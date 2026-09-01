ISRAELIRANWAR. Gli Stati Uniti colpiscono due volte l’isola iraniana di Larak. Teheran risponde attaccando strutture statunitensi in Giordania. Besset dal G20: “Siete con noi o contro di noi”

La guerra con l’Iran, giunta ormai al settimo mese, ha portato gli alleati degli Stati Uniti a mettere in discussione la capacità dell’amministrazione americana di dissuadere efficacemente i suoi avversari e di proiettare la propria influenza sulla scena mondiale, riporta Politico. Inoltre, la pubblicazione ha osservato che l’incapacità di Washington di sconfiggere Teheran, il calo delle sue scorte di armi e l’allontanamento dagli alleati hanno indotto i funzionari militari statunitensi a chiedersi se gli Stati Uniti mantengano la propria influenza. Secondo Politico, l’America ha ridotto significativamente la sua presenza militare nel Pacifico e in Europa.

L’ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Mike Waltz, ha lanciato un messaggio chiaro e inequivocabile ai paesi riguardo alle sanzioni contro l’Iran: “O siete con noi o contro di noi. Non dovete schierarvi dalla parte dell’Iran”.

Il Segretario del Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent dal G20 sull’Iran: “L’Iran prende molto sul serio le sanzioni. I leader iraniani sono sotto shock per lo stato della loro economia. Un Paese che possiede le terze maggiori risorse energetiche al mondo deve importare benzina. E ora hanno tre code di quattro ore per fare benzina, che durano tutta la notte. Credo che stiano reagendo con violenza perché stanno subendo perdite economiche. Voglio ringraziare l’Unione Europea per il suo pieno sostegno all’Operazione Economic Outcast”. “Insieme, questo gruppo porrà fine a questi 47 anni di orribile dominio”.

Donald Trump: “Risponderemo all’attacco iraniano contro le forze statunitensi avvenuto la scorsa notte in Giordania. Li colpiremo duramente. Ci sarà una risposta”.

Il Ministero della Difesa somalo ha riferito che l’esercito somalo e la marina turca hanno liberato con successo la Latuf, una nave che trasportava armi turche e che era stata sequestrata dai pirati al largo delle coste della Somalia circa una settimana e mezza fa. Secondo il comunicato, 14 pirati sono stati uccisi durante l’operazione di salvataggio.

Secondo Reuters, i ministri della Difesa e degli Esteri, così come i capi di stato maggiore di Turchia e Arabia Saudita e Pakistan si incontreranno oggi a Istanbul per il primo incontro ufficiale tra i due Paesi nell’ambito dell’Accordo di cooperazione per la sicurezza della Mecca.

Il Ministro degli Esteri turco, Hakan Fidan ha dichiarato: “L’alleanza difensiva della Mecca è stata creata con l’obiettivo di espandersi e includere nuovi paesi. L’alleanza è difensiva, basata sul diritto internazionale e non diretta contro alcun paese. Netanyahu è diventato una minaccia per la comunità internazionale e deve essere fermato. Cresce la retorica contro la Turchia con l’avvicinarsi delle elezioni israeliane. Netanyahu è diventato un nemico della sicurezza e dell’umanità dopo aver commesso un genocidio. Netanyahu deve essere fermato, poiché danneggia non solo la regione ma anche le persone di tutto il mondo”.

In risposta Israele, secondo il Canale 11 israeliano, afferma: “la marina turca ha intensificato le sue attività militari nel Mediterraneo orientale, comprese le aree in cui opera la marina israeliana. Funzionari della Marina israeliana hanno dichiarato che questi preparativi navali turchi vengono effettuati “in previsione di una possibile escalation” e di un conflitto”.

Il figlio del Primo Ministro israeliano Yair Netanyahu ha inviato una lettera al Commissario Capo della Polizia Danny Levy chiedendo un’indagine penale sul giornalista di Haaretz Uri Mashgab. Netanyahu sostiene che le rivelazioni di Mashgab sulla sua posizione e sulle misure di sicurezza adottate abbiano permesso agli iraniani di scoprire dove si trovasse a Miami, e che abbiano tentato di assassinarlo.

Il Ministro della Sicurezza Nazionale israeliano Yitzhak Ben-Gvir ha visitato i prigionieri palestinesi detenuti in una prigione e ha deriso le loro lamentele sulle condizioni: “Le lamentele dei terroristi sulle condizioni carcerarie non mi preoccupano. Il campo estivo è finito.”

