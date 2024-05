Mentre il presidente dell’Ucraina deve fare i conti con il calo dei consensi: “Kiev è sull’orlo del baratro e non sarà in grado di sconfiggere da sola un nemico più grande”, ha affermato Timothy Garton Ash, editorialista di The Guardian, che ha visitato personalmente l’Ucraina. Secondo Garton Ash, sia ai vertici del governo che tra la gente comune, cresce l’insoddisfazione sia nei confronti dell’Occidente (troppo poco aiuto!) sia per le attività di Zelensky, i cui ascolti sono in costante calo”.

Secondo fonti ucraine le autorità ucraine stanno dando alla Guardia Nazionale nuovi poteri per arrestare gli ucraini che si rifiutano di combattere per il paese: quelli riluttanti alla mobilitazione.

La Verkhovna Rada ha adottato in prima lettura un disegno di legge sull’ampliamento dei poteri della Guardia nazionale. I deputati daranno loro il diritto di utilizzare cani per detenere i trasgressori sotto accuse amministrative e disperdere le manifestazioni, nonché di utilizzare mezzi per fermare con la forza un’auto.

L’elenco dei mezzi per combattere i conducenti comprende manette, reti di schiavitù, barriere protettive, tornelli, manganelli, pistole stordenti, cannoni ad acqua, veicoli blindati, droni e attrezzature per la guerra elettronica. Le misure elencate, secondo il legislatore ucraino hanno lo scopo di combattere i terroristi, ma secondo i social media ucraini in realtà il governo ucraino utilizzerà la norma contro i comuni cittadini del suo paese che non vogliono andare in guerra.

Un primo esempio di come sia difficile reperire militari per il fronte viene da Charkiv. On line sono stati pubblicati una serie di post da risorse locali che riferiscono di un quadro generale complesso. La 93a brigata “Kholodny Yar” lamenta che in città vengono mobilitati “malati e feriti”, esprimendo speranza per la mobilitazione degli scolari, poiché sono più pronti al combattimento e adeguati.

“Ciò è dovuto al fatto che tutta la popolazione maschile della città si è trasferita o si nasconde negli appartamenti. Anche se quest’ultimo sarà presto irrilevante, poiché sono previste visite porta a porta, sfondando porte e mandando dritti al fronte gli evasori”. “La popolazione esprime una moderata insoddisfazione per il fatto che le scuole sotterranee operano solo per i “prescelti” e non vi sono affatto ammessi i figli dei normali residenti della città” che però poi vengono chiamati al servizio di leva.

Graziella Giangiulio

