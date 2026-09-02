PAESI BASSI. Amsterdam ritira le riserve auree da USA e Canada per affrontare meglio le crisi future

La Banca Centrale Olandese (DNB) ha annunciato mercoledì di aver trasferito gran parte delle sue riserve auree dagli Stati Uniti e dal Canada per prepararsi meglio ad eventuali situazioni di crisi.

Secondo quanto riportato dall’emittente NOS, la DNB ha comunicato che circa 86 tonnellate di riserve auree olandesi sono state trasferite dagli Stati Uniti e dal Canada a Londra tra marzo e agosto di quest’anno. Il trasferimento è stato effettuato in parte tramite compravendita e in parte mediante trasferimento fisico dell’oro, ha dichiarato la banca nazionale olandese.

Questa cifra rappresenta oltre un quarto delle circa 313 tonnellate d’oro che la DNB aveva custodito negli Stati Uniti e in Canada, riporta Anadolu.

La DNB ha precisato che il trasferimento è stato effettuato per “prepararsi meglio ad affrontare gravi crisi”. Ha inoltre affermato che Londra è un importante centro di scambio per l’oro fisico e che il metallo prezioso può essere venduto più rapidamente in caso di crisi. A New York e Ottawa, invece, l’oro è “meno immediatamente disponibile” in una situazione del genere, secondo la DNB.

Oltre 27 tonnellate d’oro provenienti dagli Stati Uniti e dal Canada sono state fisicamente trasferite a Zeist, nei Paesi Bassi. A New York, la quota di riserve auree detenute in quella sede è scesa dal 31,3% al 18,5%. In Canada, la percentuale è scesa dal 19,7% al 18,5%.

Secondo quanto riportato, la DNB aveva precedentemente espresso preoccupazione per l’inasprimento dei rapporti tra Europa e Stati Uniti. La banca centrale aveva avvertito che gli Stati Uniti avrebbero potuto facilmente bloccare le transazioni di pagamento nei Paesi Bassi, auspicando inoltre una minore dipendenza dagli Stati Uniti.

Tuttavia, all’epoca la DNB dichiarò all’agenzia di stampa NOS di non essere preoccupata dalla possibilità che gli Stati Uniti utilizzassero le riserve auree olandesi in caso di un ulteriore deterioramento delle relazioni.

“Con questo provvedimento, abbiamo migliorato la possibilità di impiegare le riserve auree. Partiamo dal presupposto che non avremo mai bisogno di utilizzare l’oro, ma è comunque necessario rafforzare la nostra resilienza e la nostra preparazione”, ha dichiarato Olaf Sleijpen, presidente della DNB, riporta EuroNews.

Lucia Giannini

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