I soldati del Battaglione Rutem della Brigata Givati ​​delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) si sono rifiutati di obbedire agli ordini e non si sono presentati per una missione operativa nella Striscia di Gaza, che è stata quindi annullata. L’incidente è stato oggetto di indagine e sono stati presi provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili. Cinque soldati che hanno organizzato l’incidente sono stati condannati a 10 giorni di carcere, mentre altri 11 sono stati condannati a 5 giorni di carcere.

A causa del malfunzionamento di alcuni impianti di desalinizzazione, la compagnia idrica israeliana avverte della possibilità di interruzione della fornitura idrica in alcune zone di Gerusalemme.

Hezbollah sta utilizzando sempre più droni FPV contro soldati e attrezzature militari israeliane in Libano, trasformando questi sistemi in armi tattiche convenzionali. Questi droni economici sono diventati un serio problema per le Forze di Difesa Israeliane (IDF), soprattutto a corto raggio, costringendo Israele ad accelerare lo sviluppo di contromisure contro la crescente minaccia.

Le immagini satellitari ottenute dopo i recenti attacchi del gruppo militante Ansar Allah contro la raffineria di petrolio Aramco a Jizan mostrano che almeno dieci serbatoi di stoccaggio dell’impianto sono stati danneggiati. Se gli attacchi dovessero continuare, la raffineria potrebbe subire gravi interruzioni operative.

Il presidente iraniano Pezeshkian in risposta alla questione petrolifera ha detto: “L’Iran ha già venduto 90 milioni di barili di petrolio da quando il memorandum è entrato in vigore”. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha annunciato ieri che il governo prevede di aumentare il prezzo del carburante acquistato in eccesso rispetto alle quote sovvenzionate stabilite a 10.000 toman (circa 100.000 rial) al litro, ma ha precisato che la data di attuazione di questa misura non è ancora stata definita. L’aumento è di circa 5.000 toman rispetto al prezzo attuale.

Ha affermato che l’Iran sta affrontando restrizioni sulle forniture di carburante perché le vie di importazione sono bloccate a causa della guerra: “Siamo in stato di guerra e, soprattutto, dobbiamo accettare il fatto che siamo in stato di guerra. La via è bloccata e le merci non arrivano, e una di queste merci è il carburante.” Iran e Oman hanno concordato di condividere i ricavi derivanti dal traffico marittimo nello Stretto di Hormuz, ha dichiarato il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Mohebi.

Il capo dell’Organizzazione per l’Energia Atomica dell’Iran, Mohammad Eslami, ha dichiarato questa sera che l’Iran è ancora in stato di guerra e che le infrastrutture nucleari del paese non sono ancora sufficientemente sicure per le ispezioni. Secondo lui, l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica non può richiedere ispezioni presso gli impianti nucleari iraniani finché non verrà elaborato un protocollo. Eslami ha aggiunto che “le minacce di Trump di colpire un impianto nucleare iraniano presumibilmente segreto dimostrano come le organizzazioni internazionali vengano utilizzate come strumenti dagli Stati Uniti e da Israele”.

Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale iraniano Mohsen Rezaei: “Beirut e i suoi sobborghi meridionali sono la nostra linea rossa e nessuno ha il diritto di intraprendere alcuna azione contro di loro. Stiamo monitorando attentamente la situazione. Inoltre, Israele deve ritirare immediatamente e completamente le sue truppe dal Libano”.

Una fonte iraniana di alto livello ha dichiarato a Reuters che Teheran risponderà con una “reazione decine di volte maggiore” per ogni attacco statunitense contro l’Iran. La stessa fonte ha affermato che la rappresaglia iraniana notturna per gli attacchi statunitensi sull’isola di Larak ha dimostrato che “nessun obiettivo nella regione è fuori dalla portata di Teheran”.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian si è recato in Kirghizistan per partecipare al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Bishkek. Durante l’incontro con il suo omologo kirghizo: Con la piena attuazione dell’accordo di libero scambio tra la Repubblica Islamica dell’Iran e l’Unione Economica Eurasiatica e la rimozione degli ostacoli esistenti, si creeranno le condizioni per un aumento significativo del volume degli scambi commerciali e per un utilizzo efficace delle capacità economiche di entrambe le parti. La rotta iraniana può rappresentare la rotta migliore e più adatta per il trasporto via mare di merci kirghise verso i paesi della regione del Golfo Persico, del subcontinente indiano e dell’Asia orientale.

