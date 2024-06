CINA. Conclusi i test di navigazione per il Fujian

Dopo aver iniziato la seconda prova in mare il 23 maggio, la Fujian (CV-18) della Marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese ha completato i test di navigazione lo scorso martedì con il ritorno al cantiere navale di Jiangnan dopo 20 giorni di prove.

La Marina cinese ha varato la portaerei da 80.000 tonnellate nel giugno 2022 e da allora è pronta in cantiere fino alla sua prima prova in mare nei primi giorni di maggio 2024. In questo senso, questo secondo test di navigazione è avvenuto a soli 15 giorni di distanza dal primo, il che per gli esperti è un segno del successo dei test senza la necessità di apportare ulteriori modifiche durante la preparazione alla fase successiva di test e al raggiungimento della Capacità Operativa Iniziale, riporta ZM.

Il secondo test, secondo Global Times, è stato effettuato nel Mar Cinese Meridionale, precisamente nel Mar Giallo, e dove sono stati testati i sistemi di propulsione, con virate brusche e navigazione inversa. C’è chi indica che la scelta dell’area per questa seconda istanza è dovuta al fatto che la Marina dell’Esercito popolare di liberazione cinese dispone di un’area di “addestramento” per navi e portaerei chiusa, il che rende impossibile agli Stati Uniti tentare di effettuare una ricognizione.

Sulla stessa linea, Global Times suggerisce anche che, come la Liaoning che ha effettuato i test con gli aerei imbarcati in quella zona, anche la Fujian potrebbe prepararsi a controllare il decollo e l’atterraggio del suo Embarked Air Group nel Mar Giallo. Va ricordato che il Fujian ha un sistema di lancio dell’aereo diverso rispetto ai suoi predecessori, che gli dà la capacità di lavorare con gli aerei stealth J-15B e J-35, oltre all’aereo di allarme rapido imbarcato KJ-600.

D’altro canto, anche i media cinesi riportano che in questi secondi test sono stati effettuati controlli più intensi con obiettivi aggiuntivi per mantenere un ritmo rapido nell’avanzamento dei test. Allo stesso modo, si afferma che sia il test di ormeggio che quello di attraversamento sono stati finora superati senza intoppi.

Una volta completata questa seconda fase, si prevede che nella prossima e terza prova in mare la portaerei sarà sottoposta a esami di compatibilità elettromagnetica, sistemi d’arma, catapulte elettromagnetiche e decollo e atterraggio degli aerei.

Luigi Medici

