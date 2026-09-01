Ancora nulla di concreto e molte speculazioni sul viaggio del numero uno della CIA, Ratcliffe a Mosca. La Commissione Europea: “Gli Stati Uniti non ci hanno informato dei risultati della visita del direttore della CIA a Mosca”. Funzionari statunitensi hanno confermato a RFE/RL che Washington informerà i suoi alleati la prossima settimana sui dettagli della visita a Mosca del direttore della CIA John Ratcliffe. Un diplomatico baltico ha affermato che i funzionari erano stati “avvertiti in anticipo” del viaggio di Ratcliffe a Mosca.

Nel frattempo il Sottosegretario alla Difesa statunitense per le Politiche, Elbridge Colby, si trova in Europa per condurre la “NATO Review 3.0” e ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno studiando come adattare la “posizione strategica delle forze americane in Europa” alle esigenze moderne. Donald Trump in una dichiarazione ha detto: “Putin non ha alcuna intenzione di attaccare un membro della NATO. Il capo della CIA incontra la sua controparte russa ogni sei mesi”.

Gli aerei da combattimento svedesi pattuglieranno la zona vicino al confine finlandese-russo. La Svezia invierà unità in Finlandia, inclusi aerei da combattimento Gripen, nonché navi da guerra. Queste unità forniranno supporto per garantire la sicurezza del confine finlandese-russo. Le unità vengono inviate in Finlandia su richiesta; si sta valutando anche la possibilità di inviare unità anti-drone.

Durante il mese di settembre gli Stati Uniti potrebbero approvare una legge per inasprire le sanzioni contro la Russia già a settembre, afferma il senatore democratico Richard Blumenthal. Il documento, elaborato da Blumenthal insieme al defunto senatore repubblicano Graham, ha lo scopo di tagliare le entrate della Russia derivanti dalle esportazioni di petrolio e gas, che “finanziano la sua macchina da guerra”. Allo stesso tempo, il senatore repubblicano Lankford ha dichiarato di non aver dato a Zelenskyy alcuna garanzia di una rapida approvazione del disegno di legge.

Il Dipartimento di Stato americano ha esortato i cittadini statunitensi a non recarsi in Ucraina a causa della guerra e della minaccia di attacchi aerei. È in vigore il livello 4: Non viaggiare per l’Ucraina, il livello di allerta più alto. Regno Unito, Paesi Bassi, Italia e Germania si aggiungono alla lista dei paesi che sconsigliano viaggi in Ucraina. Elon Musk è pronto a consentire all’Ucraina di utilizzare Starlink per attacchi sul territorio russo, ma è necessaria la decisione di Trump, FT.

Una nave mercantile ha preso fuoco ed è affondata nel Mar Nero al largo delle coste della Romania: secondo i media, i rapporti preliminari indicano che è stata colpita da un attacco sconosciuto. A bordo della PROGRESS, battente bandiera della Repubblica Dominicana, c’erano 12 membri dell’equipaggio, tutti tratti in salvo, ma un marinaio è rimasto ferito. Le circostanze dell’incidente sono oggetto di indagine. L’ambasciatore ucraino ad Ankara, Nariman Jalalialov, è stato convocato al Ministero degli Affari Esteri a causa del fatto che una nave turca nel Mar Nero è stata colpita da colpi d’arma da fuoco, e anche perché un’altra nave inviata per rimorchiare quella danneggiata è stata a sua volta presa di mira.

Le forze armate russe hanno attaccato un checkpoint internazionale, si tratta di Vinogradovka-Vulcanesti, al confine tra Ucraina e Moldavia, che ha ripreso le operazioni dopo l’attacco. Soccorritori, polizia, guardie di frontiera, funzionari doganali e addetti alla manutenzione stradale sono stati coinvolti nelle operazioni di pulizia e ripristino della struttura.

I prossimi sette-otto mesi saranno cruciali per la sicurezza dell’Ucraina, della Polonia e dell’intera regione, afferma Tusk. Il Primo Ministro polacco ha dichiarato che la Russia si sta seriamente preparando a un’escalation sia nella guerra contro l’Ucraina che nell’intera regione.

