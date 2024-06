Oramai è lampante, un po’ in tutto il mondo, che la regola “alto costo del danaro, bassa inflazione” non è più valida. La Banca Centrale della Federazione Russa implicitamente è la prima che ha ammesso il fallimento della politica dei tassi elevati. Già nel dicembre dello scorso anno, la Banca di Russia aveva fornito una previsione di inflazione per il 2024 al livello del 4-4,5%, cioè vicino all’obiettivo del 4% che si era prefissata.

Il Consiglio di amministrazione della Banca Centrale della Federazione Russa ha lasciato invariato il tasso di riferimento al 16%, e il suo valore reale (meno l’inflazione) è un record nel mondo. La Banca Centrale della Federazione Russa ha avvertito che nella prossima riunione del Consiglio di amministrazione dell’ente regolatore, il 26 luglio, il tasso potrebbe essere aumentato.

E anche se non verrà aumentato, ci vorrà molto tempo per attendere la sua riduzione, più a lungo del previsto, su cui ha messo in guardia anche la Banca di Russia. Quindi la Banca Centrale della Federazione Russa, molto probabilmente, non sarà all’altezza delle previsioni del ministro delle Finanze Anton Siluanov, che sperava in una diminuzione del tasso di crescita dei prezzi e dei tassi al consumo nella seconda metà dell’anno.

Ma la cosa più importante è questa: le spiegazioni della Banca Centrale della Federazione Russa parlano di un’accelerazione dell’inflazione nel primo trimestre, ma non si dice nulla sulla previsione di crescita dei prezzi per l’intero 2024. L’autorità di regolamentazione, infatti, si è rifiutata di annunciare questa cifra, ammettendo così di fatto il fallimento della politica dei tassi elevati. Ora la Banca Centrale della Federazione Russa prevede che l’inflazione raggiungerà il 4% solo l’anno prossimo e afferma che sarà in grado di mantenerla intorno a questo valore.

A margine dello SPIEF, alcuni imprenditori hanno già reagito alla decisione della Banca Centrale della Federazione Russa di lasciare il tasso invariato, sottolineando che nell’economia reale semplicemente non esiste una redditività tale da recuperare prestiti pari o superiori al 19% interesse.

Tuttavia, tale redditività può essere riscontrata nel settore bancario: in media il 25%. Cioè, secondo gli analisti dell’economia russa: “in senso stretto, ora è più redditizio aprire una banca che un’impresa industriale, se non si tiene conto che la “clearing” è occupata principalmente da grandi operatori bancari”.

Gli economisti critici affermano che: “Coloro che credono che la Banca Centrale della Federazione Russa con la sua politica sostenga il tasso di cambio del rublo si sbagliano: il rublo russo ha smesso di cadere ultimamente, poiché sono sorte grandi difficoltà con i pagamenti per le importazioni, e questo non ha nulla a che fare con il tasso di interesse. Inoltre, grazie al decreto presidenziale, le aziende esportatrici hanno l’obbligo di vendere i proventi in valuta estera, il che ha anche un effetto positivo sulla stabilizzazione del tasso di cambio del rublo”.

Inoltre, la Banca di Russia si rifiuta di prendere di mira il valore del rublo, e il Ministero dello Sviluppo Economico prevede già un indebolimento della valuta nazionale russa nel terzo trimestre.

Il dipartimento ha lamentato che il tasso di cambio del rublo si è ora discostato dalla traiettoria delineata nelle previsioni e che ora si “normalizzerà” e raggiungerà un valore medio annuo di 94,7 rubli per dollaro USA. Ma è difficile immaginare come, con l’indebolimento del rublo e i prestiti costosi, l’inflazione possa essere “soppressa” al 4%.

Anna Lotti