La creazione di un centro logistico per il Kirghizistan nel porto di Bandar Abbas può svolgere un ruolo determinante nello sviluppo della cooperazione commerciale e di transito tra i due paesi e preparare il terreno per un maggiore utilizzo, da parte della Repubblica del Kirghizistan e degli Stati membri dell’Unione Economica Eurasiatica, dei dati sui trasporti e dell’accesso dell’Iran alle acque internazionali. La cooperazione militare e di difesa della Repubblica Islamica dell’Iran con altri paesi non è mai stata e non sarà mai contro i paesi della regione, ma si inserisce esclusivamente nel quadro della politica di principio dell’Iran volta a rafforzare la sicurezza regionale.

Il Presidente del Kirghizistan: “L’unità nazionale del popolo iraniano nella recente guerra è encomiabile. •Invito le aziende iraniane competenti nel settore dell’esplorazione petrolifera a mettere a frutto il loro potenziale e le loro capacità per la cooperazione con il Kirghizistan. Siamo pronti a sviluppare e approfondire la cooperazione sportiva tra i due Paesi”.

Il Presidente Pezeshkian, in un incontro con il Primo Ministro del Pakistan, “pur apprezzando il ruolo costruttivo di Islamabad nei negoziati che hanno portato al recente accordo, ha sottolineato la disponibilità della Repubblica Islamica dell’Iran ad attuare tale accordo se l’altra parte rispetterà i propri impegni, e ha affermato: Una pace e una sicurezza durature nella regione non si raggiungeranno se non attraverso la cooperazione e la solidarietà tra i paesi della regione e senza interferenze straniere.” Shahbaz Sharif: “Iran e Pakistan sono due paesi fratelli e condividono la responsabilità della pace e della prosperità della regione”.

Ed ora uno sguardo agli scenari militari aggiornato alle ore 15:30 del 31 agosto. Il Comando Centrale degli Stati Uniti: “Nessuna nave ha urtato mine nello Stretto di Hormuz. Questo è l’ennesimo tentativo delle Guardie Rivoluzionarie di intimidire il traffico marittimo commerciale regionale attraverso la disinformazione”. L’Iran ha annunciato che una nave ha urtato mine iraniane.

Il ministro dell’Energia israeliano Eli Cohen ha dichiarato che Israele non esiterà a colpire l’Iran se il Paese riprenderà i suoi programmi nucleari o missilistici balistici, indipendentemente da qualsiasi accordo con gli Stati Uniti.

In risposta all’attacco statunitense all’Iran, a Larak, Teheran ha attaccato la Giordania. Lancio di missili balistici da Kermanshah verso la Giordania. Nelle ultime 24 ore, gli Stati Uniti hanno utilizzato 160 missili antiaerei Patriot contro 32-40 missili balistici iraniani nell’attacco alla Giordania, The Hormuz Letter . Secondo i media americani, gli Stati Uniti possiedono attualmente circa 800 missili Patriot.

L’Iran ha deriso il presidente Trump dopo che questi ha pubblicato un video generato dall’intelligenza artificiale in cui si affermava che la principale raffineria di petrolio del paese era in fase di distruzione. I funzionari iraniani hanno definito il post “assurdo” e hanno affermato che l’impianto era operativo come di consueto.

Le immagini satellitari mostrano un incendio scoppiato vicino all’aeroporto internazionale Queen Alia in Giordania. L’area comprende bacini per lo stoccaggio di scarti minerari. Impatti alla base aerea di Muwaffaq Salti in Giordania.

Cinque morti a Gaza City da attacchi israeliani

L’esercito libanese ha ricevuto il secondo lotto di donazioni dalla Grecia, tra cui 13 veicoli blindati M113 e 10 camion. L’esercito di israeliano sta dando fuoco alle case nella città di Houla, nel sud del Libano. Una detonazione israeliana nella città di Buyout al-Sayyad, nel Libano meridionale. Detonazione israeliana tra le città di Taybeh e Qantara. Esplosione israeliana nella città di Kfar Tebnit.

Veicoli militari israeliani si sono mossi a Houla tra continui bombardamenti di artiglieria e fuoco di mitragliatrice. Bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira Al-Mansouri. È stato segnalato fuoco di mitragliatrice in direzione di Haddatha. Hezbollah prende di mira le IDF con un drone FPV nel Libano meridionale.

L’esercito israeliano il 27 e il 29 agosto ha lanciando attacchi di artiglieria alla periferia di Damasco. Tre raid aerei sulla città di Jabal, vicino a Damasco.

