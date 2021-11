DOMINO EVERGRANDE. Il 7 dicembre potrebbe aprirsi la voragine del debito immobiliare

Gli sviluppatori immobiliari cinesi oramai a corto di fondi stanno cercando di placare gli investitori con rimborsi parziali per guadagnare un po’ più di tempo. Ma le 3 scadenze sono tante e ravvicinate. Le “tre linee rosse” di Pechino hanno reso più difficile per gli sviluppatori sovraindebitati ottenere prestiti bancari, tagliando un’importante fonte di liquidità.

China Evergrande Group e Kaisa Group, ad esempio, hanno affrontato crolli di liquidità e mancati pagamenti di interessi sul loro debito offshore negli ultimi mesi, anche se Pechino cerca di controllare le bolle speculative nel settore immobiliare residenziale del paese.

Kaisa, per esempio, ha detto che aveva raggiunto un accordo con gli investitori e che il suo prodotto di gestione patrimoniale pagherà loro una rata del 10 per cento alla scadenza. Kaisa pagherà poi il 10 per cento ogni tre mesi. Questo potrebbe permettergli di andare avanti e placare gli investitori.

Kaisa Group, che è stato declassato da Fitch la settimana scorsa a “C” da “CCC-“, ha mancato due pagamenti di cedole obbligazionarie dovuti l’11 e il 12 novembre, riporta Scmp. Gli sono stati dati 30 giorni per conformarsi prima che gli obbligazionisti abbiano il diritto di dichiararlo inadempiente, una mossa che potrebbe innescare inadempienze in tutto il suo debito offshore e, nel peggiore dei casi, porre le basi per una petizione dei creditori per la sua liquidazione.

Anche prima della fine del periodo di grazia dei due pagamenti delle cedole, Kaisa deve affrontare un’altra grande prova. una scadenza di 400 milioni di dollari su un’obbligazione in dollari del 6,5% dovuta il 7 dicembre. Nessun periodo di grazia sarà dato sul pagamento e se Kaisa non riesce a trasferire il denaro ai suoi obbligazionisti in tempo, sarà ufficialmente inadempiente.

Kaisa non è la sola a cercare di negoziare con i creditori per estendere le scadenze. La China Aoyuan Group ha anche detto di aver raggiunto una risoluzione con gli investitori per estendere il pagamento del suo piano speciale di supporto patrimoniale da 816 milioni di yuan il 22 novembre, data di esercizio originale.

Aoyuan ha due grandi scadenze incombenti: una di 188 milioni di dollari su un’obbligazione in dollari del 4,2 per cento dovuta il 20 gennaio; tre giorni dopo, ha una scadenza di 400 milioni di dollari su un’obbligazione in dollari dell’8,5% dovuta il 23 gennaio. Aoyuan ha detto il 22 novembre che aveva assunto Admiralty Harbour Capital come consigliere finanziario e Linklaters come consigliere legale per valutare la relativa struttura di capitale, condizione finanziaria e debito e profilo di liquidità.

Nel frattempo, la situazione di China Evergrande, lo sviluppatore più indebitato del mondo, al centro della crisi, vede il suo presidente, Hui Ka-yan, intensificare la cessione della sua società e dei suoi beni personali per evitare le insolvenze.

La società, che deve pagare 366 milioni di dollari di interessi quest’anno, ha evitato tre volte il default con una serie di pagamenti di cedole all’ultimo minuto da ottobre. Ma un’altra scadenza incombe all’inizio del mese prossimo, quando Evergrande deve pagare 82,5 milioni di dollari di interessi arretrati sul debito offshore che ha mancato la settimana scorsa. Altri 29 milioni di dollari in pagamenti di cedole sono dovuti il 5 dicembre sul suo debito onshore.

Graziella Giangiulio