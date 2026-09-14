NIGERIA. IPO sulla raffineria di Dangote

Il miliardario nigeriano Aliko Dangote ha lanciato lunedì la più grande operazione di vendita azionaria mai realizzata in Africa, attraverso l’offerta pubblica iniziale (IPO) della sua raffineria di petrolio, aprendo la proprietà dell’impianto agli investitori privati ​​e raccogliendo fondi per la sua espansione. L’offerta di 4,1 miliardi di azioni ordinarie al prezzo di 525 naira ciascuna è stata aperta alle 08:00 ora locale (07:00 GMT) e si concluderà il 13 ottobre.

Se interamente sottoscritta, l’operazione raccoglierebbe 2.150 miliardi di naira (1,6 miliardi di dollari); tale cifra potrebbe tuttavia salire a circa 2,1 miliardi di dollari in caso di sovrasottoscrizione e qualora la società decidesse di esercitare l’opzione “greenshoe” per emettere ulteriori azioni, riporta Reuters.

La raffineria ha tratto vantaggio dal conflitto tra Stati Uniti e Iran. Costruita alla periferia di Lagos con una spesa di circa 20 miliardi di dollari, la raffineria ha trasformato il mercato dei carburanti in Nigeria sin dall’avvio delle operazioni nel 2024.

L’impianto fornisce la maggior parte della benzina prodotta a livello nazionale in Nigeria e ha beneficiato economicamente delle interruzioni nelle forniture legate al conflitto che coinvolge l’Iran, le quali hanno fatto crescere la domanda di carburante per aerei prodotto da Dangote sia in Africa che in Europa.

L’uomo più ricco d’Africa ha promosso l’offerta rivolgendosi ai cittadini nigeriani comuni, i quali possono partecipare acquistando anche solo 10 azioni tramite piattaforme fintech e altri servizi di investimento digitale.

Nonostante i dubbi, molti investitori si dicono interessati perché la raffineria è “troppo grande per fallire”. L’impianto lavora 700.000 barili di greggio al giorno e punta a raggiungere quota 1,4 milioni di barili entro il 2029. Secondo i calcoli di Reuters, l’offerta valuta l’impianto circa 47 miliardi di dollari.

Dangote ha dichiarato di aspettarsi che l’interesse per l’IPO rispecchi quello registrato per il collocamento privato di luglio, che ha visto richieste pari a 3,7 volte l’offerta.

Lucia Giannini

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