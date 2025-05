CINA. DeepSeek consuma molta energia e il sistema energetico soffre 

La rapida crescita della domanda cinese di soluzioni di intelligenza artificiale ha fatto impennare il consumo energetico dei data center. Garantire un’elettricità affidabile ed economica è fondamentale, ma si sta rivelando una sfida per gli operatori che cercano di raggiungere gli obiettivi governativi in ​​materia di energia verde.

Le regioni occidentali del paese, ricche di energia eolica e solare, potrebbero rappresentare una soluzione, se gli operatori del settore fossero disposti a trasferirsi dalle aree costiere più sviluppate dell’est, riporta Caixin.

Solo pochi mesi fa, il boom nella costruzione di data center era al suo apice, alimentato sia dal governo che da investitori privati. Tuttavia, molte strutture di nuova costruzione sono ora vuote, secondo MIT Technology Review. Le testate giornalistiche cinesi locali Jiazi Guangnian e 36Kr riportano che fino all’80% delle risorse informatiche di nuova costruzione in Cina rimane inutilizzato.

Con l’ascesa di DeepSeek e l’improvviso cambiamento nell’economia dell’intelligenza artificiale, il settore sta vacillando:”La crescente difficoltà che sta attraversando il settore dell’intelligenza artificiale in Cina è in gran parte dovuta al fatto che attori inesperti – aziende e amministrazioni locali – si sono lanciati nell’entusiasmo, costruendo strutture non ottimali per le esigenze odierne”, afferma RAND Corporation: ”È probabile che il governo cinese intervenga, prenda il controllo e li ceda a operatori più capaci”.

Quando ChatGPT è esploso sulla scena alla fine del 2022, la risposta in Cina è stata immediata. Il governo centrale ha designato l’infrastruttura di intelligenza artificiale come priorità nazionale, esortando le amministrazioni locali ad accelerare lo sviluppo dei cosiddetti centri di calcolo intelligenti, cioè incentrati sull’intelligenza artificiale.

Nel 2023 e nel 2024, sono stati annunciati oltre 500 nuovi progetti di data center in tutto il mondo, dalla Mongolia Interna al Guangdong, secondo KZ Consulting, una società di ricerche di mercato. Secondo il Comitato per i Data Center della China Communications Industry Association, almeno 150 dei data center di nuova costruzione erano terminati e funzionanti entro la fine del 2024. Imprese statali, società quotate in borsa e fondi affiliati allo stato vi hanno investito. Le amministrazioni locali li hanno promossi nella speranza che stimolassero l’economia e affermassero la loro regione come un polo chiave per l’intelligenza artificiale.

In realtà, tuttavia, assicurarsi clienti si sta rivelando difficile. Solo poche tra le principali aziende tecnologiche in Cina stanno ora attingendo massicciamente alla potenza di calcolo per addestrare i propri modelli di intelligenza artificiale in seguito all’ascesa di DeepSeek, che ha rivoluzionato Internet con R1, il suo modello di ragionamento open source che eguaglia le prestazioni di ChatGPT o1 ma è stato sviluppato a una frazione del suo costo.

DeepSeek però consuma molta energia. Con questa tecnologia, la maggior parte delle esigenze di elaborazione deriva dall’esecuzione di deduzioni logiche passo dopo passo in risposta alle query degli utenti, non dal processo di addestramento e creazione del modello in primo luogo. Questo processo di ragionamento produce spesso risultati migliori, ma richiede molto più tempo. Di conseguenza, i data center devono essere situati vicino ai principali hub tecnologici per ridurre al minimo i ritardi di trasmissione e garantire l’accesso a personale operativo e di manutenzione altamente qualificato.

Nonostante il sottoutilizzo dei data center, il governo centrale cinese continua a sostenere con forza la spinta verso le infrastrutture di intelligenza artificiale. All’inizio del 2025, ha convocato un simposio del settore dell’intelligenza artificiale, sottolineando l’importanza dell’autosufficienza in questa tecnologia.

Le principali aziende tecnologiche cinesi stanno effettuando investimenti in linea con questa priorità nazionale. Alibaba Group ha annunciato l’intenzione di investire oltre 50 miliardi di dollari in infrastrutture hardware per il cloud computing e l’intelligenza artificiale nei prossimi tre anni, mentre ByteDance prevede di investire circa 20 miliardi di dollari in GPU e data center. Investimenti concentrati nelle aree industriali sviluppate. Nel frattempo il consumo d’energia è salito alle stelle.

Tommaso Dal Passo