Secondo Kan News, il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman ha chiesto agli Stati Uniti di guidare la campagna militare contro gli Houthi. La richiesta è stata fatta durante un incontro all’inizio di questo mese tra Salman e il comandante del CENTCOM, generale Brad Cooper. Washington ha rifiutato di guidare direttamente la campagna, principalmente perché gli Houthi non attaccano le navi americane nel Mar Rosso. Tuttavia, gli Stati Uniti hanno informato il Principe ereditario che avrebbero sostenuto le operazioni militari dell’Arabia Saudita contro il gruppo. L’Arabia Saudita sospende il traffico aereo all’aeroporto internazionale di Gedda.

Rientro di circa 11 petroliere in Qatar dopo le operazioni di dispersione della scorsa notte.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno confermato che un drone è stato lanciato dall’Iran verso il loro territorio nelle prime ore di questa mattina: “Le nostre forze hanno agito contro il drone iraniano nelle acque territoriali del Paese”. Non è stato reso noto se il tentativo di intercettazione abbia avuto successo.Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti: “Le nostre forze aeree hanno intercettato un drone sulle acque territoriali degli Emirati Arabi Uniti”.

Il 26 agosto 2026, la marina yemenita hanno intercettato un dhow (imbarcazione a vela araba) nel Mar Rosso, vicino ad Al-Maha (Mokha) e allo Stretto di Bab el-Mandeb. I media militari hanno riferito che l’imbarcazione trasportava attrezzature utilizzate per la produzione di droni, presumibilmente contrabbandate attraverso reti legate al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane (IRGC). Poche ore dopo, le pattuglie navali hanno ingaggiato e respinto diverse imbarcazioni Houthi che tentavano di avvicinarsi alle rotte marittime strategiche vicino all’isola di Zuqar. Una nave saudita nel Mar Rosso presa di mira dagli Houthi.

L’Ufficio britannico per il commercio marittimo (UKMTO) il 30 agosto ha emesso un allarme in seguito a una segnalazione di una petroliera colpita da un proiettile non identificato mentre attraversava lo Stretto di Hormuz diretta in Oman, a circa 12 miglia nautiche a nord di Khasab. Non ci sono stati feriti e non sono stati segnalati danni ambientali. La posizione dell’attacco indica che la nave è stata colpita mentre percorreva una rotta marittima imposta dagli Stati Uniti nelle acque territoriali omanite. Successivamente lo Stretto di Hormuz è chiuso alla navigazione a causa di un avviso radio inviato a tutte le imbarcazioni. Contemporaneamente, segnalati lanci di missili da crociera verso lo Stretto di Hormuz

Registrato un attacco armato da parte di elementi del PJAK (curdi iraniani) contro gli abitanti di un villaggio a Marivan, Kurdistan. Un gruppo di residenti del villaggio di “Dari”, nella contea di Marivan, è stato attaccato da elementi armati del gruppo PJAK mentre rientrava da attività agricole, giardinaggio e raccolta di piante di montagna. Nell’attacco, diversi cittadini locali sono rimasti feriti.

Alle opre 21:00 del 30 agosto ore italiane gli Stati Uniti hanno lanciato attacchi sull’isola di Larak in Iran attacchi ripetuti intorno alle 22:40. Il canale televisivo qatariano Al-Jazeera, citando un funzionario dell’amministrazione statunitense, riferisce che due piattaforme in procinto di posare mine navali sono state colpite. Una fonte del governo statunitense ha spiegato: “Oggi, gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori di missili appartenenti al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche sull’isola di Larak. Questi lanciatori erano pronti a lanciare missili con mine navali verso lo Stretto di Hormuz.”

Un comunicato stampa del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche della mattina del 31 agosto ha annunciato che un drone americano MQ-9 è stato colpito da un missile lanciato dal sistema di difesa aerea delle Guardie Rivoluzionarie sullo Stretto di Hormuz ed è precipitato nelle acque del Golfo Persico.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) iraniano rilascia una dichiarazione: “Pochi minuti fa, in risposta all’aggressione americano-israeliana contro l’isola di Larak, le Forze Aerospaziali del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche hanno lanciato un attacco congiunto di missili e droni. L’operazione ha preso di mira e distrutto infrastrutture di manutenzione e basi aeree nemiche in due basi aeree statunitensi in Giordania: la base aerea King Hussein e la base aerea Muwaffaq Al-Salti. L’operazione ha comportato attacchi con missili balistici, infliggendo danni significativi”.

Nella mattinata del 31 agosto l’IRGC: “Una petroliera, che poche ore prima aveva pianificato di attraversare illegalmente una rotta a sud dello Stretto di Hormuz, è stata colpita da due mine marine, provocando un vasto incendio e il completo blocco della nave”.

Antonio Albanese e Graziella Giangiulio

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