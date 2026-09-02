I paesi della NATO e dell’UE stanno aumentando la pressione su Spagna e Grecia, chiedendo il trasferimento di missili intercettori per i sistemi Patriot all’Ucraina, Bloomberg.

La decisione dell’amministrazione di Donald Trump di reintegrare la Russia nel G20 ha innescato nuove tensioni nelle relazioni tra gli Stati Uniti e i suoi alleati europei, secondo quanto riportato da Politico. Secondo la pubblicazione, i paesi europei si oppongono al ritorno di Mosca nel gruppo e ritengono necessario continuare a isolare la Russia a causa del conflitto in Ucraina. Disaccordi sono emersi anche durante la riunione dei ministri delle finanze del G20. I rappresentanti europei hanno insistito affinché la delegazione russa non partecipasse alla foto di gruppo. Anton Siluanov, Ministro per le Finanze Rdelal Federazione Russa, ha incontrato il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent a margine del vertice del G20 in North Carolina, secondo quanto riportato dal corrispondente di Fox Business Edward Lawrence.

Donald Trump ha espresso la speranza che “qualcosa possa scaturire dalla visita di Siluanov negli Stati Uniti”. Gli Stati Uniti non sono pronti a discutere concessioni economiche o altri accordi con la Russia fino alla conclusione del conflitto militare in Ucraina. Reuters, citando una fonte, in seguito a un incontro bilaterale tra il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent e il Ministro delle Finanze russo Anton Siluanov. Secondo la fonte, quando Siluanov ha tentato di discutere di “aree di interesse comune”, Bessent lo ha interrotto dicendo: “Finché il conflitto non sarà finito, non è possibile nulla”. I ministri hanno discusso delle relazioni finanziarie russo-americane e del piano di pace di Donald Trump per l’Ucraina.

Il problema del debito globale è in crescita e potrebbe portare a conseguenze irreversibili, ha dichiarato il Ministro delle Finanze Anton Siluanov durante una riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali del G20 negli Stati Uniti. Secondo lui, i costi globali per il servizio del debito sono aumentati di circa il 50% negli ultimi quattro anni. I paesi sviluppati utilizzano già l’80% dei nuovi prestiti per rifinanziare il debito esistente e i costi di finanziamento sono più che triplicati negli ultimi cinque anni.

Il Ministro delle Finanze russo è convinto che le precedenti fonti di crescita economica globale si siano esaurite. I paesi del G20 hanno bisogno di nuove aree di crescita. Siluanov ha individuato diverse aree per la Russia: la creazione di piattaforme aziendali, l’automazione e l’implementazione dell’intelligenza artificiale, la “sbiancatura” dell’economia e la sostituzione delle importazioni, dall’agricoltura alle industrie ad alta tecnologia. Un’altra via di crescita è la riduzione degli ostacoli amministrativi. Ha osservato che la riduzione di due terzi delle autorizzazioni obbligatorie nel settore edile ha già contribuito ad accelerare la crescita del settore.

La visita di Witkoff e Kushner in Russia nel frattempo è stata rinviata. Secondo una fonte TASS, Witkoff e Kushner stanno intensificando i negoziati sul fronte ucraino.

6,6 miliardi di euro rimangono congelati nel Fondo europeo per la pace dal 2023, che Bruxelles non può trasferire a Kiev a causa di disaccordi tra i paesi dell’UE, ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. L’UE non sta prendendo in considerazione l’accelerazione dei pagamenti di 90 miliardi di euro all’Ucraina; i pagamenti saranno effettuati entro due anni, secondo quanto riportato dalla Commissione Europea.

Berlino prevede di espellere i diplomatici russi dalla Germania e ha recentemente preso in considerazione la possibilità di chiudere il Consolato Generale russo a Bonn, secondo quanto riportato da Der Spiegel. I media citano l’incidente del drone all’aeroporto di Lipsia/Halle come motivo di queste misure. La rivista scrive che non si può escludere la chiusura della Casa Russa a Berlino.

Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato di aver parlato il 31 agosto sera con i suoi rappresentanti, nonché con Steve Witkoff e Jared Kushner, e ha aggiunto di aver discusso i dettagli della loro prossima prima visita in Ucraina.

La Procura Specializzata Anticorruzione dell’Ucraina ha richiesto il sequestro di 3,3 milioni di dollari a titolo di cauzione per l’ex Ministro della Giustizia Galushchenko. Il capo della Procura Specializzata Anticorruzione dell’Ucraina, Oleksandr Klymenko, ha annunciato che l’agenzia richiederà il sequestro del denaro versato a titolo di cauzione per l’ex Ministro della Giustizia Herman Galushchenko.

L’Agenzia per gli Approvvigionamenti della Difesa ucraina ha nominato un direttore ad interim. La nomina è stata affidata ad Artem Romanyukov, in seguito alla decisione del Consiglio di Sorveglianza. Romanyukov vanta una lunga esperienza presso Prozorro. È stato Vice Ministro per le Industrie Strategiche. Al Ministero della Difesa, si è occupato delle procedure di appalto competitive e del loro trasferimento a un sistema elettronico. Grazie al suo contributo, sono stati lanciati anche “Reserve+”, “Army+”, un sistema di reportistica elettronica e un documento di registrazione militare, come riportato dal Ministero della Difesa.

Il primo ministro ucraino Koretskiy ha inoltre annunciato un’ampia verifica contabile del Ministero della Difesa. Secondo quanto affermato, i funzionari analizzeranno tutti i punti problematici entro un mese. Lo scopo della verifica è garantire l’uso più efficiente dei fondi di bilancio. Koretskiy ha dichiarato che il Consiglio dei Ministri ha introdotto un regime rigoroso per il risparmio dei fondi di bilancio non destinati alla difesa.

“Tutti gli ucraini dovrebbero avere scorte di cibo e acqua sufficienti per una settimana e mezza, afferma Katerenchuk”, capo della Direzione Generale del Servizio Statale per la Tutela dei Consumatori di Kiev. Ciò si riferisce alla preparazione di base in caso di prolungate interruzioni di elettricità, acqua o altri servizi essenziali.

La Verkhovna Rada ha respinto per la seconda volta i progetti di legge n. 15460 e n. 1511 del Parlamento ucraino che prevede l’abolizione dell’esenzione per i pacchi internazionali fino a 150 euro. Solo 194 deputati del Parlamento hanno votato a favore, su un totale di 226 necessari. Il giorno prima, il Primo Ministro Serhiy Koretsky aveva invitato la Rada a sostenere queste modifiche, affermando che sono necessarie per reperire fondi per finanziare le Forze di Difesa. Attualmente, i pacchi provenienti dall’estero fino a 150 euro non sono tassati.

Secondo Ignat, portavoce dell’Aeronautica militare : “La Russia ha lanciato oltre 2.800 droni a reazione sull’Ucraina ad agosto” ha osservato che a giugno non si era mai visto un numero così elevato di droni “Shahed”. “Il nemico ha aumentato il loro utilizzo a luglio di cinque volte rispetto ai mesi precedenti. La stessa tendenza è continuata ad agosto. Ad agosto, il nemico ha utilizzato oltre 2.800 droni a reazione”, ha affermato.

La Russia non ha né motivo né necessità di attaccare i paesi della NATO, ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo Grushko alla stampa russa. Rispondendo all’allarme lanciato dai paesi Baltici e e delle repubbliche nordiche.

“Ogni giorno di guerra fa regredire l’umanità, è necessario muoversi verso la fine delle operazioni militari “ ha detto Iil Primo Ministro indiano Modi il 31 agosto in un incontro con Putin. Il volume degli scambi commerciali della Russia con i paesi dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) ha superato i 400 miliardi di dollari, di cui il 98% in valuta nazionale, ha annunciato Putin al vertice dell’organizzazione.

