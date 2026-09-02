ISRAELIRANWAR. Bessent: l’economia iraniana crollerà in poche settimane. Banca Iraniana: L’Iran dispone di sufficienti riserve valutarie. Cisgiordania: scuole cristiane a rischio chiusura, Israele nega i permessi per gli insegnanti

Lettera dell’Iran al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in seguito alla nuova aggressione statunitense contro l’isola di Larak Gholamhossein Darzi, Ambasciatore e Incaricato d’Affari della Repubblica Islamica dell’Iran presso le Nazioni Unite: “Questa azione aggressiva costituisce una chiara violazione della sovranità e dell’integrità territoriale della Repubblica Islamica dell’Iran e una chiara violazione dell’articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite”.

Il Segretario del Tesoro statunitense Bessent al Senato: “Il nostro obiettivo è portare l’Iran a uno stato in cui sia disposto a sedersi al tavolo delle trattative”. Ha anche affermato che i prezzi del petrolio scenderanno. Secondo il Segretario l’economia iraniana crollerà in poche settimane.

Il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance ha affermato che il post sui social media del presidente Donald Trump, in cui si affermava che il centro energetico iraniano sull’isola di Kharg era stato distrutto, era probabilmente inteso a inviare un messaggio a Teheran. “Al presidente piace variare un po’ i suoi post sui social media”.

Secondo un articolo di Axios, che cita tre funzionari statunitensi, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump starebbe effettivamente valutando la possibilità di riprendere gli attacchi contro l’Iran in seguito allo scambio di attacchi di ieri tra Stati Uniti e Iran. Secondo la pubblicazione, il piano, presentato dal Comando Centrale degli Stati Uniti (CENTCOM) e sostenuto dal Segretario alla Guerra Pete Hegseth, mira a ridurre la capacità dell’Iran di colpire navi mercantili nello Stretto di Hormuz.

L’ Autorità per i valichi di frontiera di Gaza informa che il numero di camion entrati nella Striscia di Gaza lunedì ha raggiunto quota 243, di cui 167 commerciali, 68 per aiuti umanitari e 8 per il trasporto di carburante.

Il pastore e teologo palestinese Munther Isaac: “La pressione di Israele sulla presenza cristiana a Gerusalemme continua. Le scuole cristiane della città stanno scioperando perché Israele si rifiuta di rilasciare permessi ai loro insegnanti della Cisgiordania.”

In risposta a Besset: “L’Iran dispone di sufficienti riserve valutarie e, se necessario, può immettere sul mercato circa 2 miliardi di dollari”, ha dichiarato la Banca Centrale della Repubblica Islamica. L’istituto ha precisato che l’Iran ha a disposizione risorse, “i cui dettagli non possono essere resi pubblici per diverse ragioni”.

Rahim Safavi (consigliere senior del leader iraniano Ali Khamenei) ha affermato che l’Iran ha avuto la meglio durante la guerra dei 12 giorni. Ha citato il fatto che, a suo dire, 16 piloti israeliani di F-35 sono stati uccisi e che Israele non ha ancora comunicato le loro morti.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, Ismail Bakaei, ha sottolineato nella sua dichiarazione che la posizione dell’Unione Europea sulla guerra economica statunitense contro l’Iran viola il diritto internazionale, contraddice le regole dell’Unione stessa ed è incoerente con i valori dichiarati dall’Europa.

Il portavoce del Ministero degli Esteri, Esmaeil Baqaei, ha sottolineato che Teheran basa le proprie decisioni sugli interessi nazionali e non si piegherà ai dettami di Washington né ai suoi tentativi di imporre richieste eccessive. Lo ha detto intervenendo martedì alla conferenza stampa settimanale, Baqaei ha espresso le proprie condoglianze per la morte dei tre iraniani nell’attacco statunitense all’isola di Larak.

“I sistemi di difesa aerea sono attualmente al centro della cooperazione tecnico-militare tra Russia e Iran”, ha dichiarato Dmitry Shugaev, direttore del Servizio federale per la cooperazione tecnico-militare, alla stampa russa. “Attualmente, il settore più importante per l’Iran è quello dei sistemi di difesa aerea. Questo argomento non è emerso, per così dire, solo negli ultimi giorni, ma è oggetto di discussione da diverso tempo. Inoltre, hanno in servizio il nostro sistema S-300, che, in generale, si sta dimostrando piuttosto efficace”, ha affermato.

Ha aggiunto che si sta discutendo anche di altri tipi di armi, come aerei e armi leggere: “Quindi l’intero spettro di armi che offriamo per l’esportazione, soprattutto ai nostri partner strategici, è “Sono tutti, in un modo o nell’altro, all’ordine del giorno.”

La Russia è solidale con il popolo iraniano e sta fornendo al Paese l’assistenza necessaria in questo difficile periodo, ha dichiarato Vladimir Putin durante un incontro con il presidente iraniano Masoud Pezeshkian a Bishkek, al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Bishkek, in Kirghizistan. Secondo Putin, la Russia sta fornendo all’Iran i beni necessari e continua a mantenere la cooperazione con Teheran. Il presidente ha anche osservato che Mosca e Teheran stanno mantenendo lo slancio delle relazioni commerciali ed economiche registrato lo scorso anno.