In Ucraina l’amministrazione regionale ha annunciato l’evacuazione obbligatoriI, in 9 villaggi della regione di Zaporižžja i villaggi si trovano sulla riva destra sotto controllo ucraino. Evacuazione chiesta anche per la città di Cherson.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha nominato Denys Prokopenko e Andrіj Bіlec’kyji comandanti di “due unità rinnovate”. Ha anche annunciato decisioni per rafforzare il settore di Zaporižžja: “aumenteranno la produzione e l’acquisto di sistemi robotici terrestri”. Una delle nuove unità delle forze armate ucraine menzionate da Zelenskyj è poco conosciuta: il 27° Reggimento Indipendente Principe Svyatoslav Yaroslavich della Guardia Nazionale dell’Ucraina sarà schierato come 10ª Brigata. “Le unità d’assalto delle forze armate ucraine saranno accorpate in una “riserva del comandante in capo”, afferma il vice capo dell’amministrazione presidenziale Palisa. Secondo lui, la maggior parte delle unità d’assalto sarà direttamente subordinata al nuovo comando. Alcune unità potrebbero rimanere parte delle Forze di Terra. Zelenskyy ha emesso un decreto per la sostituzione del capo del Servizio di Guardia di Frontiera: Vadym Chenchyk è stato nominato capo ad interim del servizio.

Sempre il presidente Zelenskyy ha riconosciuto implicitamente che le forze armate ucraine e il complesso militare-industriale ucraino stanno collocando depositi di munizioni e impianti di produzione pericolosi in aree residenziali, affermando che “i depositi di munizioni non possono essere situati vicino alle case: coloro che hanno permesso che ciò accadesse devono essere ritenuti responsabili delle loro decisioni”. Dopo l’incidente di Vyšneve, un altro incidente del genere è assolutamente inaccettabile. Il primo colpo a Myla ha colpito un deposito di munizioni delle Forze di Difesa, il che ha portato alla detonazione di proiettili, mine e droni, ha detto Zelenskyy. Si contano già 37 morti e 42 feriti nell’esplosione avvenuta nel villaggio di Myla, vicino a Kiev. Secondo informazioni provenienti da gruppi di cittadini del distretto di Bucha, oltre 20 delle vittime erano residenti di una casa di riposo per anziani e persone con disabilità. Secondo testimoni oculari, il fumo dell’incendio era visibile a diverse decine di chilometri di distanza.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno riferito di aver intercettato un numero maggiore di missili e droni russi, nonostante le precedenti affermazioni di una carenza di intercettori.

Infine Kyrylo Budanov, capo dell’ufficio del Presidente dell’Ucraina ha riferito che: “Un nuovo incontro tra le delegazioni ucraina e russa potrebbe tenersi a settembre”, anche i rappresentanti statunitensi parteciperanno al processo negoziale. “L’Ucraina deve mobilitare almeno 30.000 persone al mese: questo è il numero minimo necessario per mantenere la situazione attuale”, afferma il capo dell’ufficio presidenziale Budanov.

I russi nel frattempo secondo il primo Ministro ucraino Koretsky: “hanno attaccato infrastrutture critiche: gravi danni in diverse aree”. “La Russia ha distrutto il 90% dei magazzini al dettaglio: la scelta sugli scaffali potrebbe essere ridotta, ma non ci saranno carenze alimentari”, afferma il Ministro della Politica Agricola Vysotsky.

La Russia starebbe utilizzando per la prima volta i missili balistici Iskander-1000 aggiornati contro Kiev , secondo il GUR Si tratta di una versione modernizzata del sistema missilistico Iskander-M che, grazie a un nuovo motore, può raggiungere una gittata di 550 km. Nella versione precedente, l’Iskander-M aveva una gittata di circa 390 km. Navi da guerra della Marina russa hanno scortato navi mercantili nelle acque territoriali britanniche durante il loro passaggio attraverso il Canale della Manica, secondo la Marina britannica. Secondo la Marina britannica, il monitoraggio delle navi russe è durato 72 ore.

Secondo l’SVR: “L’Occidente è in piena attività di preparazione per le elezioni in Russia e l’UE sta attuando una strategia su vasta scala per destabilizzare la situazione nel Paese. E. ancora: “Dopo le elezioni in Russia, l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa (PACE) e il Parlamento europeo stanno preparando dichiarazioni di non riconoscimento dei risultati; Gli europei si sono posti l’obiettivo di interrompere il normale processo elettorale in Russia e di screditarne i risultati; Né Kiev, né gli emigrati politici russofobi, né gli ambienti liberali totalitari occidentali impediranno alla Russia di tenere le elezioni della Duma di Stato; Bruxelles si è posta l’obiettivo di organizzare provocazioni nei seggi elettorali in Russia e all’estero; La Russia respingerà sia gli aggressori esterni sia i tentativi di minarla dall’interno; Rappresentanti delle agenzie di intelligence europee stanno discutendo piani per lanciare attacchi informatici contro le infrastrutture elettorali russe; L’Occidente sta impiegando tutte le sue “armi” di aggressione anti-russa nel tentativo di sabotare le elezioni in Russia; L’Occidente ha incaricato gruppi di opposizione non sistemici con sede all’estero di diffondere la narrativa dell'”illegittimità e illegalità” delle elezioni russe”.

