stato americano Antony Blinken avrebbe dovuto visitare la Cina in quello che è stato visto come un disgelo delle relazioni tra i due paesi.

Il capo della diplomazia americana avrebbe dovuto visitare Pechino dal 5 al 6 febbraio per tenere colloqui su una vasta gamma di questioni, tra cui sicurezza, Taiwan e Covid-19. Tuttavia, il viaggio è stato bruscamente rinviato dopo la scoperta di un sospetto pallone di sorveglianza cinese che ha attraversato l’America.

Funzionari cinesi hanno ripetutamente affermato che «il dirigibile è per uso civile ed è entrato negli Stati Uniti per cause di forza maggiore – è stato completamente un incidente». Nel suo discorso sullo stato dell’Unione di martedì, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden non ha fatto menzione diretta del pallone cinese, ma ha affermato che la sua amministrazione ne proteggerà sempre la sovranità.

Trump giustificò una serie di sue azioni commerciali in nome della sicurezza nazionale, una tendenza che è continuata durante l’amministrazione Biden, soprattutto sotto forma di controlli sulle esportazioni volti a tenere la tecnologia statunitense più sensibile lontana dall’esercito cinese.

Tuttavia, il divario tra esportazioni e importazioni nel commercio con la Cina è stato di 382,9 miliardi di dollari nel 2022, che è stato anche il secondo deficit commerciale bilaterale più alto mai registrato, riporta Politico.

Gran parte delle esportazioni statunitensi verso la Cina sono prodotti agricoli, il che mette gli agricoltori in prima linea in qualsiasi tentativo di interrompere o ridimensionare le relazioni commerciali.

Un recente rapporto del Boston Consulting Group prevede che il commercio tra Stati Uniti e Cina diminuirà di 63 miliardi di dollari, o solo del 10% circa, fino al 2031, poiché le aziende cercano di evitare interruzioni della catena di approvvigionamento spostando la produzione in luoghi meno rischiosi dal punto di vista geopolitico come il Messico, India e paesi del sud-est asiatico.

Invece di abbandonare completamente la Cina, molte aziende e paesi stanno sviluppando “una strategia Cina più uno” per diversificare le loro opzioni, afferma il Boston Consulting Group.

Il Vietnam, in particolare, ha beneficiato del fatto che le società americane cercano di proteggere la loro dipendenza dalle catene di approvvigionamento cinesi in una tendenza che precede Trump.

Il commercio bidirezionale tra Stati Uniti e Vietnam, ad esempio, è più che triplicato negli ultimi 10 anni, raggiungendo la cifra record di 127,5 miliardi di dollari nel 2022. La maggior parte della crescita è stata nelle importazioni statunitensi dal Vietnam poiché le aziende hanno spostato la produzione fuori dalla Cina. Ciò ha portato a un deficit commerciale degli Stati Uniti con il Vietnam che ha anche stabilito un record lo scorso anno a 116,1 miliardi di dollari.

Antonio Albanese