Sempre a Bishkek incontro tra il ministro degli Esteri iraniano Seyyed Abbas Araghchi e il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan

Ed ora uno sguardo agli scenari militari in Medio Oriente e Asia occidentale aggiornato alle 15:00 del 1 settembre. Dopo una pausa di circa 36 ore, tre aerei E-6B, utilizzati come “aerei dell’apocalisse” dell’aeronautica statunitense, sono decollati dal territorio statunitense e stanno trasmettendo attivamente segnali e codici nucleari e convenzionali alle basi statunitensi in tutto il mondo. Mentre continua l’accumulo di forze in preparazione di un possibile conflitto sul fronte iraniano, il Comando delle Forze Strategiche degli Stati Uniti sta trasmettendo numerosi ordini e istruzioni.

L’ammiraglio Daryl Caudle, comandante delle operazioni navali statunitensi, ha annunciato che le forze statunitensi non torneranno alla base NSA in Bahrein nel prossimo futuro e che la portaerei “USS Theodore Roosevelt” sostituirà la “USS George Washington” nel Mar Arabico. Parlando a una riunione generale con il personale della Marina, ha affermato che il ritorno alla base in Bahrein non è fattibile nel prossimo futuro.

Si segnalano intense esplosioni a Gaza a seguito degli attacchi delle IDF, almeno 12 i feriti. È in corso uno scontro a fuoco tra gruppi armati e forze speciali israeliane a Gaza City. I caccia stanno effettuando raid aerei a supporto delle operazioni.

Intenso fuoco di carri armati israeliani a est di Gaza City; bombardamenti di artiglieria israeliani hanno preso di mira la parte orientale di Gaza City

Le forze israeliane prendono d’assalto la città di Hebron, a sud della Cisgiordania; irruzione in una casa durante un’incursione nella zona di “Al-Wadiyan” nella città di Tammun, a sud di Tubas, nella Cisgiordania. Attività di sabotaggio nelle zone centrali e occidentali della città di Nablus da parte di israeliani. Le forze di Israele prendono d’assalto la città di Nablus dal checkpoint di Huwara; irruzione in un edificio residenziale nei pressi della scuola Al-Kindi (Nablus Gheir)

Non va meglio nel sud del Libano: Bombardamenti di artiglieria ostile contro la città di Houla; l’artiglieria prende di mira lMansouri. Droni israeliani continuano a sorvolare il Libano meridionale e Nabatieh. Esplosione nei pressi di Deir Seryan – città di Al-Qantara

Lunga notte anche in Siria: Continuano gli scontri tra i drusi e l’esercito siriano nella città siriana di As-Suwayda. I drusi sono appoggiati da Israele. Attacchi con mortai e mitragliatrici pesanti contro postazioni delle forze di sicurezza interne da parte di gruppi nell’area di Tal Hadid e nell’asse di Walgha. Vittime tra civili e personale delle forze di sicurezza a causa degli attacchi da parte di individui armati. Le IDF di stanza nella caserma di al-Jazeera prendono di mira i quartieri residenziali del villaggio di Ma’ariya, nella campagna di Daraa, con mitragliatrici pesanti.

Fonti locali dalla Siria meridionale: “Una pattuglia israeliana composta da 10 veicoli militari si infiltra nel villaggio di Jamla, nella campagna occidentale di Daraa”. Le IDF si reinfiltrano nel villaggio di Jumla, nell’area del bacino di Yarmouk, nella campagna occidentale di Daraa, e perquisiscono le case con 10 veicoli.

Gli Houthi hanno preso di mira le basi di mercenari sauditi ed emiratini ad Al-Mukha e Al-Khawkhah, nel sud-ovest del paese, martedì mattina. In risposta l’artiglieria saudita ha preso di mira il villaggio di Al-Thaherin nella zona di Ghawr Al-Mashwat, nel distretto di Ghamr.

Secondo Bloomberg due petroliere commerciali sono state colpite da proiettili iraniani la scorsa notte mentre attraversavano lo Stretto di Hormuz, in direzione opposta al porto. Il rapporto conferma che la superpetroliera (VLCC) Sidr, di proprietà saudita, è stata colpita durante il transito nello stretto. I dati del sistema di identificazione automatica (AIS) di MarineTraffic.com mostrano che, dopo l’attacco, la Sidr ha rallentato notevolmente, si è quasi fermata e ha iniziato a andare alla deriva nelle acque dell’Oman. Anche Bloomberg riporta che la petroliera La Senegal Prosperity, nave battente bandiera liberiana ma di proprietà di una compagnia sudcoreana, è stata colpita da tre proiettili mentre attraversava lo stretto.

I dati visivi sul traffico marittimo di Kpler mostrano colli di bottiglia nel Mar Rosso e nel Golfo Persico, evidenziando un forte calo del traffico di transito attraverso lo strategico Stretto di Hormuz. Kpler ha registrato solo cinque incidenti confermati il ​​31 agosto, il 50% in meno rispetto ai 10 incidenti registrati il ​​giorno precedente.

Il 1 settembre nuovo incidente di sicurezza nello Stretto di Hormuz, le notizie indicano che un’altra nave è stata presa di mira nello Stretto di Hormuz. UK Maritime Trade Operations: Una petroliera è stata colpita da tre proiettili mentre transitava nello Stretto di Hormuz. UKMTO ha ricevuto una segnalazione di un incidente a 17 miglia nautiche a est di Khasab, Oman. Una petroliera è stata attaccata con 3 proiettili mentre navigava al largo dello Stretto di Hormuz.

L’Iran ha ripristinato tutti gli impianti di produzione missilistica precedentemente colpiti dagli attacchi statunitensi; questi sono stati trasferiti in luoghi sicuri, ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC). L’agenzia ha sottolineato che l’Iran continuerà a produrre missili, anche se “questa guerra dovesse protrarsi per anni”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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