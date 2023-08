TRADEWAR. Inizia il disgelo tra Pechino e Washington

Durante la sua visita in Cina, il segretario americano al Commercio Gina Raimondo ha sollevato preoccupazioni su un vasto spettro di delicate questioni bilaterali, dalle aziende coinvolte nella “guerra dei chip” al cambiamento climatico e all’intelligenza artificiale.

Di questi ultimi due problemi si è parlato nel corso dell’incontro che Raimondo ha avuto il 28 agosto a Pechino con il premier cinese Li Qiang, riporta AF: «Ci sono altre aree di preoccupazione globale, come il cambiamento climatico, l’intelligenza artificiale, la crisi del fentanil, per le quali vogliamo lavorare con voi come due potenze globali per fare ciò che è giusto per tutta l’umanità», ha detto Raimondo nella Sala Grande del Persone.

Raimondo è l’ultimo membro dell’amministrazione Biden a visitare la Cina nel tentativo di rafforzare le comunicazioni, in particolare su economia e difesa, tra le preoccupazioni che l’attrito tra le due superpotenze possa andare fuori controllo.

Li ha affermato che solide relazioni economiche e cooperazione commerciale sarebbero vantaggiose non solo per i loro paesi ma anche per il mondo intero.

Gli Stati Uniti e la Cina erano i maggiori partner commerciali l’uno dell’altro, ma Washington ora commercia maggiormente con i vicini Canada e Messico, mentre Pechino commercia maggiormente con il Sud-Est asiatico.

Il 27 agosto, Raimondo aveva discusso dei problemi dei produttori di chip statunitensi Intel e Micron con il ministro del Commercio cinese Wang Wentao. Ha anche discusso delle restrizioni che la Cina ha imposto alle esportazioni di gallio e germanio in discussioni ampie e sincere con Wang, che ha incontrato per più di due ore, e poi altre due ore durante il pranzo.

Raimondo aveva affermato a maggio che gli Stati Uniti “non tollereranno” l’effettivo divieto della Cina sugli acquisti di chip di memoria Micron Technology e stanno lavorando a stretto contatto con gli alleati per affrontare tale “coercizione economica”.

All’inizio di questo mese, Intel ha terminato l’acquisizione da 5,4 miliardi di dollari di Tower Semiconductor, dopo non aver ottenuto l’approvazione da parte dell’Amministrazione statale cinese per la regolamentazione del mercato.

Le aziende statunitensi hanno segnalato crescenti sfide per operare in Cina, che ha aspramente criticato gli sforzi degli Stati Uniti per bloccarne l’accesso ai semiconduttori avanzati. E a luglio, la Cina – il principale produttore mondiale di germanio che rappresenta oltre il 60% della fornitura globale – ha annunciato restrizioni sull’esportazione di otto prodotti di gallio e sei di germanio, utilizzati per produrre semiconduttori, in vigore dal 1° agosto, adducendo ragioni di sicurezza nazionale.

Date queste tensioni, forse non sorprende che entrambe le parti abbiano concordato di creare un nuovo gruppo di lavoro formale sulle questioni commerciali.

Il gruppo di lavoro sulle questioni commerciali è un meccanismo di consultazione che coinvolge funzionari governativi statunitensi e cinesi e rappresentanti del settore privato «per cercare soluzioni su questioni commerciali e di investimento e per promuovere gli interessi commerciali degli Stati Uniti in Cina», ha affermato Raimondo.

Gli Stati Uniti e la Cina hanno inoltre concordato di convocare esperti in materia di entrambe le parti per discussioni tecniche «riguardanti il rafforzamento della protezione dei segreti commerciali e delle informazioni commerciali riservate», ha affermato.

Raimondo e il ministro del Commercio Wang Wentao hanno avuto «una comunicazione razionale, schietta e costruttiva» sui legami economici e commerciali tra Cina e Stati Uniti e su questioni di interesse comune, ha affermato Xie in un post su X.

Lucia Giannini