SOCIAL MEDIA. Walmart investe in TikTok, nonostante il bando di Trump

Walmart Inc, che sta cercando di investire sul social media cinese TikTok, ha detto il 17 dicembre che collaborerà con l’applicazione di video-sharing di proprietà cinese per vendere prodotti di moda e tendenza durante i livestream effettuati con l’app.

Walmart, come ricorderete, aveva pianificato di investire in TikTok quando l’applicazione era minacciata di un divieto del mercato statunitense, a meno che non avesse venduto le sue attività statunitensi a una società americana, per ordine esecutivo dell’amministrazione Trump – un divieto che ora è in pausa dopo molteplici contestazioni legali. L’interesse di Walmart per TikTok, tuttavia, non è diminuito. Il rivenditore, anche se apparentemente un po’ strano per un social network, aveva visto il potenziale per attrarre un consumatore online più giovane attraverso il video e, in particolare, il video sognato dal vivo, riporta Techcrunch.

Walmart, riporta Reuters, ha detto che negli Stati Uniti, gli spettatori di TikTok, che raggiungono i 100 milioni di utenti statunitensi al mese, potranno acquistare gli articoli di moda presenti nei livestream dei più noti influencer senza dover lasciare la piattaforma. Il livestream avrà luogo dal 18 dicembre, il venerdì, sulla pagina del profilo di Walmart su TikTok. Il livestream presenterà marchi nazionali come Champion, Jordache, Kendall + Kylie e alcuni marchi privati tra cui Free Assembly, Scoop e Sofia Jeans, ha detto Walmart in un comunicato.

«Ci dà un nuovo modo per coinvolgere gli utenti e raggiungere potenziali nuovi clienti», ha scritto in un post sul blog societario William White, direttore marketing di Walmart negli Stati Uniti. L’investimento pianificato dal più grande rivenditore del mondo in TikTok lo aiuterà a coinvolgere il pubblico più giovane e a potenziare la sua battaglia contro Amazon.com Inc nell’e-commerce e nella pubblicità online.

Ma, nonostante questo investimento, le tensioni politiche tra gli Stati Uniti e la Cina e l’incertezza continuano a ostacolare il processo. Le vendite online di Walmart sono state catapultate verso l’alto durante la pandemia di COVID-19, poiché i clienti che evitano le folle temendo di contrarre il virus e fanno più acquisti comodamente da casa loro.

Lucia Giannini