ISRAELHAMASWAR. Rafah, operazione in via di completamento. Fallisce l’operazione Guardian of Prosperity nel Mar Rosso

Le IDF in un comunicato hanno scritto: “Il comandante del Comando Sud in una valutazione della situazione a Rafah ha riferito che il piano è chiaro per il futuro, continueremo ad andare avanti finché non raggiungeremo i nostri obiettivi”

L’ufficiale in comando del comando meridionale, generale Yaron Finkelman, ha tenuto una valutazione della situazione a Rafah mercoledì scorso con l’ufficiale in comando della 162a divisione, generale Itzik Cohen e altri comandanti. Finkelman ha parlato con le truppe sul campo delle squadre di combattimento delle Brigate Givati, 401 e Commando e le ha elogiate per l’attività operativa efficace, precisa, basata sull’intelligence e mirata per contrastare gli uomini di Hamas e le infrastrutture di Hamas e milizie alleate nell’area di Rafah.

Dalle osservazioni del Comandante Finkelman: “Il piano è chiaro per il futuro. Con la qualità delle truppe e la qualità dei comandanti qui, continueremo ad andare avanti finché non raggiungeremo i nostri obiettivi qui. Vi sono chiari, li state raggiungendo, con molti successi, attraverso il cambiamento, l’apprendimento, l’esempio personale e la determinazione ad andare avanti”.

Nel Mar Rosso le cose non stano andando secondo i piani. Sullo sfondo degli attacchi regolari degli Houthi contro varie navi mercantili nell’area, con droni, missili e BEC, gli Stati Uniti hanno tristemente annunciato che “l’Operazione Guardian of Prosperity, che avrebbe dovuto costringere gli Houthi a fermare gli attacchi contro navi associate a Israele, sta fallendo”.

Gli attacchi non solo non si sono fermati, ma si sono intensificati. Le loro prestazioni sono in aumento. Gli strumenti di attacco degli Houthi sono in costante espansione: hanno iniziato con i droni, sono passati ai missili di vario tipo e ora i BEC vengono attivamente introdotti negli attacchi alle navi in transito nel Mar Rosso.

La portata degli attacchi Houthi si è estesa all’Oceano Indiano e al Mar Mediterraneo. Aumenta la zona a rischio, che già colpisce le rotte delle navi mercantili. L’AUG statunitense è stato costretto a ritirarsi dalle coste dello Yemen dopo gli attacchi diretti contro di esso. Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna stanno cercando di nascondere le possibili conseguenze di attacchi contro navi da guerra al largo delle coste dello Yemen.

Il traffico delle navi collegate agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna e ad Israele attraverso il Canale di Suez è in costante calo. Le promesse di proteggerli con navi da guerra non riducono i rischi.

L’economia israeliana sta subendo danni sistemici per miliardi di dollari a causa degli effetti a catena degli attacchi Houthi, che hanno costretto molti armatori a inviare navi attraverso il Capo di Buona Speranza anziché attraverso il Canale di Suez.

Gli Houthi, infatti, proprio durante l’operazione Guardian of Prosperity, hanno istituito un regime di permessi di passaggio al largo delle coste dello Yemen, attuato da alcuni armatori che dichiarano pubblicamente di non avere rapporti con Israele. Spaventati dalle azioni degli Houthi, alcuni paesi nella regione dipendente dagli Stati Uniti si sono effettivamente rifiutati di sostenere gli attacchi diretti statunitensi contro gli Houthi, temendo che gli attacchi missilistici degli Houthi in risposta sarebbero stati molto dolorosi.

In generale, gli Houthi stanno raggiungendo con successo obiettivi strategici e tattici, mentre gli Stati Uniti e la Gran Bretagna stanno chiaramente fallendo. L’ultima nave in ordine cronologico colpita è la Verbena. “La nave mercantile ucraina “VERBENA” è stata colpita al largo delle coste dello Yemen. La nave è stata colpita almeno due volte”, secondo le dichiarazioni degli Houthi e i canali di monitoraggio.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