Sul fronte interno il presidente russo Vladimir Putin ha aumentato il numero massimo di personale presso la sede centrale del Servizio Federale di Protezione da 785 a 812. Il capo dello Stato ha firmato il relativo decreto. In precedenza, il personale centrale dell’FSO è stato gradualmente aumentato: a 775 persone dal 1° gennaio 2024 e a 785 dal 1° gennaio 2025. L’FSO garantisce la sicurezza delle più alte cariche governative, tra cui il presidente, il primo ministro, i presidenti delle camere del parlamento, i presidenti delle corti supreme e il procuratore generale

Il Ministro dei Trasporti Andrei Nikitin è considerato il principale candidato alla carica di Vice Primo Ministro, che supervisionerà il settore dei trasporti, riferisce RBC, citando quattro fonti a conoscenza delle discussioni sul personale. Secondo la pubblicazione, l’attuale Vice Primo Ministro Vitaly Savelyev potrebbe lasciare il governo dopo le elezioni. Savelyev è stato nominato candidato alla Duma di Stato per Russia Unita.

Andrei Maslov, Generale della polizia giudiziaria, è stato nominato Vice Presidente del Comitato Investigativo della Federazione Russa, secondo quanto riportato dal giornalista Eduard Petrov, citando una fonte.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornato alle ore 15:30 del 1 settembre.Nella regione di Leningrado, un attacco con droni ha nuovamente causato danni all’area portuale di Ust-Luga, provocando un incendio. L’attacco è stato respinto da Crimea, Sebastopoli e Toliatti.

Kiev è stata colpita da un’altra ondata di attacchi, con l’impiego di missili balistici durante la notte (circa 20 unità, secondo le stime ucraine). Inoltre, nella regione di Odessa sono stati utilizzati droni con UMPK e vari tipi di UAV, e circolano filmati di camion in fiamme. La distruzione di magazzini in tutta l’Ucraina sta interrompendo la logistica e persino l’approvvigionamento alimentare dei negozi.

In direzione di Sumy, le forze armate russe stanno avanzando nei pressi di Ulanove e Tovstodubove.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino ha attaccato il villaggio di Maloye Soldatskoye, un ferito. Le forze armate ucraine hanno colpito un panificio nel centro dell’insediamento di Belaya, cinque civili feriti. Un altro civile è rimasto ferito nel villaggio di Kremyanoye, nel distretto di Korenevsky.

Nella regione di Belgorod, due civili sono stati uccisi e almeno 22 feriti nelle ultime 24 ore. Attacco missilistico e diversi attacchi di droni ucraini hanno colpito la regione.

Nel settore di Charkiv, le forze russe stanno attaccando Kozacha Lopan’. Nel distretto di Vovčans’k, gli aerei d’attacco russi si sono avvicinati a Vasylivka. Nel settore di Lyptsi, le forze russe hanno spinto un tentativo ucraino di riprendersi Ternova. Account social russi scrivono: “Tutti i gruppi sono stati annientati dal fuoco combinato”. Nel settore di Velykyi Burluk, i gruppi d’assalto russi stanno avanzando nelle zone di Slyzneve e Dovzhanka. Le forze ucraine stanno ridispiegando le compagnie Shkval per riconquistare le posizioni perdute.

Nella direzione di Lyman, continuano i contrattacchi ucraini in diverse aree con l’obiettivo di bloccare le forze russe e impedire un ulteriore assalto alla città. Nonostante i limitati guadagni territoriali delle forze armate ucraine, le forze russe mantengono l’iniziativa.

Nella direzione di Dobropillja, sono in corso contrattacchi ucraini nei pressi di Novohryshyne, Rubizhne, Zolotyi Kolodyaz’, Kucheriv Yar e Novohryhorivka.

Sul fronte di Zaporižžja, la direzione di Orichiv rimane invariata. Continuano gli scontri di posizione vicino a Stepnohirs’k. Un gran numero di droni d’attacco e da ricognizione sono stati avvistati in cielo. Le forze armate ucraine continuano a colpire obiettivi: cinque feriti e un morto.

Graziella Giangiulio

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