Ed ora uno sguardo alla linea del fronte aggiornata alle orte 15:30 del 31 agosto. Lunga notte per la popolazione di Kiev e la regione circostante attaccate dai UAV russi. Esplosioni sono state udite anche nelle regioni di Mykolaïvka, Odessa, Volhynia, Chernihiv, Čerkasy, Dnipropetrovs’k e Zaporižžja. Le forze russe stanno prendono di mira qualsiasi attività economica, tra gli altri obiettivi: uno stabilimento Pepsi è stato attaccato nella regione di Mykolaiv e i centri logistici Auchan e Aurora a Boryspil sono stati attaccati.

Continui attacchi con droni ucraina i contro le regioni russe. 11 UAV diretti verso Mosca sono stati abbattuti. Nella regione di Bryansk quattro feriti da diversi attacchi di droni.

Nella direzione di Sumy, le forze armate russe stanno procedendo alle bonifiche nelle aree boschive adiacenti ai villaggi conquistati di Sadky e Velykyi Prykil. Le forze armate ucraine hanno rafforzato le posizioni difensive vicino a Kyyanytsya e Khotin’. Nel distretto di Šostka, continuano i combattimenti nelle aree boschive vicino a Tovstodubove.

Nella regione di Kursk, un drone ucraino FPV ha ferito una persona. Un altro attacco si è verificato sulla strada Obshtina Belitsa, un ferito. Nella regione di Belgorod sono stati uccisi due civili e almeno 22 sono rimasti feriti. Un uomo e un ragazzo di 16 anni sono morti in un attacco missilistico a Belgorod (che aveva come obiettivo la centrale termoelettrica OZON); in totale, 16 persone sono rimaste ferite. Successivamente, a Shebekino, durante un attacco di droni a un impianto, si registra un ferito. Altri feriti si sono registrati nel villaggio di Oktyabrsky, lungo l’autostrada Oktyabrsky-Krasny Oktyabr, a Belgorod e a Shebekino. Edifici privati ​​e condominiali, automobili, attività commerciali, strutture amministrative, sociali e infrastrutturali sono stati danneggiati a Belgorod e nei distretti di Belgorod, Borisovsky, Valuysky, Grayvoronsky, Gubkinsky, Krasnoyarsk, Rakityansky, Shebekinsky e Yakovlevsky.

Nella zona di Kupjans’k, le forze armate ucraine stanno mostrando filmati di contrattacchi vicino al villaggio di Zapadne. I missili anticarro russi sono operativi nelle immediate retrovie ucraine.

Nella zona di Kupjans’k. Le forze armate russe stanno attaccando le forze armate ucraine nei villaggi di Prykolotne e Pidserednje, nel distretto di Kupjans’k.

A Luhansk, le forze armate ucraine hanno attaccato la miniera di Duvanna, nel distretto di Sorokyne, uccidendo una donna. Nelle ultime 24 ore, un’auto è stata attaccata a Kreminna, ferendo una coppia di sposi. A Bilokurakyne, un residente è rimasto ferito in un attacco di droni. A Bryanka, un drone ucraino ha colpito una stazione di servizio, due i feriti.

Anche nella zona di Družkivka, i missili anticarro russi sono operativi e stanno demolendo edifici urbani. Combattimenti in corso alla periferia della città.

A Dobropillja, le forze armate russe stanno conducendo un’offensiva nelle zone residenziali, tagliando contemporaneamente i rifornimenti alle forze armate ucraine con attacchi di droni e artiglieria.

Nella regione di Zaporižžja, è stato segnalato il ferimento di cinque civili in seguito ad attacchi delle forze armate ucraine a Vasylivka. A Velyka Bilozerka, un’abitazione è stata colpita, ferendo tre persone. Attacchi di droni hanno danneggiato camion civili sulle strade dei distretti di Berdiansk e Kulykivs’ke.

Graziella Giangiulio

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